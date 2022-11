So Ptujčani najmanj plačani med mestnimi občani?

Rozman je dejal, da je večji problem kot zadolženost to, da "imamo najnižjo povprečno plačo tudi v mestni občini. Drugače je, če imaš 2000 evrov plače in si dolžan 800 ali če imaš plače 1100 in si dolžan 800, to je čisto drugačno razmerje."

To pomeni, da je povprečna mesečna plača znašala 1.103,26, kot trdi Rozman. Najvišja bruto plača je bila v Ljubljani 2279 evrov in Novem mestu 2236 evrov.

Stavbna pravica pomeni, da občina podeli stavbno pravico na zemljišču, na katerem se gradi nek objekt. Po zgraditvi lahko pridobi ta objekt v svojo last ali uporabo, bodisi z najemom ali odkupom. Leta 2018 se je v zadolženost že štela stavbna pravica občin in je bila kljub temu zadolženost nižja kot je danes. Finančno ministrstvo je v podatkih o zadolženosti za leto 2018 namreč napisalo pojasnilo, da ima Ptuj dve pogodbi o stavbni pravici v višini 846.352 evrov, ki sta pomenili finančno obveznost občine, povezano s pridobivanjem nepremičnin oz finančni najem.

Podatki o zadolženosti občin so javno objavljeni na spletni strani finančnega ministrstva od leta 2009. Podatki kažejo, da je bila leta 2021 z 814 evri na prebivalca najvišja zadolženost Ptuja od leta 2010. Leta 2020 je bil Ptuj zadolžen 589 evrov na prebivalca in leta 2010 457 evrov. A ker podatki vse od ustanovitve občine Ptuj niso na voljo, ne moremo preveriti, če je bil Ptuj kdaj v zgodovini bolj zadolžen, kot je danes. Občino smo prosili za pojasnila, objavimo jih, ko jih prejmemo.

Podatki zadnjih let tako o številu prebivalcev kot delovno aktivnih kažejo razmeroma stabilno sliko. Leta 2018 je na Ptuju živelo 23.162 ljudi, letos (do danes) pa 23.509, torej 347 ljudi več kot pred štirimi leti. Podobno je tudi z delovno aktivnimi, ki jih je danes 10.062 oziroma 474 več kot leta 2018. Negativni selitveni prirast je mesto zabeležilo le med letoma 2020 in 2021. Lani je po podatkih v občini živelo 81 ljudi manj kot leta 2020. Od leta 2018 do danes se je povečalo tudi število delovnih mest, in sicer z 12.958 na 13.445. Izjava Franja Rozmana ne drži.