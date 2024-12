Starši dobavitelji petard svojim otrokom

Z včerajšnjim dnem se je začela prodaja pirotehnike, a ne tudi petard, ki so prepovedane že 16 let. Kako torej pridejo v roke otrok? Bodisi iz Avstrije, kjer niso prepovedane, bodisi preko spleta, ki je z njimi preplavljen. Kot smo izvedeli na eni izmed ljubljanskih šol, pa jih kupujejo tudi starši. Policija je lani ugotovila 153 kršitev, v več kot 70 odstotkih so jih storili mladostniki.

Kljub prepovedi, ki traja že 16 let, se petarde znajdejo v rokah otrok, mladostnikov. Kupijo jih preko spleta, čez mejo v Avstriji ali celo od sošolca. V Sloveniji jih ne moremo kupiti v trgovini. Lahko pa jih celo na družbenih omrežjih, kjer imajo posamezniki narejene profile samo zato, da prodajajo petarde, denimo z možnostjo prevzema v Murski Soboti ali v Ljubljani.

Prodajalce pirotehnike nadzirajo inšpektorji Inšpektorata za notranje zadeve. "Pojavljajo se določeni izdelki, ki so prepovedani, po domače rečeno petarde, ki so lep čas prepovedane in se jih ne sme uporabljati, posedovati, kaj šele prodajati. Če bi v trgovinah prišlo do take prodaje, takoj zasežemo in uvedemo prekrškovne postopke," pojasnjuje inšpektor Matija Remec. Lani so opravili 53 nadzorov. "Pozivamo, da se ne prodaja mladoletnim osebam. Tukaj dobimo nekaj pozivov vsake toliko. Ko je inšpektor v prodajalni, si tega ne privoščijo."

Na tujih spletnih straneh – denimo čeških in poljskih – jih lahko kupi vsak, saj nihče ne preveri dejanske starosti kupca. "Odkar so meje odprte znotraj Evrope, ni problema v sosednjih državah kupiti petarde, ki so pri nas prepovedane. Res ne vidim potreb po črnem trgu." Najhujše se lahko zgodi pri nepravilni uporabi, netestirani ali spremenjeni pirotehniki, opozarja Remec. "Ni problem v pirotehniki, lahko se kupi, ampak vedno so navodila, da je treba z njo odgovorno ravnati in z zdravo pametjo. Ker potem ni poti nazaj, ko pride do težav." Manj poškodb, več kršitev Če je že poškodb, vsaj tistih, ki jih obravnavajo v UKC Ljubljana manj, pa je bilo vsaj lani v primerjavi z letom prej kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih precej več. Lani je policija odkrila 153 kršitev pri rabi pirotehnike. V 70 odstotkih so jih storili mladoletniki.

Gre za največ kršitev v zadnjih petih letih. Policisti so zasegli 14.100 kosov pirotehnike. Za primerjavo: to je 2,5-krat več kot leto prej. Globa zaradi nepravilne uporabe je od 400 do 1200 evrov. Razpon kazni za pravne osebe in podjetja pa je med 1000 in 50.000 evri.

Lani je bilo 33 primerov poškodovanja tuje lastnine. Poškodujejo koše za smeti, zabojne za smeti, poštne nabiralnike, vozila, sanitarije, stanovanja in varnostne kamere.

Kaj preverjajo inšpektorji? Inšpektorji preverjajo prodajno mesto, da je poskrbljeno za požarno varnost, da pirotehnika ni prosto dostopna, da je odgovorna oseba ustrezno usposobljena. Pirotehnika mora biti stalno pod nadzorom in tukaj je največ težav, pojasnjuje Remec. Dobavitelji petard tudi starši Kot smo izvedeli na Osnovni šoli Danile Kumar, petarde svojim otrokom kupijo tudi starši. "Vemo, da so starši dobavitelji, ki pobirajo naročila in otrokom dajejo, da oni trgujejo naprej," pojasnjuje pomočnica ravnateljice in učiteljica angleščine Andreja Hazabent. Kot družba nismo uspešni. "Na šolah velja red, v našem vrtičku imamo problem rešen, ampak se podpira, ali s strani staršev, ali potrošniške družbe, ki želi, da se čim več proda in da nekdo zasluži. Dokler samo šola teži, pa nimamo podpore staršev in družbe, smo osamljeni, ko stopimo skupaj, smo uspešni." Po mnenju Andreje Hazabent sicer večina učencev ve, kaj je prav, manjšina pa je včasih preglasna in zasenči večino, ki ve, kaj je prav.

Vsako leto v decembrskem času na osnovni šoli učence preventivno ozaveščajo o pirotehniki. Dogaja se vnos petard v šolo, preprodaja, poskusi uporabe. "Otroci se o tem dogovorijo v šoli ali izpeljejo do konca v šoli, od tega, da nekje dobijo denar, potem trgujejo s tem, do tega, da zunaj kakšna petarda poči in da jih skrivajo v omaricah." V glavnem učencem najdejo petarde. "Se pa najdejo stvari v okolici šole, v kakšnih skritih kotičkih."

Prodaja in uporaba petard je prepovedana celo leto. Kaj pa je dovoljeno? Pirotehniko, katere glavni učinek je pok, je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Gre za pasje bombice, bengalske vžigalnice, vžigalnice s pokom. Prodaja pa je tudi starostno omejena – denimo pirotehnike F1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. A prepovedano jih je uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic. Čez celo leto pa lahko poka, če se zraven zasveti. Dovoljene so namreč rakete, baterije, fontane.

Šole v vlogi negativca Alja Shaar, ki je ravno začela učiti tehniko in računalništvo na Osnovni šoli Danile Kumar, je presenečena, da kljub vsemu, kar družba že leta in leta sporoča glede petard, da so nevarne in nepotrebne, da se morajo učitelji ukvarjati z nerazumevanjem staršev. "Ne razumejo, kaj morajo sporočati otrokom, tudi mi kot ustanova dajemo isto sporočilo, hkrati moramo biti v vlogi negativca, policista, jih loviti okrog. Tukaj sem šokirana."

Otroci pa, da to počnejo, ker iščejo adrenalin, kršijo pravila, se upirajo. "Trpijo živali, ljudje, ki ne marajo pokanja, imamo ogromno ljudi iz vojnih območij, za njih pok pomeni čisto nekaj drugega. "Tukaj moramo kot družba res vsi stopiti skupaj in vsi predajati isto sporočilo." Iz Ukrajine je v Slovenijo zaradi vojne pribegnila Natalia Romanchuk, zatočišče je našla v nastanitvenem centru v Postojni. Ob zvokih petard postane živčna. V Sloveniji je končno dočakala mir. V Ukrajini, pravi Natalia, je pirotehnika po novem prepovedana. Priljubljena je bila predvsem za novo leto, rojstne dneve in na dan neodvisnosti. "Mi potrebujemo mir in mir imamo v Sloveniji."

Prepuščeni ulici Kako mladostnike prepričati, da ne uporabljajo pirotehnike? Plastični kirurg dr. Uroš Ahčan meni, da je težko mlade prepričati zgolj z apeli, zato apelira na družine, da si vzamejo čas za drug drugega, se odpravijo skupaj na izlet. "Samo, da niso prepuščeni ulici in raznoraznim pametnim nasvetom s telefonov, ki so zgolj v večji meri neka neumna izzivanja."