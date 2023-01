'Šole ne moremo prenaročiti učencev, izobrazbo potrebujejo takoj'

"Učitelji zadnja leta pomanjkanje kadra čutimo vsakodnevno, na naši šoli imamo vsi učitelji povečan obseg dela, to pomeni, da so naši urniki čisto zapolnjeni in enostavno zmanjka časa za ustvarjalnost, za dodatno izobraževanje in tudi kakovost samega dela se s tem znižuje," pove Mirjana Kordič , učiteljica slovenščine in knjižničarka na Osnovni šoli Podzemelj. Zaradi preobremenjenosti in odsotnosti je več bolezni. "Vsi moramo kdaj poseči tudi po delu, ki ni v obsegu naših opisov del, za katerega nismo plačani in včasih niti nismo usposobljeni za to." Mirjana se je prvič na šoli zaposlila pred približno osmimi leti, ker je imela nepolni delovni čas, se je dodatno izobrazila za knjižničarko. "Zdaj sem preobremenjena že s samim poučevanjem slovenščine, v knjižnici pa me skorajda ni.

In kakšno je stanje v Ljubljani? Na Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, imajo približno 10-odstotno pomanjkanje kadra. Bodisi poučujejo študenti bodisi ljudje, ki še nimajo ustrezne izobrazbe ali imajo neko drugo izobrazbo. "Rešujejo nas, da šola lahko ostaja odprta. Bistvena razlika med šolstvom in zdravstvom je, da pri nas ne moremo prenaročiti učencev, ne moremo narediti čakalne vrste, da bodo učenci prišli nekoč do svoje izobrazbe," pojasni ravnatelj in predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan . Enako delo morajo opraviti vsako šolsko leto, četudi jim manjka ljudi. "Tega bi se morala javnost končno že enkrat zavedati in nas v opozorilih podpreti, da se začne zadeva reševati," poudarja Pečan.

Že tri leta iščejo računalničarja in ga ne dobijo. "V prihodnjih treh do sedmih letih pričakujemo velike težave predvsem na predmetni stopnji – matematiki in fiziki – ker imamo kader, ki je nekoliko starejši in se bo upokojil." Na drugi strani se število učencev že četrto leto zapored povečuje, trenutno je 166 učencev, potrebujejo tri do štiri učitelje več, a kadra ni. Zaradi njihovih naporov vrata te belokranjske šole ostajajo odprta.

A na podzemeljski šoli si s študenti ne morejo pomagati. "Smo precej oddaljeni od večjih mest, kjer so študenti, med tednom jih ni. Upokojeni učitelji se ne želijo vračati nazaj v razrede, ker so obremenitve vse večje," pojasni Marina Špehar. Poskušajo se dopolnjevati z drugimi šolami. "Računalničar dela polovico pri nas, polovico na drugi šoli."

Povečanje obsega dela drugih učiteljev je zelo dvorezno, pravi Pečan. "Potem so obstoječi učitelji bistveno bolj obremenjeni in je tudi, čemur pritrjujejo zdravniki medicine dela, vse več izgorelosti in depresije med izobraževalci." V osnovni šoli imajo 760 učencev, v vrtcu 280. Tam poučuje 120 učiteljev in vzgojiteljev. Na šoli jim trenutno primanjkuje specialna in rehabilitacijska pedagoginja, učitelj razrednega pouka in računalničar. Hkrati pa tudi računovodja, čistilka in kuhar. Pečan stisko iskanja kadrov ponazori na primeru: Lani so imeli med junijem in avgustom odprtih 50 razpisov, velik del so jih ponavljali štiri- do petkrat.

Na srednji šoli Domžale je trenutno največ težav pri zagotavljanju učiteljev strokovnih predmetov: strojništva in računalništva z informatiko. Zahtevana je druga stopnja ustrezne smeri (strokovni magisterij) in dodatna pedagoška izobrazba. Učitelj začetnik je uvrščen v 32. plačni razred, kar znaša 1.552,31 evrov bruto. "Z omenjeno smerjo in stopnjo izobrazbe se praktično nihče ne odloči za zaposlitev v šoli. Sicer pa primanjkuje učiteljev tudi na drugih strokovnih področjih, predvsem pri naravoslovju," pojasnjuje ravnatelj Primož Škofic.

"Pridemo težje do učiteljev strokovno teoretičnih predmetov in učiteljev praktičnega pouka strojništva, farmacije, kemije, elektrotehnike in gradbeništva, kjer je treba tudi ponavljati razpise," pove Matej Forjan, ki vodi novomeški šolski center. Zaenkrat upokojitve delavcev in morebitne druge odhode zaposlenih uspešno obvladujejo, večjih težav, ki bi vplivale na delovanje sistema, nimajo.

Primanjkuje med štiri do pet tisoč učiteljev, največ matematikov, fizikov in računalničarjev

Kot pravi Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), je težko verjeti, a država nima podatkov o številu manjkajočih učiteljev in drugih strokovnih delavcev v šolah in vrtcih. "Ocenjujemo, da primanjkuje med štiri do pet tisoč učiteljev. Največje pomanjkanje je pri učiteljicah in učiteljih matematike, fizike, računalništva, strokovnih predmetov, razrednega pouka, vzgojiteljic in njihovih pomočnic v vrtcih."

Pritiski na učitelje in vodstva šol se stopnjujejo, starši se ne zavedajo, v kakšni situaciji so trenutno šole. "Pričakujejo idealno stanje in vrhunske rezultate, ampak jaz se bojim, da bodo že v bližnji prihodnosti enega leta ali dveh postali samo še nostalgičen spomin, ker kakovost šolstva bo ob tem trendu seveda upadla." Pečan pravi, da so v preteklem letu v enem dnevu iskali 138 učiteljev.

Učitelj začetnik ima plačo nižjo od tisoč evrov, pa čeprav ima visoko izobrazbo

Učitelj začetnik ima plačo nižjo od tisoč evrov, pa čeprav ima visoko izobrazbo in zelo veliko odgovornost, pojasnjuje Pečan. "Ravnatelji manjših šol pa so slabše plačani od učiteljev. Torej je cel krog, ki ga je treba urediti in enkrat za vselej presekati ta gordijski vozel."

Kot pravi Štrukelj, je v zadnjih petih, šestih letih v tem razpadajočem plačnem sistemu prišlo do pojava, da so plače v vzgojno-izobraževalnem sistemu rasle bistveno počasneje kot v državni upravi ali zdravstvu. "Matematiki, fiziki, računalničarji in učitelji strokovnih predmetov odhajajo v gospodarstvo, kjer so plače bistveno višje." Tudi Mirjana je zadnja tri leta razmišljala, da bi spremenila svoj poklic. "Ampak mojo odločitev premaga to, da imam rada delo z otroki in upam, da nam tega žara noben ne vzame."