'Roku Snežiču sem plačal 90 tisoč evrov za posel na Darsu'

"Rok Snežič je povedal, da ima nadzor na Darsu preko Hajdinjaka, Jaklina in Travnerja in da ima kompletno oblast nad posli. Nad razpisi, nad delom in nad pritožbami," razlaga žvižgač, skesanec, ki se je odločil, da posnetke podkupovanja javno razkrije.

Valentin Hajdinjak je predsednik uprave Darsa in nekdanji podpredsednik Nove Slovenije. Damijan Jaklin je bil do pred nekaj tedni direktor področja vzdrževanja na Darsu in je javnosti postal znan pred skoraj štirimi leti, ko je bil kot državni sekretar takratnega obrambnega ministra Mateja Tonina , sicer prvaka Nove Slovenije, eden glavnih akterjev sporne nabave zaščitne opreme. Anton Travner je nekdanji generalni direktor Policije, ki je bil po tem, ko je odstopil s položaja, na dan hišnih preiskav pri takratnem gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku , na Darsu pa dlje časa svetovalec uprave za korporativno varnost. Tako Jaklina kot Travnerja je na Darsu zaposlil prav Hajdinjak.

Po tem, ko smo prejeli omenjeni posnetek, smo skoraj mesec dni v uredništvu 24UR Fokus preverjali, kaj je res in kaj ne. Govorili smo s številnimi viri. Med njimi so tako zaposleni na Darsu kot tisti, ki imajo z Darsom sklenjene pogodbe. Pridobili smo dodatne ekskluzivne posnetke, pričevanja, sporočila in dokumente, ki dokazujejo, da je v naši največji državni družbi nekaj narobe.

Je pa na neprijetna vprašanja odgovarjal predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. "Roka Snežiča ne poznam. Nikoli se nisva videla, nisva govorila, nikoli si nisva dopisovala," pravi. A hkrati prizna, da so številni posamezniki, tudi z več ministrstev, nanj pritiskali, naj se s Snežičem sestane. "Je bilo kar nekaj klicev, v katerih so mi priporočili, da bi bilo dobro, če bi se srečal z gospodom Snežičem. Vendar tega nisem upošteval."

O imenih Hajdinjak ni želel govoriti, je pa priznal, da je takšen klic prišel tudi z ministrstva za infrastrukturo. Tega je takrat vodil njegov strankarski kolega Jernej Vrtovec . "Jaz sem takrat ministra Vrtovca obvestil, da me je eden od njegovih bližnjih sodelavcev poklical. Povedal sem mu, da tega klica ne bom upošteval, da gospoda Snežiča ne bom sprejel na sestanek in mu tudi povedal svoje razloge za to." Vrtovec, tako kot Tonin in Janša, ni želel stopiti pred kamero.

V času raziskovanja in preverjanja informacij, smo pridobili še en ekskluzivni posnetek Roka Snežiča. Na posnetku razlaga o Antonu Travnerju, nekdanjem generalnem direktorju Policije v času zadnje Janševe vlade. Posnetek in odziv Snežiča lahko poslušate spodaj, tu navajamo nelektoriran prepis: " On ni čisto naš, da boš vedu, ta Travner. On je tak na vseh stolih. To so mi naši rekli. On ni čisto naš. On ni SDS, SDS. Sej zato je letel s Policije takrat, ker smo ugotovili, da ni čisto naš."

Snežiča smo neposredno vprašali, ali se je kdaj predstavljal v imenu stranke SDS? " Ne, razen, če je kdo želel postati član ali pa je želel sodelovati s stranko, sem rekel, da lahko pomagam." Prepričan je, da se političnih strank sploh ne da podkupiti: " Pa zakaj bi neka stranka pobirala podkupnino? Te stvari niso logične, to so nesmiselne stvari."

Travner na Snežičeve navedbe ostro. " Jaz nisem član nobene stranke in kot veste iz medijev, sem odstopil iz osebnih razlogov, brez kakršnega koli zunanjega vzroka, ki bi me k temu napeljeval," pravi in dodaja, da takrat nihče od njega ni zahteval, da odstopi.

Vsi zanikajo poznanstvo s Snežičem

Ne le Valentin Hajdinjak, predsednik uprave Darsa, poznanstvo s Snežičem zanika tudi Travner: "Vem, da ta oseba obstaja samo iz televizije. Ne poznam ga, nikoli nisem z njim govoril, nikoli me ni poskušal kontaktirati. Skratka, med njim in mano je po mojem vesolje praznine." Podobno trdi tudi Damijan Jaklin: "Gospoda ne poznam in ne vem, kakšen vpliv naj bi imel name ... to gre dejansko za izkoriščanje mojega imena, kar me zelo moti," odgovarja nekdanji državni sekretar na obrambnem ministrstvu.

Zelo ostro se je sicer odzval prav Hajdinjak, ki je že pred našim intervjujem slišal, da Snežič "operira z njegovim imenom". Pravi, da želi jasno povedati, da gre za laž: "Gre za njegovo solo igro, ki jo zavračam, jo obsojam. Za zaščito Darsa in mojega imena sem pripravljen razmisliti tudi o vseh pravnih sredstvih. Težko namreč razumem, da nekdo operira s tvojim imenom, brez tvoje vednosti in da celo zahteva kakršna koli sredstva. To je zavržno."