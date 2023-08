So učitelji med poletnimi šolskimi počitnicami dva meseca na dopustu?

Zaposleni v izobraževanju imajo v povprečju 30 dni dopusta. So učitelji dva meseca na dopustu, ko so učenci na poletnih počitnicah? Učitelji očitke zavračajo, a kaj je res? Na cerkniški šoli učitelji v času počitnic izvajajo varstvo, specializirane šole pa so kljub kritičnemu pomanjkanju pedagogov – za razliko od večine rednih osnovnih šol – ves čas odprte, enako tudi vrtci. Koliko dopusta imajo? Je dopust vedno bolj pomemben zaradi obremenjenosti učiteljev? Dušan Merc izgorelost enači z nestrokovnostjo.

Jožica Frigelj osnovnošolske otroke poučuje že več kot 40 let, je profesorica razrednega pouka, opravila pa je tudi dodatno usposabljanje za poučevanje angleškega jezika na razredni stopnji, ki jo poučuje na Osnovni šoli Ketteja in Murna v Ljubljani. Kljub temu, da že izpolnjuje pogoje za upokojitev, še vedno poučuje. "To je poklic mojega življenja. Sem učiteljica s srcem, v svojem delu uživam in zdravstveno in psihično stanje mi to še omogoča." So učitelji dva meseca na dopustu? Jožica Frigelj ima 36 dni dopusta, to je na račun dolgoletnega poučevanja oz. delovne dobe. In kaj odgovarja na pogost očitek, da so učitelji dva meseca na dopustu, ko imajo učenci poletne počitnice? "Če sem malo sarkastična, bi pravzaprav ta dva meseca spremenila v tri, kajti potrebno je dodati tudi tedenske počitnice vsaka dva meseca. Ne moremo temu reči očitek, gre zgolj za popolno nepoznavanje specifike dela in idealiziranje časa počitnic v očeh nepoznavalcev. Učiteljevo delo ni le pouk." Ob tem pove, da je bila v šoli do 10. julija, ko so bili učenci že na počitnicah, vrnila pa se je 20. avgusta.

Dopusta ne smemo enačiti s počitnicami, zagovarja Frigeljeva, saj se z začetkom šolskih počitnic konča le tisti del učiteljeve obveznosti, ki se ji reče pouk. "Začne se pa drugi del – urejanje dokumentacije, pisanje poročil, statistika, ustvarjanje letnih priprav za pouk na novo šolsko leto, načrtovanje dni dejavnosti, tudi samoizobraževanje ter spremljanje na področju novosti, tako stroke kakor tudi zakonodaje in predpisov. Ni ravno počitniško, kajne?"

"Je Prešeren s svojim znanim verzom 'le čevlje sodi naj kopitar' imel še kako prav. Počitnic nimajo učitelji, ampak učenci in dijaki. Če bi bil ta poklic tako sanjski in bi učitelji res imeli toliko počitnic, potem se ne bi pogovarjali o takem pomanjkanju učiteljev in kadrovskih stiskah šol," pravi Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto. "Zelo žalostno je, da je miselnost taka, ker že res dolgo ni več tako," izpostavlja Gregor Pečan, predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Pečan vabi "vse spletne gromovnike, ki vpijejo, da so učitelji kar naprej na počitnicah, naj pridejo za en teden delat v šolo. Marsikdo ne bi zdržal niti dveh dni."

Mitja Dežela, ravnatelj Osnovne šole Cerkno in vrtca pravi, da učitelji potrebujejo svoj čas za počitek. "Vsak inženir, zdravnik, ali pa mehanik, frizer ... je svoje prve korake naredil skozi vrtec in se prvih črk in številk naučil v šoli. Vloga zdravega, pozitivno naravnanega, fit učitelja je skozi vse faze izobraževalnega procesa ključna. Prav z vidika predpisane narave koriščenja dopusta so tudi oni za marsikaj prikrajšani." Za razliko od večine rednih osnovnih šol poleti specializirane šole niso zaprte. Na Centru Janeza Levca, ki ga vodi ravnatelj Matej Rovšek, kjer izobražujejo predvsem učence z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom, izvajajo tudi štiri tedne počitniških aktivnosti za učence. Te vodijo pedagogi, varuhi, spremljevalci in drugo osebje. "Dopust je zelo pomemben, zlasti zato, ker je iz leta v leto več učencev, več birokratskega dela, pa tudi izzivi sodelovanja s starši se povečujejo." V Centru Janeza Levca je v tem šolskem letu 570 učencev in učenk, kar je dvakrat toliko kot leta 2009.

'Nekateri so res veliko prosti, nekateri ne' Nekdanji dolgoletni ravnatelj Osnovne šole Prule Dušan Merc meni, da imajo nekateri res zelo veliko prostih dni, nekateri pa ne. "Učitelji so javni uslužbenci tako kot vsi ostali in imajo dopust. To je nedvomno. Res pa je, da nimajo na šoli kaj početi, ko ni otrok. Končajo birokratske zadeve in grejo. Saj kuhar v šoli ne kuha, ko ni otrok."

A Merc pravi, da je preveč jamranja. "Kdor izgoreva in pregoreva je znak, da je nestrokoven. Učitelji naj svoje delo strokovno opravijo in bo bistveno lažje delati. Govoriti o tem, da so izkoriščeni, da poklic ni cenjen, da izgorevajo ... to je navadna laž, zato da ostaneš na oblasti ne glede na dejansko pedagoško stanje in otroke. To je problem birokratov in tistih, ki zastopajo pravice učiteljev in le navidezno zastopajo tudi pravice otrok."

Razliko med dni dopusta in počitnicami morajo oddelati Kot pravi Pečan, nima nihče – niti ravnatelj niti učitelj – toliko dopusta, kot je v enem letu šolskih počitnic. Razliko med dnevi dopusta in šolskimi počitnicami morajo zato učitelji nadomestiti. "Novo šolsko leto učitelj s polno delovno obveznostjo začne približno s 160 do 200 urami minusa. Kar pomeni, da mora učitelj v času 10 mesecev, ko traja pouk, oddelati 11 mesecev. To se zgodi z nadomeščanjem, s spremstvi, tekmovanji, prireditvami, samoizobraževanjem in s spremljanjem strokovne literature," pojasnjuje Jožica Frigelj.

A Dušan Merc je do strokovnih izobraževanj med počitnicami kritičen. "Gospe in gospodje so končali fakulteto, imajo visoke akademske nazive in to, kar ponujajo fakultete, je več ali manj slama. Tega pa ne morejo izvesti med počitnicami, ker so predavatelji na dopustih, tudi oni gredo smučat." Pečan pojasni, da na njihovi šoli, kjer imajo tudi vrtec, lahko učitelji pomagajo kot drugi strokovni delavci. Ravnatelj tudi vodi evidenco, da lahko vsak trenutek dokaže, da so zaposleni opravičeno odsotni oz. so na dopustu. Merc meni, da učitelju ni treba dokazovati koliko je naredil, štetje ur pa da je napaka. "To bi morali ravnatelji zavrniti. Nimajo ideje kaj narediti, samo pazijo na svoj mandat, da ni revolucije v kolektivu."

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so po zakonu (45. člen KPVIZ) dolžni izrabiti večino svojega dopusta med šolskimi počitnicami. Zaposleni ima pravico samo dva dneva letnega dopusta izrabiti na tista dneva, ki ju sam določi, torej tudi med šolskim letom. Zaposleni teh dveh dnevov ne more koristiti v istem tednu.

Število dni dopusta je določeno s kolektivno pogodbo, učitelji lahko največ dni dopusta pridobijo od delovne dobe (25 dni za več kot 25 let delovne dobe) in dela z učenci s posebnimi potrebami (dodatno od 5 do 10 dni). Po podatkih Statističnega urada imajo zaposleni v izobraževanju v povprečju 30 dni letnega dopusta. Na Šolskem centru Novo mesto imajo učitelji 31 dni dopusta, na OŠ Cerkno 32 dni in v Centru Janeza Levca Ljubljana, ki izobražuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, približno 40 dni letno. Kakšen je letni dopust učitelja, ki ima 12 let delovne dobe, dva predšolska otroka, nima vodstvenih položajev in ima sedmo stopnjo izobrazbe? Učitelj bo imel 31 dni dopusta, pri čemer za vsakega otroka, mlajšega od sedmih let, prejme po dva dni dodatnega dopusta. Dodatni dopust dobi za delo z otroki s posebnimi potrebami, delo v hrupu, vlagi, prahu in nočno delo. Učitelj začetnik ima najmanj 24 dni dopusta.

In ravnatelji? Po kolektivni pogodbi jim pripada dodatnih pet dni za vodenje šole. Matej Forjan in Mitja Dežela imata 35 dni dopusta. Oba pravita, da ga ne uspeta porabiti. Pečan pojasni, da ima lahko ravnatelj velike šole, ki je star nad 50 let in ima še nekaj otrok, 40 dni dopusta. Matej Rovšek ima še dodatnih 10 dni dopusta za delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju in z več motnjami. Dopust pomemben, učitelji vse bolj obremenjeni? "Zdaj, ko nas je toliko manj, smo seveda bolj obremenjeni, kajti otrok ne moreš poslati domov, naročiti za kak drug dan. Pouk mora biti realiziran, opravljajo ga učitelji, ki so takrat prisotni," pojasnjuje Frigeljeva. Zato je, dodaja, dopust izjemno pomemben. "Verjetno dopust poleti učiteljem, ki imajo šoloobvezne otroke, veliko pomeni, meni pa ne, jaz bi rajši dopust junija ali septembra, ko se naval turistov umiri, ko cene storitev postanejo bolj razumne." Si pa ne predstavlja poletja na delovnem mestu. "Šole klimatskih naprav nimamo in prepogosto je že junija temperatura v učilnicah tako visoka, da je onemogočeno normalno delo."

Po besedah Mateja Rovška so njihovi učitelji obremenjeni, "predvsem zaradi čedalje bolj zahtevne populacije učencev, zahtevni so tudi starši. Je pa obremenjenost odvisna od izurjenosti učitelja pri poučevanju šolske snovi in vedenja". Imajo izrazito pomanjkanje specialnih pedagogov, logopedov. Država in fakulteta pa te sistemske težave še ni rešila, pravi. "Morda se bomo morali že letos soočiti, da v kakšnem razredu sploh ne bo učitelja, ker se ni, kljub večkratnemu razpisu, nihče prijavil.

Učiteljev manjka, ker je program napačno sestavljen, dodaja Merc. Pravi, da ni čudno, da po 30 letih dopovedovanja, da poklic ni cenjen, ni učiteljev. "Osnovna in srednja šola sta hrbtenici sistema in vrednot. Tukaj ne gre samo za to, kaj se naučijo pri kemiji, gre za vrednote, in če to razdrobijo na preveč predmetov, so otroci dezorientirani. Po 1000 urah pouka slovenščine in po veliki maturi ostanejo nepismeni. To je zelo narobe."

Barbara Kampjut, ravnateljica OŠ Franceta Bevka širšo javnost sprašuje: "Kakšne učitelje si želite 1. septembra v razredu za svoje otroke? Jaz, kot ravnateljica osnovne šole, vem, da si želim spočite učitelje, ki so pripravljeni na učni proces in ki bodo zanosom vstopili v učilnice in se za deset mesecev celovito posvetili svojim učencem." Pravi, da širša javnost še vedno na učitelje gleda kot na tiste, ki so ob dvanajstih doma. Ideja, da bi morali učitelji med počitnicami izvajati počitniško varstvo zaradi manjšega števila dni letnega dopusta, kot je šolskih počitnic, se zdi na prvi pogled za širšo javnost logična in mamljiva, dodaja Kampjutova. A izpostavlja, da učitelji opravijo veliko dela poleg pouka, ki pa poteka v domovih učiteljev, in sicer v zgodnjih jutranjih urah, popoldanskem času in med vikendi. Zahteve staršev pa da so vedno večje. Na Cerknem učitelji izvajajo brezplačno počitniško varstvo Počitniško varstvo, ki traja mesec dni, na cerkniški šoli organizirajo pet let. Program v celoti izvajajo učitelji cerkniške šole, študenti pedagoških smeri, v zadnjih letih pa tudi dijaki, ki bi se želeli seznaniti z delom učitelja in sodelujejo zgolj kot pomočniki, animatorji. Pri varstvu sodeluje tudi učiteljica podaljšanega bivanja Teja Mlakar. Zakaj? "Kot mlada učiteljica oz. nekdo, ki je stopil v kolektiv med zadnjimi, se mi zdi smiselno, da tudi sama nekaj doprinesem k šoli in kakovosti njenih programov. Prav tako lahko na začetku svoje učiteljske poti nabiram nova znanja, poznanstva in izkušnje." Poučuje malo manj kot tri leta in ima 29 dni dopusta. Glede na to, da se varstvo ne izvaja celo poletje, lahko koristi dopust. "Na pomoč vsako leto pokličemo tudi naše učitelje, ki se po večini odločijo in oblikujejo delavnico s svojega področja, tako lahko urejamo šolski vrt, se učimo plavati v lokalnem bazenu, kaj dobrega spečemo, se preizkušamo na likovnem in tudi računalniškem področju." Dežela pravi, da so skozi počitniško varstvo zaposlili kar nekaj bodočih učiteljev. Varstvo je brezplačno za vse otroke, starši pokrijejo zgolj strošek malice ali kosila, ki ga pripravijo v šolski kuhinji. Varstvo šolo stane med 5.000 in 7.000 evrov, kar pokrijejo z donacijami podjetja ETA in drugimi donatorji.

Počitniško varstvo deveto leto devet tednov počitnic organizirajo tudi v celjski šoli, a varstva učitelji ne izvajajo, pojasnjuje ravnatelj Črt Močivnik, saj svojo delovno obvezo opravijo v času šolskega leta oz. najkasneje letos do 8. julija. Varstvo izvajajo delavci prek javnih del, nekaj pa tudi študentje pedagoških smeri. "Letos smo pomoč naših učiteljev hvaležno odklonili, saj potrebujejo nekaj premora. Sicer vsako leto nekaj sodelavcev ponudi pomoč pri izvedbi, vendar to ne sodi v njihovo redno delovno obvezo." Pečan pravi, da je sicer škoda, da so šolski prostori poleti prazni, a ni malo psihologov in pedopsihiatrov, ki pravijo, da morda ni tako dobro, da otrok počitnice preživlja v istih prostorih, v katerih je sicer pouk, pravi. "Mi smo na pritiske staršev nekajkrat razpisali počitniško varstvo in se je prijavilo nekaj otrok za kak teden v juliju ali v avgustu. Ekonomsko ne bilo vzdržno."

Kdo in zakaj je iz novele Zakona o osnovni šoli izbrisal člen, ki je šolam nalagal poletno počitniško varstvo? V delovnem gradivu, ki so ga prejeli ravnatelji, je bila omenjena tudi možnost, da bi osnovne šole organizirale počitniško varstvo. Številni ravnatelji so opozorili tako na organizacijske težave kot tudi na pravne in administrativne ovire, ki bi jih bilo potrebno pred samo uveljavitvijo varstva razrešiti, zato so se na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje odločili, da v predlogu novele ne predlagajo omenjene spremembe, so nam pojasnili na ministrstvu.

'Šola mora biti odprta dan in noč' Po mnenju Dušana Merca imamo v osnovni šoli najbolj obsežen predmetnik na svetu. "Preobširen je za toliko pouka, to je 190 dni na leto, kaj pa ostalo? Ne varstvo, ampak aktivna šola. Tisti, ki naj ne bi imeli dovolj ur čez leto, bi imeli dejanski dopust in nič drugega. Potem bi lahko osnovna šola zapolnila čas, ki ga ima." Pomembno je, da so otroci v šoli, dodaja. "Otroci niso zato, da bi bili po cestah, ampak kam naj gredo? Zato morajo v šolo in šola mora biti za njih odprta noč in dan. Otroci spadajo v šolo, tudi tisti, ki so najbolj težavni." To bi moral biti pedagoški interes, pravi.

Vrtci se poleti ne zaprejo Vrtci se za razliko od šol poleti ne zaprejo popolnoma, a po zakonu so dolžni izrabiti večino svojega dopusta med počitnicami, pojasnjuje Silvija Komočar, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije in ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice. "Nadomestnih delavcev za nadomeščanje kadra med dopusti nimamo, kar zahteva zelo natančne izračune števila potrebnih zaposlenih na podlagi podatkov, ki nam jih pred počitnicami podajo starši." A problem je, da v vseh vrtcih poznajo primere, da pride v vrtec med počitnicami manj otrok, kot je dejansko prijavljenih. Posledično imajo preveč kadra (pedagoškega, kuharskega in čistilnega osebja), tudi hrane, ki jo naročijo za približno 30 odstotkov več otrok, kot jih dejansko pride. "Tega je več v obdobjih, ko država uredi več ugodnosti pri plačilih staršev. Starši, ki ne občutijo finančnih posledic (imajo vrtec npr. brezplačen), če otrokove odsotnosti ne sporočijo redno, večkrat te dolžnosti ne opravljajo kot pa starši, ki so deležni finančnih posledic."

V nekaterih vrtcih se dogaja, da ne morejo niti za dan naprej predvideti, kakšna bo situacija, saj jih starši ne obvestijo pravočasno. Zato naknadno združujejo oddelke in pošiljajo delavce na dopust. "Najbolj so prizadeti otroci, ki pridejo zjutraj v vrtec nepripravljeni na nenadno spremembo – v neznano igralnico in k neznanim strokovnim delavcem. In potem smo vsi slabe volje: otroci, starši, strokovni delavci, pa tudi mi v vodstvu, ki vsak dan znova reorganiziramo delo," pojasnjuje Komočar. A poudarja, da gre za nekatere ekstremne primere, kar pa ne pomeni, da je tako vedno in povsod. Strokovni delavci v vrtcih imajo povprečno 30 dni dopusta. Pedagoško osebje oddih zelo potrebuje. "Ker pa je običajno med vsemi šolskimi počitnicami prijavljenih veliko otrok, ga nekateri ne morejo porabiti v obsegu, kot bi morda potrebovali," še dodaja Komočar. "Tudi zaposleni v vrtcih imajo majhne otroke in bi šli radi na dopust, pa se trka na njihovo vest, da je treba poskrbeti za otroke. Kdo potem skrbi za njihove?," je kritičen Pečan.

V zdravstvu so dopusti najdaljši – 260 zaposlenih ima dopuste celo daljše od 55 dni. Dolge odsotnosti ob kroničnem pomanjkanju delovne sile onemogočajo dobro organizacijo dela. Hkrati pa nekateri zaposleni, ki dobijo tudi 18 dodatnega dopusta zaradi težkih pogojev dela, v isto težkih pogojih popoldne ali v času dopusta delajo pri zasebniku. Bi zaposleni v zameno za višje plače pristali na manjše število dni dopusta?

Kaj predvideva vladni predlog? Po vladnem predlogu, ki usklajuje število dni dopustov za javne uslužbence – v državni upravi, zdravstvu, vojski, Policiji, šolstvu, itd. – bi poenotili število dni dopusta na področju delovne dobe, izobrazbe, delovne uspešnosti in vodenja. Skupaj pa ne bi presegli 30 dni dopusta. In kaj to pomeni za učitelje? Pečan pravi, da s tem sicer nima težav, da bi morali biti kriteriji za dopust za vse zaposlene v tej državi enaki. Po drugi strani pa bi se prav vsi zaposleni v tej državi morali zavedati, da so zaposlitve zelo različne, dodaja.

Če vzamemo za primer učitelja z 10 leti delovne dobe, s sedmo stopnjo izobrazbe, brez vodstvenih položajev, z dvema otrokoma mlajšima od sedmih let, bi imel tri dni dopusta manj.

Predlog je do konca avgusta v medresorskem usklajevanju, a so sindikati še pred tem dosegli, da se za večji del javnega sektorja vsaj zaenkrat ne bo spremenilo nič – tudi za zaposlene v izobraževanju. O dopustih se bodo pogovarjali v ločenih pogajanjih in v primeru dogovora sprejeli nove anekse h kolektivnim pogodbam.