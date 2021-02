V Nemčiji že prvi dan cepljeni vsi nad 80 let, v Sloveniji (morda) do konca februarja

Pred začetkom epidemije je Verderber imel tudi nesrečo, zaradi katere je ostal brez zob. " Že sedem mesecev nisem sposoben jesti ničesar razen tekočih ogljikovih hidratov v smutijih," nam zaupa Verderber. Obiskati bi moral nešteto specialistov, predvsem pa bi moral poskrbeti za svoje zobe, pravi, saj je zaradi nezmožnosti normalnega prehranjevanja psihično in fizično izčrpan. A vsak obisk pri zdravniku je zanj tvegan, boji se okužbe v svojem stanju, razlaga. Prav zato nestrpno pričakuje cepivo. Da bo zaživel, da bo lahko odšel k zdravniku. Po drugi strani ga jezi, ko sliši, da so bili študenti medicinske fakultete cepljeni že sredi januarja. " Njih ščiti tudi mladost, kaj pa mene?"

V dekanatu medicinske fakultete so pojasnili, da so skladno z usmeritvami stroke študenti medicine, dentalne medicine in preostalih zdravstvenih ved izenačeni s preostalim zdravstvenim kadrom, saj so med študijem zaradi opravljanja obveznega praktičnega dela v bolnišnicah, domovih za starejše in negovalnih zavodih v tesnem stiku s pacienti in se morajo temu primerno odgovorno tudi vesti. V ta namen je medicinska fakulteta od ministrstva za zdravje v začetni fazi cepljenja prejela odobrene odmerke cepiva za cepljenje študentov medicine in dentalne medicine.

Osmi protikoronski sveženj je v zakon o nalezljivih boleznih vnesel novo določbo, ki opredeljuje kazen za morebitno preskakovanje vrst pri cepljenju. Če kdo ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni, ki se nanašajo na cepljenja, med razglašeno epidemijo nalezljive bolezni, je za posameznika predpisana globa med 400 in 4000 evrov, za pravno osebo pa med 4000 in 100.000 evrov. Do 16. januarja so na zdravstvenem inšpektoratu zaznali 297 odmerkov cepiva. Ti so bili uporabljeni v nasprotju s strategijo, ki določa prednostne skupine.

Na sredini vladni novinarski konferenci pa je nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič Vitek postavila novo oceno: do konca februarja bodo po trenutnih ocenah cepili starejše od 80 let, ranljivejši kronični bolniki bi lahko prišli na vrsto aprila. Prednostne skupine bodo sproti prilagajali glede na vrsto in količino dobavljenega cepiva.

Po načrtu, ki je bil predstavljen na začetku januarja, bi se moralo s prvim cepivom, ki smo ga v Sloveniji dobili, tj. Pfizerja in BioNTecha, okoli 25. januarja začeti cepljenje ljudi, starih nad 70 let, okoli Prešernovega dne pa bi odmerke (predvidenih 17.550) namenili za drug odmerek že cepljenih in za nadaljevanje cepljenja tistih nad 70 let. Ne smemo pozabiti, da smo od začetka cepljenja 27. decembra dobili še cepivo Moderne (12. januarja) in nato še cepivo AstraZenece, ki ga je Evropska agencija za zdravila odobrila nazadnje.

Kot so zapisali na NIJZ, je bila prva pošiljka cepiva Comirnaty na voljo za oskrbovance in zaposlene v DSO ter za najbolj izpostavljene zdravstvene delavce v bolnišnicah. Naslednje pošiljke cepiva so bile namenjene cepljenju zdravstvenih delavcev in tistim v DSO, ki še niso bili cepljeni, januarski odmerki pa so že bili namenjeni starejšim od 80 let.

Kaj vemo o strukturi cepljenih?

Točnih podatkov o tem, koliko ljudi je bilo cepljenih v DSO, koliko med zdravstvenimi delavci, koliko med starejšimi od 90, 80 in 70 let in koliko med kroničnimi bolniki, NIJZ, kot kaže, ne zbira, saj jih niso posredovali ne nam ne covid-19 sledilniku, ki jih je za te podatke prosil že na začetku januarja. Zaprosili so še za podatke o cepljenih po občinah in uporabljenem cepivu, saj bi s pomočjo vseh teh podatkov (skupaj z dosegljivimi podatki o cepljenih po spolu) lahko ocenili prekuženost in precepljenost v posamezni demografski skupini ter območju.

Spomnimo, v Nacionalni strategiji je zapisano, da mora ministrstvo za zdravje zagotoviti, da bo posredovanje podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO (elektronski register cepljenih oseb) nujen predpogoj za izvajanje cepljenja. Na podlagi teh zbranih podatkov bi moral NIJZ redno objavljati in posodabljati podatke o opravljenih cepljenjih (to sicer počnejo) in pripravljati ocene precepljenosti naše populacije po posameznih prioritetnih oziroma rizičnih skupinah (npr.: zdravstveni delavci, osebe stare 65 let in več …). Zapisano je tudi, da bi morali biti ti podatki na voljo odločevalcem, strokovni in širši javnosti.

Kar vemo iz podatkov, ki so dosegljivi, je, da je bilo do vključno 9. februarja cepljenih 55.116 oseb z enim odmerkom in 43.008 z dvema.Precepljeni sta torej 2,6 odstotka populacije. Do zdaj so razdelili približno 108.000 odmerkov cepiva, februarja pa je predvidena dobava še dodatnih 136.100 odmerkov.