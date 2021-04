Samotestiranje bi se moralo začeti že pretekli petek. Kaj vse je šlo narobe?

Vlada je pretekli teden napovedala: samotestiranje dijakov se bo začelo v petek, 16. aprila. Ni se. Razlog so pripisali zamudi pri dobavi testov v Slovenijo, ampak ali bi bil začetek projekta tudi ob pravočasni dobavi sploh mogoč? Srednje šole so navodila namreč prejele šele v petek, priprave na samotestiranje še potekajo, zbirajo soglasja staršev. Medtem osnovne šole na osnovna navodila glede organizacije samotestiranja še vedno čakajo. "Nič še ni znano," opozarjajo ravnatelji. Še vedno namreč poteka verifikacija testov na NLZOH, ki jih mora nato odobriti še JAZMP. Kdaj se bo torej samotestiranje v šolah sploh začelo?

1800 hitrih testov je v petek prevzel hišnik Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. Pod nadzorom jih hranijo na šoli, kjer čakajo na odločitev šolskega ministrstva, da prižge zeleno luč."Ker se samotestiranje še ni začelo ta ponedeljek, se lahko zdaj ustrezno pripravimo,"pove pomočnica ravnatelja Petra Vignjevič Kovjanić. Ravnatelji srednjih šol so informacije o protokolu samotestiranja in prikaz v promocijskem videu prejeli šele v petek. V začetku tega tedna so lahko začeli zbirati potrebna soglasja staršev, pojasni Vignjevič Kovjanićeva. Dijake so pozvali, naj jih prinesejo do danes. Prav zato še nimajo natančnih podatkov, koliko dijakov se bo na njihovi šoli udeležilo samotestiranja in za koliko časa bo zadostovalo 1800 testov. Interes je na njihovi šoli sicer izrazila približno tretjina dijakov.

icon-expand Tudi učenci in dijaki, ki se ne bodo samotestirali, bodo pouk spremljali v šoli. FOTO: 24ur.com

Samotestiranje bo potekalo pred prvo šolsko uro Samotestiranje bo potekalo pred prvo šolsko uro, okoli pol osme ure zjutraj. To pomeni, da bodo morali dijaki, ki se bodo sicer prostovoljno odločili za samotestiranje, priti v šolo vsaj 30 minut pred začetkom prve šolske ure. "Morali bodo priti prej, saj je testiranje prostovoljno, starši podpišejo soglasje. Zamuda ni dovoljena. Za tiste, ki bodo zamudili, se testiranje tisti teden ne izvede,"je za Dejstva pojasnila Vignjevič Kovjanić. Dijaki se bodo testirali v matičnih učilnicah, nadzoroval jih bo učitelj, ki bo zatem tudi izvedel prvo šolsko uro. V primeru pozitivnega rezultata testa bodo dijaka samoizolirali v učilnici, ki jih je po besedah pomočnice ravnatelja na voljo trenutno dovolj, saj pouk poteka po modelu C. Šola bo poklicala starše dijaka, v izolaciji pa bo ostal, dokler ga ne odpeljejo, saj ne sme uporabljati javnega prometa. "Težava nastane, če so starši daleč, samoizolacija dijaka na šoli pa bi lahko trajala tudi dve uri."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Podobno bo tudi na OŠMilojke Štrukelj v Novi Gorici, kjer bo po besedah ravnatelja Janeza Kobetatestiranje potekalo ob ponedeljkih zjutraj, "pri nas konkretno v času predure". Ob tem dodaja, da so navodila za samotestiranja podobna kot za srednje šole."Postopek ob pozitivnem testu je enak kot prej–učenca izoliramo, dokler starši ne pridejo ponj. Ker se bo samotestiranje izvajalo v ponedeljek zjutraj, pa karantena razreda ni potrebna." Na tej novogoriški šoli so prejeli nekoliko manj testov za samotestiranje – 520. Tudi tam še nimajo vseh informacij in ne vedo, za koliko časa bodo testi zadostovali. "Glede na anonimno anketo je za samotestiranje zainteresiranih okoli 40 odstotkov učencev. Za koliko časa bo pridobljena količina testov zadostovala, pa je odvisno predvsem od dejanske udeležbe učencev na samotestiranju," pove ravnatelj. Šole ostale brez osnovnih navodil, skrbi jih stigmatizacija učencev Ravnatelji opozarjajo na pomanjkanje navodil od pristojnih – dobili so jih pozno ali pa nanje celo še vedno čakajo. V ponedeljek zjutraj je teste v Rojah prevzela tudi OŠ Mirana Jarca. Na vprašanje, kako bo samotestiranje potekalo, pa ravnatelj Uroš Rozman prizna, da večine odgovorov še nima. Čakajo na navodila šolskega ministrstva, na podlagi katerih se bodo nato odločili, kje in kdaj bo testiranje potekalo ter kdo ga bo nadzoroval. "Veliko je vprašanj učencev in staršev, na katera še ne moremo odgovoriti." "Predstavljam si, da si bomo skupaj ogledali promocijski video, oziroma si ga bodo ogledali učenci doma s starši. Vsak naj bi sam znal uporabiti test, film to tudi prikazuje,"pravi Rozman. Vsak pozitiven rezultat na hitrem testu bodo potrjevali še s PCR-testom. Če bo ta negativen, se bo učenec lahko vrnil v šolo.

"Dijaki, ki se ne bodo želeli samotestirati, bodo morali v istem prostoru počakati na sošolce. Učitelj samotestirancem razdeli teste in po 15 minutah pregleda rezultate–brez komentarja, da jih ne stigmatizira. Nato morebitne pozitivne osebe napoti domov oz. na PCR-testiranje ," je opozoril ravnatelj novogoriške gimnazije Andrej Šušmelj. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je sicer pred dnevi zagotovil, da komisija za medicinsko etiko podpira samotestiranje učencev in dijakov, saj da to pomembno prispeva k objektivnemu nadzoru nad dinamiko epidemije v šolah. "Učenci s tem aktivno prispevajo k zmanjšanju posledic epidemije, prav tako se utrjuje občutek, da v epidemičnih razmerah učenci skrbijo za lastno zdravje. Komisija je podprla tudi odločitev, da se po vzoru nekaterih držav zaradi objektivnosti in verodostojnosti, testiranje izvaja v šolskih prostorih, izpostavi pa se tudi pomembna vloga učitelja," je dejal. Ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za zdravje in NIJZ so ravnateljem osnovnih šol na ponedeljkovem sestanku sicer predstavili promocijski video, kako se samotestiranje izvede,"ampak kje in kdaj bomo to izvajali, kdo naj to izvaja–teh informacij ni," je za Dejstva povedal predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. "Nič še ni znano." Večina na sestanku prisotnih ravnateljev se je izrekla za to, da bi se samotestiranje izvajalo v domačem okolju, ne v šolah. Eden od razlogov za to je tudi morebitna stigmatizacija učencev – tako tistih, ki se ne bodo testirali, kot tistih, ki se bodo."Kaj bodo počeli ostali učenci, če bi se testiranje izvajalo med poukom, ne vemo. Videli bi, kdo se testira in kdo se ne. Vsa ta vprašanja terjajo odgovore,"opozarja Pečan.

Glavna razlika med hitrimi antigenskimi testi (HAT) in testi za samotestiranje je v načinu odvzema vzorca. "Pri samotestiranju s palčko vzamete vzorec iz nosnice, medtem ko ga pri HAT vzamejo iz nosnega žrela," pojasnjuje Roman Jerala s Kemijskega inštituta. Ključna prednost jemanja vzorca z nosnice je tako prav to, da ga lahko vsak izvede sam. Kot dodaja Jerala, za izvedbo hitrih antigenskih testov ni na voljo dovolj medicinskega osebja, ki bi vzorce iz žrela jemalo v vseh šolah. Več o razlikah med različnimi testi za novi koronavirus pa si boste lahko prebrali v petkovem članku rubrike Dejstva.

Drugi razlog ravnateljev za poziv k samotestiranju otrok doma pa je majhen delež učencev, ki so izrazili interes za testiranje. V preteklem tednu so šole sicer izvedle anonimno anketo oziroma neobvezujoče poizvedovanje, koliko učencev se zanima za samotestiranje. Interes je izrazila le približno petina dijakov in osnovnošolcev zadnje triade."Osnovnim in srednjim šolam smo poslali okrožnico, s katero smo želeli pridobiti oceno interesa za samotestiranje med učenci tretje triade in dijaki. Po prvih podatkih šol bi se za samotestiranje odločilo približno 22 odstotkov učencev tretje triade in 18,5 odstotka dijakov,"so sporočili z ministrstva za šolstvo.

Ravnatelji šolsko ministrstvo pozivajo predvsem, naj urgentno pripravi okrožnico z navodili. Če se bo samotestiranje začelo po prvomajskih počitnicah, morajo šole namreč še v tem tednu zbrati soglasja staršev.

"Dijaki in starši v času reševanja ankete še niso imeli nobenih konkretnih predstav, kako naj bi bilo samotestiranje videti in kako bi potekalo, tako da je bil pričakovani rezultat večinsko zavračanje,"pove ravnateljAndrej Šušmelj. "Interesentom še nismo sporočili nobenih nadaljnjih informacij, ker jih niti ravnatelji še nimamo," še dodaja.

Preverili smo, kako poteka pouk v naših dveh sosednjih državah, Italiji in Avstriji. Če je slednja za omejevanje širjenja novega koronavirusa vzpostavila učinkovit sistem samotestiranja, se v Italiji učenci ne testirajo, razen če so bili v stiku z okuženo osebo. V Avstriji je hitri test vstopnica za pouk, pripoveduje ravnatelj Šolskega centra Železna Kapla. Učenci se testirajo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, težav z navodili nimajo. Katere teste uporabljajo, kakšen je protokol ob pozitivnem brisu, ali starši ukrep samotestiranja podpirajo? Več v četrtek v rubriki Dejstva.

Ob dokaj majhnem deležu učencev, zainteresiranih za samotestiranje, pa se zastavlja tudi vprašanje o sami smiselnosti projekta. "Za zdaj je testiranje prostovoljno in neobvezno, če se dijak ne želi samotestirati, lahko ostane pri pouku s sošolci," pove Šušmelj in doda, da so sicer ravnatelji za odgovore na vprašanja o smiselnosti takšnega samotestiranja ob predvideno manjšinskem testiranju napačen naslov. Koncept samotestiranja učencev sicer ni nov – projekt uspešno izvajajo že v sosednji Avstriji, kjer pa se učenci, ki se ne želijo testirati, šolajo od doma. "Po izsledkih NIJZ samotestiranje razpolovi možnost okužb v šolah in omogoča, da so vsi dijaki pri pouku, ampak to velja, če so samotestirani vsi prisotni dijaki, kakšna pa je učinkovitost in finančna smiselnost scenarija, ko se samotestira le del dijakov, je težko oceniti, a gotovo je precej manjša." Zdravstveni domovi kadra za pomoč šolam nimajo, klicni center MZ pa sploh še ni vzpostavljen Šolam naj – tako poziva zdravstveno ministrstvo – vsaj pri prvi izvedbi samotestiranja pomagajo zdravstveni domovi. Iz ZD Ljubljana so nam potrdili, da so pristojno ministrstvo že obvestili, da ob"dnevnem zagotavljanju kadra za potrebe cepljenja proti covidu-19 in tedenskega testiranja s HAGT zaposlenih v vzgojno-izobraževalni dejavnosti na Gospodarskem razstavišču, dnevnega testiranja splošne populacije v mobilni simulacijski enoti pred mestno hišo ter pokrivanja vseh covidnih delovišč ob rednem delu kadra, ki bi ga razporedili v srednje šole na območju celotne Ljubljane za izobraževanje dijakov ter prisotnost pri samotestiranju žal nimamo".

icon-expand Hitri antigenski testi podjetja Joysbio s katerimi se bodo samotestirali učenci in dijaki. FOTO: JoysBio

Ob tem dodajajo, da je samotestiranje"enostaven postopek, ki ne potrebuje dodatne pomoči zdravstvenega kadra, sicer že po definiciji takega testiranja ne moremo opredeliti kot samotestiranje". Šolam, staršem in učencem naj bi bil v pomoč tudi klicni center ministrstva za zdravje, ki pa še ni vzpostavljen, so potrdili na ministrstvu. Zaživel naj bi šele, ko se bo začelo samotestiranje, deloval naj bi od ponedeljka do petka med 8.30 in 15.30 na številki 01/478 68 48. Kdo se bo oglašal na telefon in odgovarjal na vprašanja staršev, učiteljev, dijakov in učencev, prav tako še ni dorečeno. Na ministrstvu razmišljajo, da bi najeli študente medicine, a tudi ta odločitev še ni dokončna. KLICNI CENTER MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE 01/478 68 48 od ponedeljka do petka: 8.30–15.30 Pred začetkom samotestiranja otrok potrebna odobritev testov Spomnimo, da je državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar sprva napovedal, da se bo samotestiranje dijakov začelo v petek, 16. aprila, v osnovnih šolah pa po prvomajskih počitnicah. A kot kaže, bodo tudi srednješolci samotestiranje začeli šele v maju. Točnega datuma si ne upa napovedati nihče, glede na informacije, ki smo jih pridobili iz šol, je začetek v tem tednu praktično nemogoč.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sprva se je zataknilo že pri sami dobavi 300.000 testov kitajskega proizvajalca Joysbio(Tianjin) Biotechnology, ki so v Slovenijo prispeli pozneje, kot je bilo načrtovano. V državni logistični center Roje so jih dostavili šele v četrtek zvečer, naslednji dan so jih prevzeli regijski štabi civilne zaščite ali šole same. Prejšnji petek je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) začel tudi verifikacijo hitrih antigenskih testov Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold). Za Dejstva so potrdili, da verifikacija še poteka, da trenutno zbirajo 300 vzorcev in izvajajo analizo. Rezultate bodo nato predstavili ministrstvu za zdravje. Kdaj bo verifikacija končana, ni znano. Pred začetkom samotestiranja mora dobavljene teste odobriti še Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). A to lahko storijo šele po dokončani verifikaciji NLZOH. Svoje delo lahko JAZMP sicer opravi tudi v enem dnevu, a le če bo vloga za izredno odobritev, ki jo bodo prejeli, popolna, kar pa se v praksi zgodi redko.

icon-expand