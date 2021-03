Si farmacevtski giganti od prodaje cepiv lahko obetajo enormne zaslužke?

Evropska komisija (EK) se je v imenu vseh 27 članic EU s proizvajalci cepiv pogajala za primerno ceno in količino cepiva. Do zdaj so zagotovili okoli 2,3 milijarde odmerkov. Glede cen posameznih odmerkov so v Bruslju skrivnostni, saj gre, kot pojasnjujejo, za zaupne in občutljive poslovne podatke.

Modernino cepivo Evropsko unijo stane 18 dolarjev (15 evrov) na odmerek. Podjetje si je sicer prizadevalo, da bi za cepivo računalo od 25 (20,7 evra) do 37 dolarjev (30,6 evra). Ameriška vlada je bila neposredno vpletena v razvoj cepiva, podpisali pa so pogodbo, na podlagi katere so ZDA za posamezni odmerek plačale 15 dolarjev (12,4 evra).

Če ameriška vlada ni financirala razvoja cepiva Comirnaty, je to storila Evropska unija, kar bi lahko posledično vplivalo tudi na nižjo ceno. Evropska unija je nemškemu BioNTechu junija ponudila 122 milijonov dolarjev (101 milijon evrov) sredstev za razvoj cepiva, dodatno pa so v septembru prejeli še 458 milijonov dolarjev (379 milijonov evrov) od nemške vlade, je poročal The Washington Post .

Evropska unija je glede cen skrivnostna, saj so del zaupnih pogajanj, kar je sprožilo pozive k večji transparentnosti, saj imajo državljani pravico vedeti, koliko bodo njihove države odštele za cepiva. Klavzule o zaupnosti predstavljajo prednost za proizvajalce, saj tako lažje prilagajajo cene od države do države. Cene v EU veljajo za vse članice, kar pomeni, da bo Slovenija plačala toliko kot vse druge članice. Točnega zneska nam sicer na ministrstvu za zdravje niso želeli zaupati, so pa nam dejali, da bo vse stroške kril proračun RS. Cepljenje je brezplačno za vse.

Cena cepiv oziroma zdravil je odvisna od številnih dejavnikov, med drugim popustov in specifičnih obljub ali zavez držav pri podpisu pogodbe. Nekatere države so se dogovorile, da bodo omejile odgovornost proizvajalcev v primeru hujših stranskih učinkov. Februarja je Trumpova administracija proizvajalcem ponudila zaščito pred morebitnimi tožbami do leta 2024.

Izrael, ki je po hitrosti cepljenja v samem svetovnem vrhu, je za cepivi Pfizerja in Moderne plačal precej višjo ceno kot EU (23,5 evra na odmerek). A kot so pojasnili, bo cepljenje celotnega prebivalstva državo stalo toliko kot dva dneva 'lockdowna' oziroma popolnega zaprtja države. Izrael si je sicer več odmerkov zagotovil predvsem na račun dogovora s Pfizerjem, na podlagi katerega ameriškemu proizvajalcu pošilja analize cepljenja in njegove učinke na prebivalstvo.

Glede na dejstvo, da je cepivo proti covidu-19 deležno večjega povpraševanja kot recimo proti gripi, in ob predpostavki, da bo začetna stopnja dobička nižja, je trg cepiv proti covidu-19 trenutno vreden okoli 10 milijard dolarjev (8,3 milijarde evrov) letno, poroča časnik Financial Times . Za primerjavo so na portalu Quartz navedli podjetje Merck, ki samo z zdravilom Keytruda, ki se uporablja za zdravljenje raka, letno zasluži več kot sedem milijard dolarjev (5,8 milijarde evrov).

Pritisk na farmacevtske gigante in pričakovanja, da bodo ponudili ugodno in dostopno cepivo, kar v času grožnje javnemu zdravju v ospredje postavlja tudi etični vidik, je bil tako izjemno velik. Proizvajalci cepiv so se zato zavezali, da bodo prve milijone odmerkov ponujali po znižanih cenah, kar se lahko v prihodnosti spremeni.

Podjetja sprva niso hitela s financiranjem razvoja cepiv, saj se ustvarjanje novih cepiv v času zdravstvenih kriz v preteklosti ni izkazalo za zelo donosno. Razlogov je več, je poročal BBC . Razvoj cepiva običajno traja dlje časa, revnejše države, ki si ne morejo privoščiti visokih cen, pa potrebujejo večje zaloge cepiva. Po drugi strani tovrstno cepivo posameznik prejme le enkrat ali dvakrat, medtem ko zdravila, ki jih v predvsem v premožnejših državah uporabljajo na dnevni bazi, prinašajo več dobička. Farmacevtska podjetja, ki so začela izdelovati cepivo proti virusa zika ali sarsu, so se tako hitro opekla. Pod predpostavko, da bi novi koronavirus ostal v populaciji kot gripa in bi zahteval letno cepljenje, pa bi seveda cepivo prineslo dodatne koristi tudi za proizvajalce.

Rasmus Bech Hensen , izvršni direktor znanstveno-analitičnega podjetja Airfinity, je za BBC pojasnil, da od majhnih zasebnih podjetij ne smemo pričakovati, da bodo izdelovala cepiva, pri tem pa ne bodo iskala dobička. Kot je dejal, je treba namreč upoštevati, da so podjetja veliko tvegala, naložbe v raziskave in razvoj pa so bile enormne. Če želimo, da bodo majhna podjetja tudi v prihodnje dosegala pomembne znanstvene dosežke, jih mora seveda nekdo nagraditi.

Nekatera podjetja so sicer javno pojasnila, da se ne nameravajo okoristiti na račun zdravstvene krize, še posebej, ker so prejela precej zunanjih finančnih vložkov. Ameriški gigant Johnson & Johnson in AstraZeneca sta se zavezala, da bosta svoji cepivi prodajala po ceni, ki pokrije izključno stroške proizvodnje. AstraZeneca trenutno ponuja najugodnejše cepivo na trgu.

Proizvodnja cepiv kompleksen in drag posel s številnimi tveganji

Visoki stroški in kompleksnost proizvodnje cepiv so sicer razlog, da so na trgu do zdaj dominirali štirje ključni igralci, ki si lastijo okoli 85 odstotkov trga. To so podjetja GlaxoSmithKline (GSK), Sanofi, Merck in Pfizer. Pandemija je karte nekoliko pomešala, kot poroča Financial Times pa bi lahko Pfizer svoje prihodke trikrat povečal na račun cepiva proti covidu-19, Moderna in Novavax pa bi po prodaji cepiv lahko prehitela GSK, Merck in Sanofi.

Dobički od cepiv, ki imajo omejen obseg uporabe, so sicer neprimerljivo nižji od preostalih zdravil. Farmacevtsko podjetje Wyeth, ki si ga zdaj lasti Pfizer, je prenehalo proizvodnjo cepiva proti gripi že pred 20 leti, predvsem zaradi premajhnih prihodkov. Dve desetletji kasneje se je industrija sicer okrepila zaradi večjega povpraševanja, a je proizvodnja še vedno zelo dolga in draga.

V predkliničnih študijah imajo cepiva okoli sedem odstotkov možnosti, da bodo uspešna, medtem ko imajo tista, ki pridejo do kliničnih faz, okoli 20-odstotne možnosti, je za poslovno revijo Intheblack povedal avstralski profesor Brendan Crabb, direktor inštituta Burnet iz Melbourna. Pred covidom-19 so proizvajalci porabili vsaj milijardo evrov, preden so lahko prodali prvi odmerek. "Kdo ima toliko denarja, da si to lahko privošči, ob tveganju, da cepiva sploh ne bodo delovala," pravi profesor.