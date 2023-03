Slovenske bolnišnice – razpadajoče stavbe, uničeni vodovodi, brez klim, bolniki na hodnikih

Zaostrovanje prostorske stiske Onkološkega inštituta zaposleni občutijo vsak dan bolj, opravljajo prekomerno delo, podaljšujejo popoldanske ambulante, pojasnjuje Janja Ocvirk , predstojnica internistične onkologije, ki se ukvarja s sistemskim zdravljenjem raka. Bolnike z rakom zdravijo s hormonsko terapijo, kemoterapijo, tarčno terapijo in najsodobnejšo imunoterapijo. "Onkološki inštitut že nekaj časa dela v istih prostorih, izkoristili smo vse rezerve, celo izselili smo administracijo na oddaljen dostop, da smo pridobili ambulante, ampak jih imamo še vedno absolutno premalo. S povečanjem novih načinov zdravljenja bolnike bolj zdravimo, dlje zdravimo, smo bolj uspešni, ampak to seveda pomeni na drugi strani, da potrebujemo več prostorskih in kadrovskih kapacitet."

Število novoodkritih bolnikov z rakom vsako leto raste – za 2,1 odstotka, povečuje pa se tudi število bolnikov, ki živijo z rakom. Med nami živi že več kot 120.000 oseb, ki so kadar koli zbolele zaradi raka. Trenutno je rak v Sloveniji najpogostejši vzrok smrti pri moških in drugi najpogostejši pri ženskah. "Kadrovske in prostorske zmogljivosti ne sledijo naraščanju potreb," opozarjajo na Onkološkem inštitutu. To se je še toliko bolj izrazilo med epidemijo covida-19, pojasnjujejo na inštitutu.

Pred dvema letoma so na inštitutu morali del dejavnosti že preseliti v najete prostore zunaj inštituta. Del zdravstvene administracije delo opravlja v prostorih Mestne občine Ljubljana. Ministrstvo za zdravje je sicer zagotovilo prehodno rešitev. S sredstvi iz Zakona o investicijah v zdravstvo je predvideno, da bi do leta 2025 nadgradili obstoječo stavbo H in na novo zgradili stavbo R. Čakajo na gradbeno dovoljenje, ki naj bi bilo izdano v kratkem. Investicija je vredna 32 milijonov evrov.

S to investicijo bo inštitut pridobil 5000 kvadratnih metrov dodatnih površin – skoraj trikrat manj, kot jih potrebuje. Rešilo bo trenutno prostorsko stisko, pravi Ocvirkova, ni pa to dolgoročna rešitev. "Rešilo bo tisto, kar je zdaj najbolj pereče – nove ambulante za naše programe. Dolgoročno je potrebna širitev onkološkega inštituta, ne samo za gašenje požara. Novi načini zdravljenja se razvijajo na vseh področjih, treba bo umestiti tudi druge obsevalne aparate, dodatne za diagnostiko – to so magneti, CT-ji, PCT-ji, razvijata se tudi kirurgija in sistemsko zdravljenje," opozarja Ocvirk. Tudi dnevna bolnišnica je grajena drugače, kot so zdaj normativi v Evropi, dodaja. "Mi smo v prostorih stare stavbe C, ki je bila postavljena pred 150 leti ali več."

Država je že pred 25 leti, ko je bila incidenca raka skoraj za polovico manjša – 8600 novih bolnikov letno – načrtovala prvo in drugo fazo novega Onkološkega inštituta, a druga faza ni bila nikoli uresničena. Inštitut trenutno deluje na 35.000 kvadratnih metrih, nujno bi potrebovali dodatnih 15.000 kvadratnih metrov, kaže analiza inštituta o izrabi prostorov iz leta 2021. Po današnjih projekcijah bo čez 10 let primanjkovalo okoli 19.000 kvadratnih metrov, čez 25 let pa 25.000. "Že leta 2001 je bilo načrtovano, da Onkološki inštitut po izvedbi prve in druge faze novogradnje deluje na 49.000 kvadratnih metrih. Druga faza je bila načrtovana na mestu obstoječe stare travmatologije Kliničnega centra," pojasnjujejo na inštitutu.

Pevec ocenjuje, da prostor omejuje razvoj bolnišnice. "Država kot lastnik praktično 30 let ni izvajala nobene investicije v prostorih bolnišnice Ptuj. Ne gre za pomoč, država je naš lastnik in pravzaprav kaj pa naj drugega država počne, kot vlaga v infrastrukturo, v zdravstvo, ki je namenjeno ne nam ne vam ne meni, ampak bolnikom."

V najstarejšem delu URI Soča se izvaja program kronične bolečine. Predstojnica Ambulantno rehabilitacijske službe Zala Kuret opiše, v kakšnih težkih pogojih opravljajo program. "V ekstremno zimskih časih je zaradi slabe izolacije notri hladno, v poletnih časih pa je strašno vroče, čeprav so nam namestili prenosne klime, ampak jih med programom praktično ne moremo uporabljati, ker so glasne. In potem hladimo prostor pred terapijami, za tisti čas, ko so pacienti notri, pa moramo ugasniti, ker se sicer ne slišimo. Pogoji so res slabi in za naše paciente in za moje sodelavke, terapevtke, ki v teh prostorih vsakodnevno preživijo po osem ur."

Razvojni zaostanek zaradi pomanjkanja investicij se po mnenju Alojza Ihana , predstojnika Katedre za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kaže v čakalnih vrstah. "Ne obdelamo pacientov, kot bi jih morali, in seveda imamo zaostanek, pred tem si ne moremo zatiskati oči."

Potrebovali bi dvakrat večje prostore, ocenjuje Kuretova. Naval bolnikov v program kronične bolečine je ogromen, ker so edini, ki ta pettedenski ambulantni program v Sloveniji izvajajo, dodaja predstojnica. Pred vključitvijo v program naredijo triažni postopek, čakalna doba zanj je dolga dve leti za hitro in tri leta za redno stopnjo napotnice. Zaradi covida-19 so program začeli izvajati v hibridni obliki – pacienti dva, tri dni prihajajo v URI Soča, preostanek pa se priklopijo od doma prek spleta. V program vključujejo fizioterapijo, delovno terapijo, psihološko obravnavo in socialno obravnavo.

Nimajo kapacitet, da bi sprejeli večje število pacientov. "Nimamo prostora, da bi imeli v skupini hkrati osem do 10 bolnikov, kot je bilo to pred epidemijo. Še vedno imamo šest bolnikov."

Po besedah strokovne direktorice URI Soča Metke Moharić je prostorska stiska v zadnjih letih postala skoraj neznosna. Izkoristili so ves prostor, ki ga imajo. "Prišli smo do tega, da vodja investicij enostavno pove, da če bomo zaposlovali še koga, da ga nimamo več kam dati. Nekateri programi delajo že na zelo razseljenih področjih – imaš logopeda na enem koncu inštituta, zdravnik na drugem, delovni terapevt na tretjem, namesto da bi bili nekje združeni in bi delo opravili timsko, kot smo v rehabilitaciji navajeni," pravi Moharić. Pojasnjuje, da so okoli dve leti nazaj pripravljali svojo vizijo za naslednjih 20, 30 let in ugotovili, da potrebujejo skoraj še enkratno površino URI Soča, kot jo imajo sedaj. "Potrebovali bi okrog 30 tisoč kvadratnih metrov, da bi bil mir naslednjih 30 let." Predvsem če želimo biti v Sloveniji na področju rehabilitacije v naslednjih desetletjih primerljivi z razvitim delom sveta.

Med najnujnejšimi je poleg oddelka za kronično bolečino, širitev oddelka za rehabilitacijo otrok, kjer dolge čakalne dobe niso sprejemljive, tako Moharićeva, število pacientov in trajanje obravnav pa se nenehno povečujeta.

Nekateri oddelki delujejo v zgradbah, ki so stare tudi okrog 70 let in ne omogočajo več ustreznega dela. Prebivalstvo se stara, medicina napreduje in povečujejo se potrebe po kakovostni rehabilitaciji. "Vedno več pacientov prihaja z intenzivnega zdravljenja, zato so kolonizirani z večkratno odpornimi mikroorganizmi in jih ne moremo nameščati v večposteljne sobe," pojasnjujejo v Soči.

Čakajo na zeleno luč ministrstva

Projekt gradnje prizidka, kjer bi povečali kapacitete programa za kronično bolečino, je bil narejen pred približno štirimi leti, pojasnjuje Moharić. "Pri tem projektu nimamo težav z zemljiščem, ampak je glavni problem samo še odločitev glede financiranja. Ko bo jasno financiranje, pravijo, da lahko v roku pol leta pridobimo gradbeno dovoljenje, v roku dveh, treh let bi projekt dokončali." Nedavno se je ministrstvo odločilo, da projekta ne bo financiralo iz evropskih sredstev, kot je bilo prvotno mišljeno, ampak bodo sredstva namenili iz proračuna.

Ta investicija je za URI Soča nujna, izpostavlja Moharićeva. "V prvi vrsti bi prinesla ustrezne pogoje za delo tega programa. Ko bi bila investicija dokončana, računamo, da bi v roku petih let uspeli tudi kadrovsko pokriti zadeve, povečati naše zmožnosti in s tem bi ta program za naslednjih ogromno let deloval normalno."