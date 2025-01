So lahko mladi zasvojeni z nikotinskimi vrečkami kot s heroinom?

OGLAS

Vejpi, fuge in nikotinske vrečke so povsod, na šolskih hodnikih, v toaletnih prostorih in smeteh pred šolo. V gimnaziji in srednji šoli v Kamniku so jih našli v garderobni omarici, pripoveduje ravnatelj Branislav Rauter. Kljub 940 dijakom imajo relativno malo kršiteljev šolskega reda, sicer opažajo, da nekaj dijakov, tudi mladoletnih, uporablja elektronske cigarete in nikotinske vrečke oz. fuge. Elektronske cigarete so na šoli prvič opazili dve leti ali tri leta nazaj, fuge pa v zadnjem času pogosteje. "Omarica je bila polepljena z nalepkami od fug, zato smo potem prosili dijaka, da nam odpre omarico, ki je imel nekaj izdelkov pri sebi."

Po njegovem mnenju so nekateri učenci slabe navade iz osnovnih šol prinesli v srednje, spet drugi so jih prevzeli kasneje. Profesorji redno izvajajo nadzor med odmori, izvajajo tudi preventivne delavnice za dijake. "Občasno jih najdemo na hodnikih, v šolski garderobi ali v smeteh pred šolo." Kako jih mladoletni dijaki dobijo v roke, ne povedo, pravi Rauter. Starši se na opozorilo, da so otroka zalotili s prepovedanimi izdelki, odzovejo različno. "Imamo takšne, ki so malo zaskrbljeni, ko jih seznanimo, drugi nikotinske vrečke in cigarete jemljejo kot nekaj samoumevnega."

In kako mladi dobijo elektronske cigarete, nikotinske vrečke in fuge v roke? Prodaja mlajšim od 18 let je prepovedana. Pa se prodajalci tega držijo? V rubriki 24UR Dejstva boste nocoj ob 19.00 videli, kakšni so rezultati skritih nakupov, ki smo jih opravili s 16-letnim dijakom.

Elektronsko cigareto učenec prižgal med poukom Tako kot v večini slovenskih šol se elektronske cigarete pojavljajo tudi na Osnovni šoli Vič. Tam so učenca z vejpom zalotili celo pri pouku, pove ravnatelj Sašo Vlah. "Imeli smo en samcat primer, je probal, je zadišalo, učitelj je bil pozoren, smo takoj pregledali in obvestili starše." Zalotijo predvsem učence od sedmega do devetega razreda. "Otroci prinesejo s seboj, kje dobijo denar in ali gre za žepnino staršev, ne vem. S seboj prinesejo prepovedane izdelke, kot so elektronske cigarete, fuge in različne gramature, in to konzumirajo, žal si med seboj tudi delijo oz. preprodajajo."

Toaletni prostori so raj za početje prepovedanega. Poleg dežurstev na hodnikih izvajajo nenapovedane akcije. "V pisarni imam tri izdelke, čigar lastnika nisem našel. To so fuge in dve elektronski cigareti, ko sem šel v nenapovedano racijo v moško stranišče. Učenci so tam pozabili, zapustili ali odložili." Vlah se sprašuje, kako je mogoče, da učenci, mlajši od 18 let, dobijo te izdelke na trgu in v trgovinah. "Zakaj ni večje kontrole? Ozaveščanje je največ, kar lahko naredimo." Priznava, da so učenci velikokrat korak pred učitelji in ravnateljem. "Gredo med šolsko uro iz razreda. Gredo se raznorazne skrivalnice, ko se vklopi tudi starše, se zgodba počasi zajezi." Šole so prve v vrsti, ki se s problemi v družbi soočajo. "Ključna je preventiva, potem bomo imeli otroke na pravi poti."

Šole mesečno kličejo na pomoč Mladinsko zvezo brez izgovora, ki mlade z delavnicami na šolah ozavešča o hudih posledicah teh izdelkov, šole dvakrat ali trikrat mesečno kličejo na pomoč, pove strokovna sodelavka Žanin Kužnik. Povpraševanja po njihovih preventivnih programih je vedno več. "Kakšen peti ali šesti razred so opazili, da uporabljajo fuge, kar je presenetljivo, ker so dosti močnejše od elektronskih cigaret."

Kako šole zaznajo problem? "Otroci velikokrat uporabljajo elektronske cigarete na hodnikih, v garderobah, toaletah, jim pade iz šolske torbe, gredo večkrat na stranišče med samo uro." Fuge v ustih nihče ne opazi. "Ko pridem izvajat na kakšno srednjo šolo, vidim, da so fuge tudi po tleh v učilnicah. Srednješolci sami rečejo, da jih dobijo od vrstnikov, starejših, jih kupijo v baru ali trafiki." Koliko so v uporabi? Med mladostniki, že med otroki prvih razredov osnovne šole, hitro narašča uporaba elektronskih cigaret, rjavih fug in nikotinskih vrečk oz. belih fug. Elektronske cigarete je v zadnjih 30 dneh uporabilo 30 odstotkov dijakov drugega letnika srednjih šol, brezdimne tobačne izdelke – snus in fuge – 14 odstotkov, nikotinske vrečke 12 odstotkov in ogrevane tobačne izdelke osem odstotkov. Dekleta imajo raje elektronske cigarete, fantje pa fuge in nikotinske vrečke. To kažejo rezultati raziskave NIJZ, ki so jo naredili med 1207 dijaki drugega letnika srednje šole, ki so bili v povprečju stari 16 let.

In še: uporablja jih več dijakov kot odraslih. Zakaj? "Oblikovani so tako, da privabljajo mlade. Pomemben vpliv ima zelo obsežna promocija na družbenih omrežjih." Nikotin lahko enako močno zasvoji kot heroin ali kokain Najnovejši trend so nikotinske vrečke, ki imajo lahko izredno visoke vrednosti nikotina, ki celo presežejo vrednosti, ki jih nekdo dobi s kajenjem. "Nikotin lahko enako močno zasvoji kot heroin ali kokain," opozarja Helena Koprivnikar z NIJZ. "Če nekdo začne z uporabo pri 11 letih, bo hitreje in močneje zasvojen, opuščanje pa bo izjemno težavno." Z nikotinom se lahko zastrupijo in predozirajo.

Za mlade je smrtna doza precej nižja, izpostavlja dr. Tomaž Čakš z NIJZ. Pri odraslih je nekje 60 miligramov nikotina na telesno težo, pri otrocih je 10 miligramov. "Nikotinske vrečke se dajo dobiti v določenih državah tudi 50-miligramske, če jih nekaj več zaužije ali majhen otrok pride do tega, je lahko smrtna doza. Imeli smo že primere predoziranja med mlajšimi in starejšimi." Da so nikotinske vrečke velik problem, opozarja tudi dr. Mihaela Zidarn, specialistka interne medicine, pnevmologije ter alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik. "Mali otrok se lahko zastrupi, lahko umre od ene nikotinske vrečke z visokim odmerkom. So izjemno zasvajajoče, ker so visoke koncentracije." Škoduje razvoju možganov pri otrocih Škoduje razvoju možganov pri otrocih, opozarja Helena Koprivnikar. "Lahko privede do trajnih škodljivih posledic na miselne sposobnosti, delovni spomin, koncentracije, lahko se poveča impulzivnost, tesnobnost." Poveča se tveganje za uporabo drugih drog. Mladi se posledic na njihovo zdravje ne zavedajo, čeprav so vidne takoj Kot opozarja Helena Koprivnikar, mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, več kašljajo in piskajo pri dihanju. Imajo pogostejša poslabšanja astme, možne so kemične okvare pljuč ali različne pljučnice in epileptični napadi. Nikotinske vrečke (bele fuge) povzročajo povišan srčni utrip, zvišan krvni tlak, vrtoglavico in slabost, lahko tudi epileptične napade. Učinki dolgoročne uporabe obeh izdelkov še niso znane, ker so v uporabi še prekratek čas. Rjave fuge, ki vsebujejo tobak, pa bolezni dlesni in zob, predrakave spremembe v ustih, rak ustne votline in različnih delov prebavnega sistema, srčni infarkt, možgansko kap in sladkorno bolezen tipa 2.

Po mnenju Žanin Kužnik se mladi premalo zavedajo posledic. "Prizadene jih, ko rečemo, da je škodljivo za plod, za otroka, ki bi ga želeli imeti. Vidi se jim na obrazu, da so zaskrbljeni. Fante najbolj prizadene, da vpliva na erektivne funkcije." Helena Koprivnikar še doda, da lahko v nosečnosti spremeni plodu razvoj pljuč, lahko pride do prezgodnjega poroda ali do nižje porodne teže. Škoda na pljučih po prvih mesecih rabe elektronskih cigaret Na Kliniki Golnik, kjer zdravijo starejše od 18 let, mladi odrasli že po enem ali dveh mesecih potrebujejo hospitalizacijo zaradi elektronskih cigaret. Tudi pri bolnikih, ki niso imeli nobene druge bolezni. Takšnih bolnikov prej sploh niso imeli, opozarja Mihaela Zidarn. Za v pljuča je samo čist zrak, uporabniki pa vdihujejo škodljive snovi – paro, plin in dim – torej mnoge toksične snovi, ki so potencialno kancerogene. "Pri elektronskih cigaretah se škoda dostikrat pokaže že takoj, že po prvih mesecih uporabe. Pridejo s poslabšanjem astme in z različnimi vrstami pljučnic. Možna je huda okvara pljuč zaradi vnetja in lahko pripelje celo do dihalne odpovedi. Pri običajnih cigaretah pa je trajalo 20 let, 20 cigaret dnevno, da se je škoda pokazala."

Torej je zmotno prepričanje, da so elektronske manj škodljive od klasičnih cigaret, je jasna Zidarnova. Dolgoročne posledice pričakuje enake kot pri cigaretih: enfizem, kronična obstruktivna bolezen pljuč, pljučna fibroza, itd. Med odvisniki vedno mlajši Gre za epidemijo med mladimi, med otroki, opozarja Čakš. So namreč še bolj dovzetni, da postanejo odvisniki od nikotina. "Na telefonu, ki ga imamo za pomoč pri opuščanju, se ugotavlja, da tudi mlajši zdaj pogosteje kličejo, tudi srednješolci, ki pravijo, da že nekaj časa uporabljajo nikotinski izdelek. Začenjajo s temi izdelki celo v prvi triadi osnovne šole."