Šaleški lobi

Podjetje Andrejc, lastnik je Miroslav Andrejc , je leta 2010 na MOV dobilo koncesijo za obdobje desetih let za urejanje in čiščenje javnih površin v vrednosti 9.015.230 evrov. Kot zapišejo na spletni strani: "Kar je za nas še poseben izziv."

Revizijska hiša Ernst&Young je leta 2015 ugotovila, da so se v Premogovniku Velenje, ko ga je vodil Milan Medved,dogajali vprašljivi posli. Premogovnik je šoštanjski občini nakazal 1,5 milijona evrov, velenjski pa 1,3 milijona evrov odškodnin zaradi negativnih vplivov na okolje. Vprašljiva so bila tudi financiranja Nogometnega kluba Rudar, nekatera plačila, ki jih je premogovnik nakazoval velenjski občini, pa so končala pri Ročniku, to so bile le nekatere ugotovitve revizorjev.

Kontič branil Rotnika, "očeta" Teš 6, vse do razkritja davčnega dolga

V krog tako imenovanega šaleškega lobija je sodil tudi nekdaj prvi mož Teša Uroš Rotnik. Kontič je Rotnika ves čas branil. Najprej je nasprotoval njegovi razrešitvi z vrha Teša, nato ga je imenoval za direktorja Komunalnega podjetja Velenje.