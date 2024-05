Slovenija (ne)uspešna pri lobiranju v Bruslju?

Stalno predstavništvo v Bruslju ne razume, kaj je lobiranje

Manjša je država, več mora vložiti v lobiranje, izpostavlja Mihael Cigler, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije, ki v Bruslju od leta 2004 deluje kot registriran lobist. In dodaja, za državo, ki ima enega komisarja in odslej devet evropskih poslancev se ve, da velikega vpliva brez lobiranja ne more imeti. Je pa lahko dobra v okviru posameznih zadev v Svetu ministrov. "Problem Slovenije je, da stalno predstavništvo v Bruslju ne razume, kaj je lobiranje, in menijo, da to počnejo. V bistvu so zgolj kretničarji. Našim podjetjem in interesnim organizacijam zgolj servisirajo informacije."

Še ni dovolj učnih ur?

Nekatera ministrstva in tudi večje institucije zelo dobro razumejo pomen lobiranja, izpostavlja doc. dr. Draško Veselinovič, predsednik upravnega odbora Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA). A še vedno so možnosti za izboljšave. "Pridejo k meni eni glavnih v Sloveniji z določenega področja in pravijo, da je določena EU regulativa za njih zelo omejujoča in tudi nepravična. Razložim jim, kako bi mi delovali, kakšne postopke bi lahko sprožili, da skušamo doseči spremembe. Povem pa, da zadeva lahko traja tudi leto dni. Gre sicer za zelo pomembno zadevo za njih in za bogato podjetje. Ko povem, da bo tu nekaj stroškov, si premislijo. Pa ne, da bi najeli drugega, ampak se jim dejansko zdi škoda vložka." Pri drugih državah Veselinovič ne opazi teh anomalij, ker vedo, da so nekatere aktivnosti pač nujne in da je treba v njih kar nekaj vložiti. "Moti me, da npr. naši sosedje Hrvati to dosti bolje razumejo in da nas v skoraj vseh spornih mednarodnih zadevah premagajo. Je že res, da naj bi bila pravica na svetu, a jo je vedno treba tudi podkrepiti. Kaj se ni dovolj teh učnih ur?"

Včasih se kakšna manjša država (npr. Ciper, Malta) izrazito aktivira, ko gre za kakšen njihov izrazit interes, dodaja Veselinovič. "Slovenija se je npr. pri teranu izrazito aktivirala, ko je problem že eskaliral. Škoda, da nas niso prej zaprosili za pomoč, pa tudi kasneje, ko smo odkrili napačne oznake hrvaškega terana na steklenicah v trgovinah v Bruslju, ni bilo reakcije s strani ustreznih državnih organov v Sloveniji, ko smo jih o tem obvestili."

Vsi so nas prehiteli pri zelenem prehodu

V primerjavi z drugimi državami, tako Cigler, smo malo manj aktivni, ker zgolj spremljamo zadeve, ki so sicer izjemno pomembne oziroma nujne za EU in Slovenijo. "Denimo glede zelenega prehoda, vodik je energent prihodnosti, kjer se veliko vlaga s strani EU. Tudi v novem mandatu EU bo eno izmed najpomembnejših področij. Slovenija še vedno nima nacionalne strategije za razvoj vodika, ki se od nje zahteva, da se lahko začne črpati evropska sredstva. Tako smo zabredli, da smo zadnji v EU kako pristopamo do tega vprašanja in podjetja zamujajo priložnosti za dostop do veliko sredstev. Ena vodikova dolina, in en projekt ni dovolj. Tu so nas prehiteli vsi. Hrvati imajo že tretjo strategijo, ki mora biti usklajena z Evropsko komisijo."

Uradno 12.600, neuradno še enkrat več?

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija imajo od leta 2011 skupni register za preglednost, v kateri so navedeni zastopniki interesov (organizacije, formalne ali neformalne skupine, združenja ali mreže, samozaposlene osebe), ki želijo vplivati na oblikovanje ali izvajanje politike in zakonodaje EU. Trenutno je - številka se dnevno spreminja - registriranih 12.638 lobistov. Z boljšim preverjanjem upravičenosti se je skupno število registriranih znatno zmanjšalo, in sicer s 13.366 leta 2021 na 12.425 ob koncu leta 2022.