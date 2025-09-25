S čim se prevaža politična elita?

Dragi avtomobili prestižnih znamk, letalo Falcon, helikopter – možnosti, ki jih ima naša politična elita za službene poti. Zadnji primer, ki je razburil, je bila pot predsednice države Nataše Pirc Musar na proslavo v Beltince. Za pot iz Portoroža je namesto avtomobila uporabila policijski helikopter. Upravičeno? Koliko je vreden vozni park najvišjih predstavnikov oblasti in kdo se prevaža z najdražjimi vozili?

Avgustovska sobota, na naših cestah, predvsem na Primorskem, velika gneča, v Beltincih pa proslava ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Med povabljenimi je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Iz Portoroža do Beltincev in nazaj so jo prepeljali ne s službenim vozilom, ampak s policijskim helikopterjem.

Nocoj ob 19.00 v rubriki 24UR Dejstva tudi o voznem parku ministrov. Koliko ministrov je v tem mandatu dobilo nov avtomobil, kakšnega? Kdo je minister z najdražjim voznim parkom in za koga je notranje ministrstvo kupilo Audi A6?

Je šlo za privilegij? Šlo je za varnostni ukrep, odgovarjajo v Uradu predsednice države, policija pa, da tovrstni prevozi niso privilegij, temveč del sistema za zagotavljanje varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij. Policijski helikopter je ena od možnosti, ki jo imajo visoki politiki za službene poti. Največkrat pa uporabljajo vozila. Za avtomobile predsednice države Nataše Pirc Musar in predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič skrbi Center za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske uprave. Kot varovanima osebama jima zagotavlja varnostnike, ki so hkrati tudi njuni vozniki. Njihovega števila policija ne razkriva.

Center za varovanje in zaščito razpolaga z več službenimi vozili, najpogosteje so znamke Audi, BMW, Toyota, njihova pogodbena oziroma nakupna cena pa je od 25.261,44 EUR do 115.785,36 evra z DDV.

Z najdražjim vozilom predsednica države

Najdražje vozilo iz voznega parka, namenjenega vožnjam varovanih oseb, je BMW 750, letnik 2021. Njegova nabavna cena je 115.785,36 evra z DDV, z njim pa prevažajo predsednico države Natašo Pirc Musar. V zvezi s službenimi vozili smo jo prosili za izjavo, a je pogovor odklonila zaradi službenih obveznosti.

V katerem avtomobilu se vozi predsednica državnega zbora?

Kot pravi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, se ne počuti privilegirano zato, ker se vozi s službenim vozilom in je varovana oseba.

Na začetku mandata niti ni vedela, v katerem avtomobilu se vozi, dokler ni tega objavil spletni portal. Največkrat se vozi z Audijem A8, ki je bil dobavljen leta 2022. Vozilo je v operativnem najemu, pojasnjujejo na Ministrstvu za notranje zadeve. Mesečni najem znaša 2.518,40 evra, vključuje pa najemnino vozila s predelavo, servisiranje, menjave pnevmatik, zavarovanje in tehnične preglede. Klakočar Zupančičeva pove, da glede njene vožnje iz varnostnega razloga veljajo določena pravila. Vedno sta v vozilu dva varnostnika, eden vozi, drugi je sopotnik oziroma sovoznik. Sama sedi vedno na desni strani. Ker je to bolj varno, pravi. "Ugotovljeno je bilo, da naj bi bila ta stran najbolj varna, zato me pač varnostniki vedno opozarjajo, da sedim na tem sedežu, ampak zadaj za sovoznikom."

Ali varovana oseba sme voziti sama in kako je, ko gre na dopust?

Varovanim osebam, med drugim predsednici državnega zbora, pripada 24-urno varovanje, tudi med dopustom. Vožnja na dopust s službenim vozilom pa zna biti, razlaga Klakočar Zupančičeva, izziv. "Vedno sta v vozilu dva varnostnika, dva otroka in jaz in je že poln avto. Tako da, če želimo iti štirje, se moramo spomniti kakšne boljše variante, takrat ponavadi vzamemo kombi." Smejo varovane osebe voziti tudi same, denimo svoj osebni avtomobil? Na Policiji pojasnjujejo, da ni običajno, da bi taka oseba vozila, saj ima na voljo službeni avto z varnostnikom oziroma voznikom. Ni pa to prepovedano. "Varovana oseba lahko vozi svoje vozilo, kolo, motor, v primeru take situacije pa je potrebno ustrezno prilagoditi sistem varovanja." Znano je, da ima predsednica države Pirc Musarjeva motor, ki ga vozi. Nima pa trenutno v lasti nobenega osebnega avtomobila, sporočajo iz Urada predsednice Republike. Je pa vozil osebni avtomobil tudi v času, ko je bil predsednik države, Milan Kučan, sicer prvi predsednik Slovenije.

Iz tistega časa se spominja anekdote, srečanja s prometnimi policisti. Ustavili so ga, ko je šel z gobarjenja na Jelovici in je vozil, kot pravi, malo prehitro. Od njega so zahtevali dokumente, jih pogledali, nato pa podučili: "Gospod predsednik, počasi se daleč pride." Prvi službeni avto, v katerem so vozili Kučana po izvolitvi za predsednika, je bil Mercedes-Benz. Ni šlo za kupljeno vozilo, ampak jim ga je dal v uporabo takratni direktor Avtotehne Peter Marter. "Avto nam je poklonil za čas mojega mandata," se spominja Kučan. Tudi Kučana so vozili varnostniki. Z njimi sem se zelo dobro razumel, bili smo tako rekoč prijatelji in z menoj so šli kdaj tudi v hribe, razlaga Kučan.

Klakočar Zupančič nazadnje vozila pred tremi leti

Že približno tri leta oziroma v času funkcije predsednice državnega zbora pa ni vozila avta Urška Klakočar Zupančič. Nazadnje se je vsedla za volan, se spominja, na morju. Šlo je za avto njenih staršev, z njim pa je skočila v trgovino.

Danes predsednica državnega zbora nima svojega avtomobila.

Skoraj 100 tisočakov nabavna cena avtomobila premierja Goloba

Predsednika vlade Roberta Goloba danes ne varujejo in vozijo zaposleni Centra za varovanje in zaščito, ampak zaposleni v Službi za varovanje predsednika vlade. Svojo ekipo varnostnikov, ki so hkrati tudi vozniki, si sicer želi imeti v svojem uradu tudi predsednica države.

Predsednika vlade Goloba prevažajo v vozilu Audi A8 L 60 TSI e quattro 330, letnik 2021. Gre za priključni hibrid, njegova nabavna vrednost je bila 96.116,13 evra, nam sporočajo iz Urada vlade za komuniciranje. Kot še pišejo iz omenjenega urada, predsednik vlade danes nima svojega osebnega avtomobila. Medtem se predsednik vlade na našo prošnjo za izjavo ni odzval.

Prehitre vožnje politikov in uporaba modrih luči

Zakon o pravilih cestnega prometa v 101. členu določa posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s prednostjo in na vozilih za spremstvo. Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja. Na vprašanje, ali kdaj naroči vozniku, naj pospeši, če se ji mudi, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič odgovarja, da zelo dobro pozna pravila in ne izkorišča tega, da je službeni avto opremljen z modrimi lučmi. "Če se mi mudi in zamudim, pač zamudim."

Na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati posebne zvočne in svetlobne znake (modra svetilka) med drugim v primerih, ko gre za izvedbo nujnih in neodložljivih nalog državnega organa, ki so za delo državnih organov strateškega pomena.

Nikoli nisem narekoval tempa vožnje, pravi nekdanji predsednik Kučan. "To je bil čas, ko še ni bilo teh prometnih zamaškov, kot so danes. Veliko lažje je bilo ugotoviti, koliko časa se bo rabilo." Kučan pa prizna, da je bila morda včasih vožnja tudi preko dovoljene hitrosti. Sicer pa je, pravi, dostikrat v avtu tudi zaspal.

Spomnimo, v preteklosti je bilo kar nekaj primerov neprimerne vožnje politikov s službenimi vozili. Lani je bila na udaru zaradi uporabe modre luči na službenem vozilu na poti na letališče na Dunaju nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Nekdanji minister za kohezijo Marko Bandelli je v času vlade Marjana Šarca modre luči uporabil na poti na kongres občin. Zaradi uporabe modrih luči so imeli v preteklosti težave tudi nekdanja ministra Samo Omerzel in Patrik Vlačič, leta 2018 pa takratni predsednik državnega zbora Dejan Židan. Še prej se je morala zaradi prehitre vožnje s službenim vozilom na primorski avtocesti zagovarjati v javnosti nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal.

Pogosto prizemljeni Falcon

Vladno letalo Falcon 2000 EX je še eno prevozno sredstvo, ki ga lahko uporabljajo politiki, a so v zvezi z njim pogosto kritike na račun smotrnosti njegove uporabe. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je morala prav zaradi uporabe vladnega letala leta 2023 pojasnjevati pot na Dunaj, kjer se je na povabilo predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke udeležila novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov. Na očitke, zakaj ni bilo mogoče na pot s službenimi vozili, se je branila, češ da je šlo za državniški obisk, zato naj bi bilo povsem v skladu s predpisi, da se na takšen obisk leti z vladnim Falconom. "Danes pa ne vi, ne jaz, ne kdorkoli ne more več potovati brez ogljičnega odtisa, razen če se bomo odločili, da bomo vsi potovali s kočijami in še tam boste imeli minimalni ogljični odtis." Slovenija je Falcon kupila v času predsednika Milana Kučana, vse od takrat pa se sooča s kritikami smislenosti njegove uporabe. "Tipično slovenski prepiri in politikanske razprave o tem, ali je letalo potrebno ali ne. Jaz sem bil za letalo, končno je bilo letalo kupljeno, a je ostalo prav zaradi teh govoric in sprenevedanj dostikrat v hangarju, tudi je bilo posojeno tujcem", pravi nekdanji predsednik Kučan. Do njegove uporabe v primeru uradnih in delovnih obiskov v tujini so upravičeni predsednica države, predsednica državnega zbora, predsednik vlade, predsednika Ustavnega in Vrhovnega sodišča, varuh človekovih pravic ter člani vlade. Falcon 2000 EX se lahko uporablja tudi za druge prevoze za potrebe državnih organov, mogoče ga je tudi najeti. Med drugim se uporablja za prevoze v primeru presaditve organov.

Podatki kažejo, da je bilo v zadnjih osmih letih največ letov z njim opravljenih leta 2021, to je bilo v času vlade Janeza Janše. Po podatkih ministrstva za obrambo je bilo v letošnjem letu do julija zabeleženih 120 letov. Ob kritikah na račun njegove uporabe pa tudi tehnične težave. Samo v tem mandatu vlade so med letom Falcona zabeležili 12 napak, od tega je prišlo v enem primeru, in sicer leta 2023, do napake zaradi toče, v drugem pa letos zaradi udara strele.