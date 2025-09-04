S skrito kamero po nočnih lokalih: kako skrbijo za varnost?

Po seriji incidentov v hrvaških nočnih klubih smo preverili, kako je z varnostjo ponoči pri nas. Odpravili smo se na teren – v ljubljanske bare in klube, kjer po 23. uri strežejo alkohol in predvajajo glasbo. Po slovenski zakonodaji mora namreč vsak tak lokal zagotoviti fizično varovanje z licenciranimi varnostniki. Kaj smo ugotovili? So slovenski varnostniki ustrezno usposobljeni? Koliko kršitev odkrijejo inšpektorji?

Incidenti v hrvaških nočnih klubih so sprožili razprave o usposobljenosti in odgovornosti varnostnikov. Kako pa je z varnostjo v nočnih lokalih pri nas? Nočno dogajanje v središču Ljubljane smo preverjali prejšnjo sredo in petek. Pogovarjali smo se z lastniki lokalov, osebjem, varnostniki in gosti. Kdaj je varovanje nujno? Varovanje morajo zagotoviti vsi nočni lokali in diskoteke, ki po 23. uri strežejo alkoholne pijače in predvajajo mehansko oziroma imajo živo glasbo.

Nocoj ob 19.00 v rubriki 24UR Dejstva razkrijemo posnetke nočnega dogajanja v središču Ljubljane. Se obiskovalci počutijo varne? So slovenski varnostniki ustrezno usposobljeni? Kdo lahko postane varnostnik?

V eni noči smo obiskali štiri lokale in dogajanje posneli s skrito kamero. Eden izmed varnostnikov je povedal, da je biti varnostnik "težak posel, ker si vedno vsega ti kriv. Že toliko let to delam, sem že navajen." Naslednji varnostnik je komentiral, da ne smemo primerjati Slovenije in Hrvaške. "Tisto je Balkan, vsi so iz vojne tam. Jaz imam 5. stopnjo izobrazbe, en bivši sodelavec je imel 7. stopnjo. Nismo tako neumni, imamo licenco, ki jo obnavljamo." Da dogodki na Hrvaškem ne mečejo slabe luči le na vse hrvaške varnostne službe, pač pa tudi slovenske, izpostavlja Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. "Po mojih informacijah v Poreču niso bili varnostniki tisti, ki so napadli tega fanta in ga hudo poškodovali, temveč so bili to neke osebe, ki jih je najel lastnik lokala in seveda nimajo nikakršne zveze z varnostnim osebjem. Varnostno osebje mora imeti vendarle službeno izkaznico, mora biti ustrezno označeno, opremljeno in seveda spadati k družbi, ki ima licenco. To so storili neki nasilneži, ki so seveda bili kasneje kvalificirani kot varnostniki."

19 primerov kršitev, 9 primerov prekomerne fizične sile

Zasebno varovanje je prioriteta nadzorov Inšpektorata za notranje zadeve. Opravijo 875 nadzorov, od tega 582 s področja zasebnega varovanja.

Največ nadzorov opravijo v gostinskih lokalih (lani 93) in na javnih prireditvah (lani 91), pojasnjuje Matija Remec z Inšpektorata za notranje zadeve. "Najbolj pogosta kršitev, ki jo ugotavljamo v nadzorih, je, da varnostnik ni pravilno označen. Službeno izkaznico mora imeti na vidnem mestu. Dogaja se tudi, da varnostnik pri sebi nima službene izkaznice, kar je tudi prekršek."

V zadnjih treh letih je bilo 19 primerov, v katerih so ugotovili nepravilno uporabo ukrepov varnostnikov, torej kršitve. V devetih primerih so uporabili prekomerno fizično silo, denimo udarec s plosko roko v glavo in nezakonita uporaba solzivca.

Dve prijavi letno na zbornico

Po besedah Remca so tragični dogodki v Lipi, Roxlyju in Globalu spodbudili zaostritev zakonodaje in s tem nadzor nad zasebnim varovanjem. Slovenija je za druge države v regiji na področju varovanja vzor, ocenjuje Branko Slak. V povprečju letno prejmejo dve prijavi zoper varnostnike, ki so zaposleni v varnostnih družbah in so člani zbornice. Prijave odstopijo družbam, da nanje v 30 dneh odgovorijo.

"Običajno gre za različne vrste prijav, od tega, da varnostnik ni bil prijazen, da ni spustil nekoga noter v lokal. V letošnjem letu smo imeli tudi eno prijavo za fizično obračunavanje varnostnika z neko osebo, za katero je kasneje policija ugotovila, da je ona napadla varnostnike."

6404 varnostnikov z licenco

V Sloveniji je 168 družb za zasebno varovanje, ki imajo licenco za različne oblike varovanja, in 6404 varnostnikov. Po besedah Slaka je biti varnostnik izjemno težka, zahtevna in odgovorna služba. "Tam, kjer je alkohol, tam, kjer so večje zabave, kjer je več ljudi, tam so večje možnosti različnih konfliktnih situacij. Varnostniki odpravijo veliko problemov tudi s komunikacijo."

Največ zadržanj oseb

Varnostniki najpogosteje zadržijo osebe, sledi uporaba fizične sile, nato pa ostali ukrepi, kot so sredstva za vezanje in vklepanje ter plinski razpršilec. Slak opozarja, da fizična sila pomeni tudi odrivanje, razdvajanje, potiskanje množice, torej ne gre samo za udarce. Lani so imeli en primer uporabe prekomerne sile. Če varnostnik uporabi fizično silo, mora o tem takoj obvestiti policijo in napisati poročilo. Varnostni menedžer pa je dolžan v roku 48 ur prav tako napisati poročilo in obvestiti policijo.

'Jemljejo kader, ki za to ni primeren'

Po besedah direktorja varnostne družbe BBR Security Domna Vivoda alkohol in pozne ure pomenijo večje tveganje. "Iščite lokale, kjer bodo pregledovali na vhodu, iščite lokale, kjer bo treba pokazati osebno izkaznico." Dober varnostnik, ki dela v diskoteki, se nekaj let usposablja, izpostavlja Vivod. Zelo pomembno je, da se redno usposablja, minimalno 14 dni na mesec. "Varnostnik na vratih se naje marsičesa. Kakšnega gneva, slabe volje, psovk in vsega. In če v enem mesecu recimo tega ne kanalizira, ne pride na usposabljanja, to nosi s seboj in potencialno lahko iz tega nastane problem."

V BBR Security je zaposlenih okrog 100 varnostnikov. Pokrivajo praktično vse najbolj obiskane lokacije v Ljubljani, kar se tiče nočnega varovanja lokalov. "Na trgu je veliko varnostnih služb, ki delajo precej stihijsko, ad hoc, ki s takšnimi in drugačnimi metodami pritiskajo na naročnike lokalov. Jemljejo kader, ki za to ni primeren, nimajo rednih usposabljanj in jih ne usmerjajo h kakovostnemu delu, ampak strmijo predvsem k zaslužku."

Včasih bolj varna Ljubljana

Razmere danes so precej drugačne, kot so bile v mladosti Ivane Gradišnik iz Familylaba. "Ni bilo treba imeti v zavesti, nosi solzivec v žepu, pazi na Metelkovi, da ti kdo ne vtakne rufija v pijačo. Recimo Metelkova je bila pred tremi desetletji ekstremno varen kraj, kraj, kjer se je lahko mlada punca preveč napila in je obležala nekje, pa ji ne bi nihče nič storil. V mojem času ni bilo treba hoditi ponoči v strahu." Zaskrbljena je tudi kot mama. "Imam dve hčerki, stari 19 in 23 let, moj subjektivni občutek je, da so ulice, predvsem v Ljubljani bolj nevarne, kot so bile. In ja, morajo bolj paziti. Svet se je spremenil tudi na drugih ravneh. Ni bilo tako brutalno, agresivno, nasilno, kamorkoli pogledaš. Ne moreta se tako brezskrbno sprehajati po nočnih ulicah, kot smo se nekoč mi."

Naj se družijo s tistimi, ki jim zaupajo

Tudi pri študentskih zabavah je varnost na prvem mestu, zagotavlja predsednik ŠOS Luka Mihalič. "Zaradi tega tudi ne prihaja na študentskih zabavah do takih izgredov, kot smo jim priča na družbenih omrežjih. Predvsem brucem in bruckam sporočamo, naj se družijo s tistimi, ki jim zaupajo. Naj bodo ti nočni izleti varni, naj ne jemljejo alkoholnih pijač iz barov, od tujcev. Še nikoli nismo dobili prijave študentov, da se je v nočnih lokalih zgodil kak večji incident. Študenti ne sporočajo, da so prestrašeni."

Nujna je socializacija zunaj šole in doma