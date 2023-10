Rok Snežič, dvojni doktor prava, davčni svetovalec in lobist. Do kod seže njegov vpliv? Ga ima tudi v državnem podjetju Dars? Javnosti je predvsem znan zaradi prijateljevanja z nekdanjim predsednikom vlade Janezom Janšo. V kakšnih odnosih sta danes? Snežič pravi, da sta še vedno prijatelja in da mu o davkih svetuje kot prijatelj. Hkrati pa Snežič doda, da vpliva nima, če bi ga imel, v času Janševe vlade ne bi imel hišnih preiskav. V katerih postopkih je Snežič trenutno? In koliko znaša njegov dolg?

Davčni svetovalec in lobist Rok Snežič je javnosti dobro znan zaradi poznanstva s predsednikom SDS Janezom Janšo, s katerim sta skupaj prestajala zaporno kazen na Dobu. In v kakšnih odnosih sta danes? Z Janšo je, pravi Snežič, stalno v korektnih kontaktih. "Midva sva prijatelja. Nikoli nisem rekel, da sem svetovalec ne vladi ne njemu kot predsedniku vlade, ampak sem mu kdaj svetoval kot prijatelju. To pa ne pomeni, da sem svetovalec vlade."

Snežič je za 24UR Fokus povedal, da če bi imel vpliv, ne bi imel hišnih preiskav v času vlade Janeza Janše. Ob tem pove, da ni član stranke SDS, je pa njen simpatizer. Janša je leta 2021 na seji državnega zbora sicer zanikal, da mu Snežič svetuje. "Snežič ni ne moj davčni svetovalec, ne davčni svetovalec vlade."

Snežič se danes med drugim preživlja tudi z lobističnimi posli. Komisija za preprečevanje korupcije ga je v register lobistov vpisala lani. "Kot lobist poznam ogromno ljudi, res ogromno, dnevno imam 10, 20 klicev, ne bi pa želel govoriti, koga poznam, ker ni korektno do mojih strank in do ljudi, ki pri meni naročajo lobiranje." Lobira lahko na področju medijev, energetike, gospodarskih zadev, informacijske družbe, obdavčenja, podjetništva, pravosodja in notranjih zadev, prometa, proračuna, regionalne politike, zunanje trgovine in športa. Rok Snežič odpira vrata v Dars? Kakšen vpliv ima Snežič v državnih podjetjih? Je odgovor jasen s plakata, ki ga je Snežič letos postavil ob štajerski avtocesti? Na plakatu je bila njegova fotografija, ob njej pa napis "Ddr. Rok Snežič odpira vsa vrata." Ob strani so našteta štiri podjetja, in sicer Dars, Luka Koper, SDH in SiDG. Plakate je kot fizična oseba Snežič naročil in plačal pri podjetju Amicus.

icon-expand Rok Snežič odpira vrata v Dars? FOTO: Dars

Ali to pomeni, da ima Snežič vpliv v omejenih podjetjih? Snežič zanika, da bi imel vpliv na Darsu. "Nikjer ni bilo zapisano Dars, d. d. Dars je mednarodno podjetje iz Londona, ki se ukvarja s popravilom avionov in jaz sem mislil na to podjetje, ne na Dars d. d. Na jumbo plakatu je pisalo Rok Snežič odpira vrata, nikjer ni pisalo lobira. To pomeni, da lahko, kjer koli v Sloveniji, odpiram vsa vrata, ki so v javnih prostorih. Nikjer pa nisem napisal, da lobiram na Darsu," pojasnjuje Snežič.

V odgovoru na pritožbo na Slovenski oglaševalski zbornici je Snežič navedel podjetje Disabled aircraft recovery solutions. To podjetje smo preverili. Podjetje se dejansko ukvarja s popravilom letal. Vendar ne gre za londonsko podjetje, kot pravi Snežič, ampak za nemško. Na svoji spletni strani namreč navajajo, da je sedež podjetja v zahodnem delu Nemčije.

'To je bila laž' Dars ga je zaradi plakata prijavil Slovenski oglaševalski zbornici in tržnemu inšpektoratu, pojasnjuje predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. "To je bila laž. Zato smo ga prijavili in dosegli, da je plakate moral umakniti. Gre za njegovo solo igro, ki jo zavračam. V kolikor bo treba, bom sprožil tudi pravne postopke, da to dokažem."

V pritožbi je odvetniška pisarna Zidar Klemenčič napisala, da "Dars ni podal soglasja, z oglaševalcem nikoli niso sodelovali, niti ga njegov zakoniti zastopnik ne pozna. Zato trditev v oglasu ne drži, ni resnična in je v nasprotju z moralo, po svoji naravi je zavajajoča ter nedostojna." Pri povprečnem potrošniku in podjetjih pa ustvarja napačne predstave o povezavah, vplivu in uspešnosti oglaševalca, so dodali.

Ali Hajdinjak Snežiča osebno pozna? Kot je za rubriko 24UR Fokus ekskluzivno razkril žvižgač, je "Rok Snežič povedal, da ima nadzor na Darsu preko Valentina Hajdinjaka, Damijana Jaklina in Antona Travnerja. Na Dars pa so imenovali njihove ljudi, s katerimi imajo kompleten nadzor nad razpisi, nad delom, nad pritožbami in nad vsem." O tem smo pisali v članku, objavljenem danes.

Na sodišču samo zaradi posojila babice? Kot je za rubriko 24UR Fokus pojasnil Snežič, je bil pred mesecem dni oproščen v eni zadevi. Pred letom dni pa sta bili umaknjeni dve obtožnici zoper njega, dodaja. "Zmagal sem tri zadeve proti tožilstvu. Ena je bila ponareditev listin, bil sem oproščen pred tremi meseci overitve lažne listine in tožilstvo je umaknilo poslovno goljufijo."

Na specializiranem državnem tožilstvu pravijo, da vodijo več postopkov, ki so v različnih fazah: "Vložene so bile štiri zahteve za preiskavo in pred pristojnim sodiščem tečejo štirje kazenski postopki na podlagi obsežne hišne preiskave, zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali pravic pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 in 38. členu KZ-1." V drugi zadevi je bil izdan sklep o zavrženju kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja goljufije na škodo fizične osebe, ker "oškodovana fizična oseba ni predložila zadostnih dokazov, da je bila oškodovana za 5.000 evrov." Poudarjajo pa, da na specializiranem državnem tožilstvu ni bilo umaknjenih obtožb.

Po besedah Snežiča ima odprt samo en kazenski postopek. "To je glede moje babice, ker tožilstvo trdi, da mi moja babica ni posodila denarja. Moram dokazati, da mi ga je. Vsi izvedenci so povedali, da je bila babica bogata, tožilstvo pa pravi, da ni denarnega toka."

Država je od 6,2-milijonskega dolga iz Snežičevega osebnega stečaja, ki se je začel leta 2013, vsega skupaj iztržila sedem tisočakov. Največ od upnikov je iztržila njegova babica, 100 tisoč evrov, ker je dve leti pred Fursom na vnukova stanovanja vpisala hipoteko, ker da mu je posodila 400 tisoč evrov.

S pokojno babico naj bi Snežič sklenil posojilno pogodbo v višini 400 tisoč evrov, nato pa je bilo posojilo prijavljeno kot terjatev v njegovem osebnem stečaju ter delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja. S čimer naj bi Furs oškodoval za 150 tisoč evrov. V tej zadevi je pred Okrožnim sodiščem v Mariboru za 30. novembra razpisana glavna obravnava, so nam potrdili na sodišču.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani smo želeli preveriti, ali Snežič še vedno sodišču dolguje pol milijona evrov iz dveh pravnomočnih sodb, v katerih postopkih je bil v preteklosti in je trenutno. A smo bili neuspešni, kajti "sodišče podatke vodi v posameznih spisih, v obliki že izdelanih seznamov in evidenc pa takšni podatki ne obstajajo".

Snežičev dolg je, kot smo pred leti razkrili v rubriki Dejstva, namreč znašal 142 tisoč evrov po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani iz leta 2015 in še dodatnih 335 tisočakov po pravnomočni sodbi iz leta 2013, ko je bil obsojen zaradi goljufije, pranja denarja in davčne zatajitve. Z Nenadom Đukićem sta ustanovila odškodninsko družbo Poravnava, leta 2008 pa s fiktivnimi posli s slamnatimi podjetji navidezno preprodala dve luksuzni jahti in zahtevala vračilo DDV, ki sploh ni bil plačan. Ker sta dejanje priznala, sta dobila tri leta vikend zapora, 150.000 evrov stranske denarne kazni in povrnitev 335 tisočakov protipravno pridobljene premoženjske koristi. Skupaj torej po obeh pravnomočnih sodbah skoraj pol milijona evrov.

Višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo Snežiča, a je primer zastaral? Letošnjega julija je bil Rok Snežič na mariborskem sodišču oproščen kaznivega dejanja overitve lažne vsebine zaradi podpisa posojilne pogodbe v višini dobrih 5,3 milijona evrov. Za to kaznivo dejanje mu je grozilo do tri leta zapora. To sodbo je Višje sodišče v Mariboru na podlagi pritožbe okrožne državne tožilke specializiranega državnega tožilstva septembra razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. "V obravnavani zadevi je sodišče odločilo, da je zastaranje kazenskega pregona nastopilo z iztekom dne 30. 9. 2023, zato je kazenski postopek zoper obdolženca ustavilo. Sklep še ni pravnomočen," pojasnjujejo na mariborskem okrožnem sodišču. Na tožilstvu pa pojasnjujejo, da odločitev tožilca še ni sprejeta. Primer se je vlekel od leta 2016, ko je tožilstvo pri Roku Snežiču in nekdanjem dolgoletnem županu občine Zavrč Miranu Vuku zahtevalo hišne preiskave, Snežiču je bilo odrejeno tudi 24-urno policijsko pridržanje.

Obtožnica, ki jo je zastopalo specializirano tožilstvo, je Snežiču očitala, da je skupaj z Vukom storil kaznivo dejanje overitve lažne vsebine v sostorilstvu, s tem, da sta 8. aprila 2013 notarki predložila 93 po oceni tožilstva lažnih potrdil oz. zadolžnic ter lažno Novacijsko in posojilno pogodbo, iz katere izhaja, da je Vuk po navodilu družbe DNV Snežiču izročil skupno 5.387.712,93 evra. Izvedenci so dokazali, da si je Snežič denar od Vuka res izposodil in da ne gre za fiktivno listino, zato je sodišče Snežiča prvotno oprostilo. Nekaznovan v Sloveniji? Na ljubljanskem okrožnem sodišču so marca letos opravili narok zoper obtoženega Luko Mesca, ministra za delo, ki mu Rok Snežič v zasebni tožbi očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve. Mesec je med predvolilnimi soočenji na TV Slovenija 24. marca lani med drugim dejal, da je Snežič kriminalec, ki kadruje v Janševi vladi in da se ga kazensko preganja tudi v Bosni in Hercegovini, kamor ima prepovedan vstop.

Snežiča zastopa odvetnik Goran Janžekovič, ki je sodišču prinesel dokaze, da je Snežič v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini nekaznovan in da ni res, da ima prepovedan vstop v BiH, je poročal Večer. Vložil pa je tudi potrdilo slovenskega notranjega ministrstva, iz katerega izhaja, da je Snežič v Sloveniji še neobsojen. Snežičeva triletna vikend zaporna kazen, ki jo je zaradi utaje davkov prestajal pred leti na odprtem oddelku zapora na Dobu, je namreč že dobro leto izbrisana iz kazenske evidence in zato v Sloveniji velja za nekaznovanega. Za potrditev smo prosili pravosodno ministrstvo, a nam zaradi varstva osebnih podatkov informacije ne morejo posredovati. Snežič pa v zasebni tožbi preganja tudi Miho Kordiša in Mateja Tašnerja Vatovca zaradi žaljive obdolžitve. Premoženja nima v Sloveniji Snežič pravi, da premoženja v Sloveniji nima. "Ko je leva vlada na oblasti, se tolče po meni, se mi želi na nezakonit način kaj odvzeti. Najboljše je, če premoženja nimaš, ker ti nimajo kaj vzeti."

Snežič je spomnil na maseratija bosanskih registrskih tablic, ki ga je Furs njegovi ženi Klavdiji Snežič zaplenil sredi nakupovalnega središča v Mariboru. Ustavili so jo uslužbenci Fursa, a ker pri sebi ni imela vseh ustreznih dokumentov o vozilu, so ji ga na kraju zasegli. Kot je Snežič pojasnil za 24ur.com, je šlo za avtomobil njegovega prijatelja iz Bosne, njegova žena pa je imela avto zgolj v najemu. "Moj prijatelj v Bosni že toži Slovenijo za veliko odškodnino." Davčna uprava je avto po mesecu dni, ko je Klavdija Snežič v celoti poravnala odmerno odločbo, vrnila.

Snežič dodaja, da nima odprtih dajatev do Fursa. Za potrditev smo prosili Furs, vendar pravijo, da "zadev, ki se nanašajo na konkretne davčne zavezance, žal ne moremo komentirati zaradi varovanja davčne tajnosti".