Romana Tomc: "Imela sem največ nastopov v Evropskem parlamentu"

Kot je namreč razvidno iz spletnega portala MEPRanking, je največ nastopov (867) v Evropskem parlamentu v tekočem mandatu res imela Romana Tomc. Sledita ji Igor Šoltes (Skupina Zelenih), ta je v petih letih v Evropskem parlamentu nastopil 780-krat, in Patricija Šulin (SDS), ki je nastopila 725-krat. Na dnu lestvice se z 264 in 154 nastopi znajdeta Alojz Peterle (N.Si) in Tanja Fajon (SD).

Najmanjšo prisotnost sta, po drugi strani, imela Tanja Fajon (82 odstotkov) in Alojz Peterle (86 odstotkov). A kot opozarjajo na portalu VoteWatch, so evroposlanci lahko odsotni tudi zaradi drugih parlamentarnih obveznosti. Tako ima predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani le okoli 38-odstotno prisotnost.

Največ glasovanj v Evropskem parlamentu so se po podatkih portala VoteWatch sicer udeležili malteški evroposlanci (skoraj 95 odstotkov), sledijo Avstrijci in Belgijci, najnižjo prisotnost pa so v tekočem mandatu zbrali evroposlanci s Cipra, Grčije in Velike Britanije. Slovenski evroposlanci so se z 91,16-odstotno prisotnostjo znašli na 9. mestu, pred Nizozemci in za Poljaki.