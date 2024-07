Investitor hišo zgradil mimo gradbenega dovoljenja, za legalizacijo morajo stanovalci plačati 40.000 evrov

Gregor Gajšek skoraj 20 let živi v stanovanju v večstanovanjski hiši na Cesti Cirila Kosmača v Ljubljani. Hiša, ki je bila zgrajena leta 1997 nima uporabnega dovoljenja, so nedavno presenečeno ugotovili etažni lastniki. Ko so ga želeli pridobiti, tako Gajšek, pa so od upravne enote Ljubljana izvedeli, da je investitor hišo zgradil mimo gradbenega dovoljenja. "Dal je v prodajo, ljudje so to kupili in se več kot 20 let kasneje srečujemo s temi težavami. Se verjetno ne bi ukvarjali, če pred leti ne bi prišel zakon, ki nalaga bankam, da ne izdajajo hipotekarnih kreditov, če stavba nima uporabnega dovoljenja. Mi smo kupili stanovanje v hiši, ko še ni bilo tega zakona, včasih ni nobenega zanimalo, ali je pridobljeno uporabno, ko je šlo za pridobivanje kredita." Gajšek je stanovanje kupil leta 2007, v roke pa je dobil samo A4 list, na katerem je bil izrisan tloris hiše.

Po pregledu gradbenega in lokacijskega dovoljenja je upravna enota Ljubljana prošnjo lastnikov za pridobitev gradbenega dovoljenja zavrnila. Odločba, ki smo jo pridobili v uredništvu razkriva, da je stavba zgrajena neskladno z gradbenim dovoljenjem, "saj je objekt šest-stanovanjski in ne štiri-stanovanjski, kakor je bilo navedeno v lokacijskem dovoljenju. Iz lokacijskega dovoljenja je razvidno, da so bila v objektu - v severnem delu - predvidena tri stanovanja, v južnem pa eno." In še: " Iz gradbenega dovoljenja je razvidno, da je bila na objektu ob izgradnji spremenjena streha in dodano nadstropje galerije."

Pridobili smo tudi gradbeno dovoljenje iz leta 1997, ki dovoljuje "gradnjo štirih stanovanjskih objektov B s komunalno in prometno ureditvijo." Stavbo je zgradilo ljubljansko podjetje Reality. Zagovarjajo, da so stavbo zgradili skladno "z gradbenim dovoljenjem in dovoljenimi odstopanji, ki so bili skladni z veljavno zakonodajo v času gradnje. Vsa dela so bila izvedena v skladu s predpisi in regulativami, ki so veljale v času gradnje." A upravna enota ugotavlja drugače: "Neskladnosti pa niso dopustne kot manjša odstopanja iz 79. člena GZ-1."

V podjetju pojasnjujejo, da je v lokacijski odločbi navedeno, da je objekt šest-stanovanjski in ne štiri-stanovanjski. "Takrat se temu ni posvečalo preveč pozornosti, saj je iz ostalih dokumentov projekta za gradbeno dovoljenje jasno razvidno, da so bili vsi objekti tipa B zasnovani kot šest-stanovanjski. V odločbi za plačilo sorazmernega dela opremljanja stavbnega zemljišča (komunalni prispevek), je izračun površin za vse objekte enak. Tudi plačilo tega je bil pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za štiri objekte enake velikosti, kar potrjuje, da je bilo od začetka načrtovano, da bodo vsi objekti tipa B šest-stanovanjski."

In še, da je bilo takratno stališče oddelka za urbanizem in okolje ljubljanske občine iz leta 1995: "Da pri gradnji objektov ne preverjajo splošno uveljavljene prakse, da je v objektih po navadi več stanovanj. Pomembno je, da je v lokacijski odločbi dosežena tipologija objekta in da je zadoščeno drugim zahtevam, ki so posledica več stanovanj (npr. parkirišča)."

Hkrati v podjetju zagovarjajo, da je nehvaležno primerjati razmere iz 90. let, ko se je spodbujala gradnja večstanovanjskih objektov, s sedanjimi pogoji. "Takratne smernice in praksa so bile prilagojene specifičnim potrebam in razmeram na trgu, kar je vključevalo tudi spodbujanje racionalnih rešitev za povečanje izkoristka zazidljive zemlje."

Edina možnost: 40.000 evrov za legalizacijo

Lastnikom tako ne preostane drugega, kot da stavbo legalizirajo. Če daš takšno nepremičnino na trg, v trenutku izgubiš vsaj polovico kupcev, opozarja Gajšek. "Veliko ljudi kupuje s kreditom in ti tukaj ne bodo prišli zraven."

Po besedah Gajška je bilo po gradbenem dovoljenju predvideno, da bo hiša imela okoli 650 kvadratnih metrov površin. Ko so dali narediti elaborat za pripravo uporabnega dovoljenja, pa so ugotovili, da ima hiša dejansko okoli 900 kvadratnih metrov površin, torej je za več kot eno tretjino večja, za kar pa ni bil plačan komunalni prispevek. "Višja, širša, daljša je, kot bi morala biti po gradbenem dovoljenju. Naredil je dodatno etažo. Dokler ni bil narejen izračun, koliko bi morali plačati za komunalni prispevek ter uzurpacijo in degradacijo, je še bila ideja, da bi to naredili, potem pa smo ugotovili, da to stane okoli 40.000 evrov oz. 7000 evrov na stanovanje, zato se je volja nekaterih kar naenkrat spremenila." Uporabnega dovoljenja zato še nimajo.