Skrita kamera v salonih: botoks in polnila brez zdravnikov

Mesece smo raziskovali črni trg estetskih posegov, se pogovarjali s pacienti, zdravniki in se infiltrirali v zaprte skupine na družbenih omrežjih. Tam, kjer se širijo priporočila. Vse z namenom, da bi prišli do kontaktov in opozorili na nevarnosti estetskih posegov. Tako smo izvedeli za kozmetični salon v Sežani in se v telefonskem pogovoru dogovorili za termin – za povečanje ustnic. Salon smo obiskali s skrito kamero. V salonu nam je izvajalka zatrjevala, da je poseg popolnoma varen. Izvajalka je med pogovorom dejala: "Ne more biti nič hudega, edino kar je posledično, je ta oteklina." In še: "Alergijskih reakcij definitivno ni možno, da dobiš." Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala.

Pri treh zdravnikih – Petru Zormanu, Katarini Vujkovac Mahmutović in Aljoši Krtu – smo preverili, kakšni so lahko zapleti in posledice. Specialist plastične rekonstruktivne in estetske kirurgije dr. Zorman opozarja, da polnila in botoks nikakor niso kozmetični tretmaji, ampak medicinski posegi. "Zato je pravilno, da jih izvaja zdravnik v prostorih, ki imajo ustrezna dovoljenja. Pri teh posegih lahko pride do resnih zapletov, kot so zapore žil in nekroze tkiv, alergijske reakcije, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in seveda ukrepanje nekoga, ki zna takšne težave reševati in ima za to ustrezno opremo." Po njegovih besedah se pri nepreverjenih izvajalcih lahko "konča zelo tragično in zapleti lahko vodijo v dolgotrajno ter drago zdravljenje oziroma odpravljanje posledic."

Otorinolaringolog dr. Krt opiše primer, ki razkriva, kako hude so lahko posledice neustrezno izvedenega posega. "Imel sem en konkretnejši primer, kjer je bila neprepoznana zapora žile. Prišlo je do odmrtja tkiva. Na srečo se je vse ustrezno pozdravilo. Pacientka je prišla k meni po več mesecih, ko je bila zadeva že brazgotinasta, pa smo potem reševali."

A cena je lahko veliko večja, opozarja dr. Vujkovac Mahmutović. Obravnavala je pacientko, ki je na spletu kupila dermalno polnilo in si ga vbrizgala. "Žal je prišlo do slepote. To je najhujši zaplet, kar ga poznamo pri aplikaciji polnil." Dodaja še opozorilo: "Tudi mi, ki smo strokovno sposobni, sami na sebi ne injiciramo polnil. To je recept za katastrofo."

Redka so dekleta, ki upajo pred kamero spregovoriti o tem, da je šlo vse narobe, ker so zaupale črnemu trgu. Nadja Jakopič je – po 4 letih bolečih popravkov, operacij in brazgotin – odkrito spregovorila, da ozavešča in svari – ne zaupajte tako imenovanim strokovnjakom v salonih in hotelskih sobah. Pripoveduje nam o svoji zgodbi, ko je med prijateljicami zakrožila novica, da v Ljubljano prihaja zdravnik iz Srbije, ne v ambulanto, ampak v hotelsko sobo. Nadja svojo zgodbo deli zato, da bi obvarovala druge. "Sem vesela, če lahko kakšni punci prihranim to, kar sem morala dati skozi. Tri leta se ukvarjaš z odstranjevanjem in okrevanjem."

Naša skrita kamera je pokazala, kako enostavno je priti do posega v salonu, kjer ni zdravnika, ni dovoljenj in ni nadzora. A vsi trije zdravniki opozarjajo: polnila in botoks so varni – v pravih rokah, v rokah zdravnikov.