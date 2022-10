Socialno podjetništvo brez zaposlenih in kako zadržati Rogliča v Sloveniji?

Sabina Senčar je na vprašanje, ali bi priporočala cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti covidu-19 dejala, da je bilo cepivo v tretji fazi fazi kliničnega preizkušanja, kar pomeni, "da so vsi, ki so prejeli cepivo, prispevali ali bili udeleženi v poskusu". "Moramo imeti dokaze, ali je cepivo varno, ali je učinkovito na nivoju, ki se zahteva za cepiva (to pomeni, da prepreči bolezni), da prepreči prenos. To je zdaj že jasno, ker je v tem tednu bilo izrečeno od Pfizerja, da nikoli niso merili, ali bo preprečilo prenos ali ne. Niti ne zagotavlja standardov, ki so potrebni za cepiva. Kako naj svetujem nekaj, za kar nimamo niti rezultatov kliničnih študij," je dodala.

Odbor za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici je septembra lani skupino v sestavi Alojza Ihana, Tadeje Avčin in Janeza Tomažiča prosil za strokovno mnenje glede navedb o cepivih. V njem so pojasnili, da se je testiranje cepiv v 3. fazi uspešno končalo konec leta 2020 oz. v začetku leta 2021 in cepiva so bila odobrena. Sočasno je potekalo več kliničnih raziskav v različnih vrstah populacije. "Doslej še za nobeno cepivo v vsej zgodovini ni bilo izvedenih tako obsežnih kliničnih raziskav za cepiva, z več kot 40.000 udeleženci za vsako cepivo," so zapisali. Vsa cepiva, ki so bila in so še v uporabi imajo odobritev regulativnih agencij na osnovi zelo strogih standardov. Cepivo proizvajalcev Pfizer in BioNTech je med drugim avgusta 2021 prejelo polno odobritev pri ameriški FDA, kasneje tudi Moderna.

Kot navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) so cepiva, ki so na voljo, varna in učinkovita in zagotavljajo močno zaščito pred resno boleznijo, hospitalizacijo in smrtjo zaradi covida-19. Prav tako priznavajo, da se lahko oseba kljub cepljenju še vedno okuži in širi virus na druge. Zagovarjajo čim višjo precepljenost, saj cepljenje po njihovem ostaja ključna sestavina večplastnega sistema, potrebnega za zmanjšanje vpliva novega koronavirusa.

Janine Small, predstavnica Pfizerja, je v ponedeljek v Evropskem parlamentu odgovarjala na vprašanja. Nizozemskega poslanca je zanimalo, ali je Pfizer testiral svoje cepivo glede njegovih zmožnosti preprečevanja prenosa virusa, preden je bilo dano na trg. Smallova je odgovorila, da tega niso vedeli. Poslanec je njen odgovor označil za "novo odkritje", a Pfizer nikoli ni trdil, da so v klinični študiji ocenili učinek cepiva na prenos. Tik pred izdajo cepiva je generalni direktor podjetja poudaril, da so v teku še študije. Albert Bourla je v intervjuju za NBC News decembra 2020 dejal, da še vedno ni jasno, ali lahko cepljeni prenašajo virus. Študija, ki je bila objavljena v New England Journal of Medicine 10. decembra 2020, dan preden je cepivo dobilo začasno dovoljenje v ZDA, prav tako ni vključevala podatkov o učinkovitosti cepiva pri zmanjšanju prenosa. Tudi FDA je takrat (konec 2020) zapisala, da "podatkov o tem, kako dolgo bo cepivo zagotavljajo zaščito, še ni, niti ni jasno, ali preprečuje prenos s človeka na človeka."