Stečaj kandidatke za županjo Velenja

Suzana Kavaš je skupaj s Petrom Breznikom po javnih podatkih Ajpesa leta 2005 odprla podjetje KBS gradnje. Breznik se je leta 2007 iz podjetja umaknil in nekaj mesecev pozneje ustanovil svoje podjetje BKI Gradnje. Danes je sedež tega podjetja na istem naslovu v Petrovčah, kot je bil nekdaj KBS, Suzana Kavaš in Peter Breznik pa sta po podatkih iz Zemljiške knjige prijavljena na istem stalnem naslovu v Velenju.

Bralci so nas opozorili, da je kandidatka SDS za velenjsko županjo svoje gradbeno podjetje KBS spravila v stečaj, za seboj pa pustila kopico neplačanih terjatev in upnikov. Pogledali smo, kaj drži in kaj ne v poslovni zgodbi Suzane Kavaš , ki, kot je januarja povedala v pogovoru za Savinjsko-Šaleške novice, še vedno deluje na področju gradenj in trga nepremičnin.

Kot je razvidno iz otvoritvenega sporočila stečajnega upravitelja, so bile glavno premoženje podjetja parcele v Žalcu in naselju Gavce v Občini Šmartno ob Paki ter parcele in nedokončan objekt v Oplotnici. Skupno vrednost so ocenili na 273.759 evrov (tržna in ocena GURS), zanje pa mu je uspelo iztržiti le 78.520,74 evra, kot je zapisal v končnem poročilu ob zaključku stečaja januarja letos. Ta znesek je šel neposredno za plačilo hipotek, ki so bile vpisane na nepremičninah.

Podjetje KBS je največ prihodkov, skoraj 1,7 milijona, zbralo leta 2007, dobiček je takrat znašal slabih 8.000 evrov. Po tem je šla zgodba le še navzdol. Kot pravi Kavaševa, se je njeno podjetje odločilo za ambiciozen projekt izgradnje trgovskega centra v Šmarjah pri Jelšah. Leta 2007 je gradbeno jamo zasulo in treba jo je bilo sanirati, zaradi česar so nastali dodatni stroški. Dela so kljub temu dokončali in trgovski center v Šmarjah danes stoji, je pa podjetje KBS Gradnje tožilo investitorja, ki – po trditvah Kavaševe – ni plačalo ne zneska iz pogodbe ne dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi udora gradbene jame, skupaj 250.000 evrov. Na prvi stopnji je podjetje KBS tožbo dobilo, za nadaljnje postopke pa je podjetju zmanjkalo denarja, zaradi česar ga je morala poslati v stečaj. Kot pravi Kavaševa, to ni zgodba o propadlem projektu, ampak o dolgotrajnih sodnih postopkih in podjetnikih, ki jih je pokopala kriza.

Politični vzpon v lokalni politiki

Suzana Kavaš je po podatkih Ajpesa leta 2011 kot samostojna podjetnica odprla Nepremičninsko posredovanje in svetovanje in ga leta 2014 ukinila. Istega leta se je vključila v lokalno politiko in bila kot kandidatka SDS izvoljena v velenjski občinski svet. Je tudi predsednica mestnega odbora SDS, vodja svetniške skupine SDS, lani je postala podpredsednica Savinjsko-Šaleške regije SDS.