Skoraj 66 tisoč odraslih še vedno obiskuje pediatra

30-letna Ana ima namesto osebnega zdravnika še vedno pediatra. Pravi, da zdravnika običajno obišče enkrat na leto, zato na iskanje osebnega zdravnika pozabi. “Pred približno dvema letoma sem v šali vprašala, ali bom za 30. rojstni dan dobila čestitko s pozivom k prepisu k družinskemu zdravniku.” Na priporočilo zadovoljnih pacientov je pri družinskemu zdravniku dvakrat povprašala po možnosti prepisa, vendar so ji sporočili, da pacientov žal ne sprejemajo, saj jih imajo preveč (več kot 1500), zato so ji priporočili, naj se obrne na drugega družinskega zdravnika. “Z obravnavo pri pediatru sem zadovoljna, saj so zelo odzivni po e-mailu in telefonu, zato stvari največkrat rešim kar na daljavo.” Trenutno je 65.768 pacientov, starejših od 18 let, še vedno opredeljenih pri pediatru, kažejo podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) .

Presenetljiv pa je podatek, da imajo pediatri 418 pacientov, ki so stari več kot 74 let, kar pomeni, da ima tako opredeljene zavarovane osebe 68 oziroma 18 odstotkov pediatrov. Takih oseb je bilo še pred šestimi leti bistveno več, ugotavljajo na ZZZS. “Gre za stanje pred uvedbo obsežnih sprememb specializacij iz družinske medicine in pediatrije pred približno 20 leti, ki se zlasti z menjavo generacij zdravnikov (upokojevanjem) postopoma odpravlja.”

Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo je predlagala, da bi lahko bili zavarovanci pri pediatrih opredeljeni do konca šolanja, torej tudi študenti. “Vsem, ki se ne šolajo, bi se po predhodnem opozorilu avtomatično prekinila izbira in ustvarile bi se določene ambulante. Ta številka (65.000) bi se precej znižala. Sedaj velikokrat slišimo izgovore, da ni zdravnikov in programov, zato smo v začaranem krogu,” pravi pediater Denis Baš , predsednik Sekcije za primarno pediatrijo in član Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici. Dodaja, da ministrstvo za zdravje in ZZZS predlogu nasprotujeta, ker menita, da tako določen delež pacientov ne bi imel nobenega zdravnika.

Pediater na primarni ravni lahko enako kot družinski zdravnik odkloni opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko doseže 1.895 glavarinskih količnikov. Toda pediatri pacientov ne zavračajo. “Predstavljajte si, kako bi bilo zavrniti dojenčka. Naš problem je, da smo v 'sendviču' med vpisovanjem novih in nezmožnostjo 'odpisa' odraslih,” dodaja Baš. Po podatkih ZZZS so znaša povprečna obremenitev slovenskih pediatrov 1.979 glavarinskih količnikov.

65 odstotkov pediatrov in šolskih zdravnikov starih 50 let in več

Trenutno imamo 647 pediatrov, od tega jih je 152 še specializantov, na primarnem nivoju jih dela 341 – in ti morajo poskrbeti za petino slovenskega prebivalstva, kažejo podatki registra zdravnikov Zdravniške zbornice. Problem je razpon mreže pediatrov, predvsem na primarni ravni. Nekateri kraji so podhranjeni; po obremenjenosti in pomanjkanju pediatrov najbolj izstopajo Koroška, Idrija in Goriška, ocenjuje Baš. Trenutno imajo vsi zdravstveni domovi v Sloveniji otroški in šolski dispanzer, pravijo na ZZZS. Vseh, starih 19 let ali manj, ki so jim primarno namenjeni pediatri in šolski dispanzerji, je 407.536, kažejo podatki ZZZS z dne 31. decembra 2020. V povprečju je na en otroški in šolski dispanzer 1.187 otrok.

Število otrok na pediatra je nad slovenskim povprečjem v petih območnih enotah ZZZS: v Celju, Krškem, Kranju, Novi Gorici in na Ravnah na Koroškem. Zaradi pomanjkanja pediatrov so razmere najbolj kritične v območni enoti Nova Gorica. Nasprotno je najmanj otrok na enega pediatra v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Murski Soboti. Pomanjkanje pediatrov rešujejo tudi pediatri z drugih koncev Slovenije. Tako se Denis Baš vozi v Litijo, kjer pomaga v pediatrični ambulanti.

Med pediatri in šolskimi zdravniki, ki delajo na primarni ravni in kot izbrani zdravniki skrbijo za 20 odstotkov populacije, je kar 65 odstotkov zdravnikov, starih 50 let ali več. V bolnišnicah je 21 pediatrov starejših od 60 let, v zdravstvenih domovih in zasebnikih s koncesijo pa je takih 98 pediatrov. Skupaj je torej v javni mreži 119 pediatrov, ki so starejši od 60 let.