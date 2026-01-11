Naslovnica
Fokus

Skrita kamera v salonih: botoks in polnila brez zdravnikov

Ljubljana, 11. 01. 2026 10.00 pred 1 uro 3 min branja 21

Avtor:
Neža Steiner
Botoks

V rubriki Fokus razkrivamo temno plat estetskih posegov v Sloveniji. Mesece smo raziskovali črni trg polnil in botoksa, se srečevali s pacienti, zdravniki in s skrito kamero vstopili v salone, da bi preverili, ali res vbrizgavajo botoks in polnila – brez dovoljenj in brez zdravnikov. Šli smo na teren, da bi ozaveščali in opozarjali na nevarnosti. Posledice so lahko trajne, celo usodne. Kje je nadzor?

Mesece smo raziskovali črni trg estetskih posegov, se pogovarjali s pacienti, zdravniki in se infiltrirali v zaprte skupine na družbenih omrežjih. Tam, kjer se širijo priporočila. Vse z namenom, da bi prišli do kontaktov in opozorili na nevarnosti estetskih posegov. Tako smo izvedeli za kozmetični salon v Sežani in se v telefonskem pogovoru dogovorili za termin – za povečanje ustnic. Salon smo obiskali s skrito kamero. V salonu nam je izvajalka zatrjevala, da je poseg popolnoma varen. Izvajalka je med pogovorom dejala: "Ne more biti nič hudega, edino kar je posledično, je ta oteklina." In še: "Alergijskih reakcij definitivno ni možno, da dobiš." Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala.

V nedeljskem 24UR Fokus razkrivamo telefonske pogovore, skrito kamero iz salonov in osebno zgodbo iz hotela. Kaj smo odkrili in kako nevaren je črni trg estetike?

Pri treh zdravnikih – Petru Zormanu, Katarini Vujkovac Mahmutović in Aljoši Krtu – smo preverili, kakšni so lahko zapleti in posledice. Specialist plastične rekonstruktivne in estetske kirurgije dr. Zorman opozarja, da polnila in botoks nikakor niso kozmetični tretmaji, ampak medicinski posegi. "Zato je pravilno, da jih izvaja zdravnik v prostorih, ki imajo ustrezna dovoljenja. Pri teh posegih lahko pride do resnih zapletov, kot so zapore žil in nekroze tkiv, alergijske reakcije, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in seveda ukrepanje nekoga, ki zna takšne težave reševati in ima za to ustrezno opremo." Po njegovih besedah se pri nepreverjenih izvajalcih lahko "konča zelo tragično in zapleti lahko vodijo v dolgotrajno ter drago zdravljenje oziroma odpravljanje posledic."

Otorinolaringolog dr. Krt opiše primer, ki razkriva, kako hude so lahko posledice neustrezno izvedenega posega. "Imel sem en konkretnejši primer, kjer je bila neprepoznana zapora žile. Prišlo je do odmrtja tkiva. Na srečo se je vse ustrezno pozdravilo. Pacientka je prišla k meni po več mesecih, ko je bila zadeva že brazgotinasta, pa smo potem reševali."

A cena je lahko veliko večja, opozarja dr. Vujkovac Mahmutović. Obravnavala je pacientko, ki je na spletu kupila dermalno polnilo in si ga vbrizgala. "Žal je prišlo do slepote. To je najhujši zaplet, kar ga poznamo pri aplikaciji polnil." Dodaja še opozorilo: "Tudi mi, ki smo strokovno sposobni, sami na sebi ne injiciramo polnil. To je recept za katastrofo."

Redka so dekleta, ki upajo pred kamero spregovoriti o tem, da je šlo vse narobe, ker so zaupale črnemu trgu. Nadja Jakopič je – po 4 letih bolečih popravkov, operacij in brazgotin – odkrito spregovorila, da ozavešča in svari – ne zaupajte tako imenovanim strokovnjakom v salonih in hotelskih sobah. Pripoveduje nam o svoji zgodbi, ko je med prijateljicami zakrožila novica, da v Ljubljano prihaja zdravnik iz Srbije, ne v ambulanto, ampak v hotelsko sobo. Nadja svojo zgodbo deli zato, da bi obvarovala druge. "Sem vesela, če lahko kakšni punci prihranim to, kar sem morala dati skozi. Tri leta se ukvarjaš z odstranjevanjem in okrevanjem."

Naša skrita kamera je pokazala, kako enostavno je priti do posega v salonu, kjer ni zdravnika, ni dovoljenj in ni nadzora. A vsi trije zdravniki opozarjajo: polnila in botoks so varni – v pravih rokah, v rokah zdravnikov.

Zgodbe o srčnosti, preživetju in vrhunski slovenski medicini

brabusednet
11. 01. 2026 11.28
Prav naj bo neumnicam.Potem jim pa zaračunat 10 kratno zdravljenje.
Odgovori
0 0
gremonazaj
11. 01. 2026 11.27
Punce drage zavedajte se, da fantom to ni všeč. Naravna so jim lepa, taka dekleta kot so bile njihove mame. Sprejmite se tako kot ste in bodite vesele, da ste mlade in vsaka nosi svojo posebno lepoto.
Odgovori
0 0
Pujček
11. 01. 2026 11.17
Polnilo med ušesi manjka.
Odgovori
+3
3 0
yolli
11. 01. 2026 11.15
Res ne vem kaj more bit z osebo narobe...da lastno zdravje daš v roke enmu amaterju....
Odgovori
+2
2 0
a res je
11. 01. 2026 11.25
Če hoče, da v šoli dobiva lepe ocene, če hoče, da službo dobi in visoko prileze, če hoče bogatega moža ujeti MORA BITI LEPA. Če se postara mora pa lepoto vzdrževati.
Odgovori
0 0
txoxnxy
11. 01. 2026 11.02
Sploh ni važno kdo dela , kje dela in s čim dela , rezultat je vedno isti , na koncu so vsi ene velike spake.
Odgovori
+8
8 0
Teleport
11. 01. 2026 10.59
Se predolgi nohti so grdi, kaj šele en kup sminke
Odgovori
+6
6 0
SAME KLOBASE
11. 01. 2026 10.53
To je postal zelo velik problem kot v Sloveniji kot v svetu.... Te posege na črno je treba obravnavat isto kot problematiko z drogo
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
11. 01. 2026 10.51
Varni ali ne, so objektivno povsem odvečni.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
11. 01. 2026 10.42
podobno je s "fb humanitarci"...
Odgovori
+6
6 0
pope p
11. 01. 2026 10.42
ena k jo poznam na instagram story objavlja vsak mesec za naročila.. nima salona nima nič.
Odgovori
+4
5 1
pope p
11. 01. 2026 10.43
ne bom je prijavil, ker mi je popolnoma vseeno tist k hodi na crno k njej ve kaksne so lahko posledice ne vidim problema
Odgovori
+1
3 2
Hugh_Mungus
11. 01. 2026 10.48
Zelo plemenito od tebe. Mogoče bo tebe kdaj za ceno tvojega zdravja okoli prinesel prevarant, ki ga dobri človek ni prijavil, ker mu je bilo vseeno za druge
Odgovori
+2
3 1
pope p
11. 01. 2026 10.59
vedo, da lahko pride do komplikacij. ni nobene prevare.
Odgovori
+0
1 1
Artechh
11. 01. 2026 10.37
kdo je neumen tist ki ponuja ali koristi?
Odgovori
+1
2 1
Hugh_Mungus
11. 01. 2026 10.49
Do neke mere smo neumni vsi, ampak prevaranti in pohlepneži to izkoriščajo. Vse lepo in prav, dokler ne doleti tebe, ki zase misliš da si pameten in se ti ne more
Odgovori
+0
1 1
March
11. 01. 2026 10.34
Tako zelo vas skrbi za zdravje ljudi, da ste raziskovali črni trg? Pohvalno! 😉
Odgovori
-1
1 2
An ban pet podgan
11. 01. 2026 10.32
Zemlja vse ven potegne.
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
11. 01. 2026 10.43
tu je najbolj učinkovit dr.zemljič!
Odgovori
+3
3 0
kakorkoliže
11. 01. 2026 10.22
Naravne, brez vsakršnih kirurških posegov ste najlepše. Ne uničujte si svoje zdravje zaradi idiotov.
Odgovori
+18
18 0
Špica
11. 01. 2026 10.38
ja ,ce je pa to tako moderno😆
Odgovori
+1
2 1
