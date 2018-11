Stožice: namesto podizvajalcev plačevali razkošje. Kaj je vedel župan Janković?

Zgodba pa se je končala z ogromno bančno luknjo, dolgovi, ki so jih prenesli na slabo banko, in množico podizvajalcev, ki so delo opravili, zanj pa nikoli dobili plačila.

Po naših zanesljivih podatkih je bilo med leti 2008 in 2011 podobnih računov še ogromno. Tudi predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar je na zaslišanju spraševal Jankovića in Srako o razkošnih kosilih, ki jih je skorajda vsak teden plačeval Grep iz denarja, namenjenega projektu Stožice. Po neuradnih izračunih je bilo teh kosil za krepko čez 30 tisoč evrov, najpriljubljenejše restavracije so bile poleg Taverne še As, Cubo, gostilna Krpan in Okrepčevalnica Rezka. Zneski znašajo vse med skromnimi 37 evri in več kot dvema tisočakoma. Po teh podatkih so z Grepovega računa plačevali še stroške na bencinskih črpalkah za gorivo in vinjete, polet z zasebnim letalom na Nizozemsko, Norveško in Finsko, za kar so plačali več kot 40.000 evrov, pa v Beograd, Podgorico in Rim, vsaj enkrat pa tudi z Adrio v Tel Aviv. Račun za vsakega od teh poletov je znašal nekaj tisočakov. Po grobih izračunih je Grep v teh letih porabil okoli sto tisočakov za storitve, ki niso neposredno povezane z gradnjo Stožic.

Kdo bi moral nadzorovati porabo denarja

Vsaj banke, tiste, ki so odobrile posojila, bi morale pri taki porabi prižgati alarm. Kredit je bil namreč namenski. Če ga primerjamo s stanovanjskim posojilom, ki ga navadni smrtniki najamemo pri banki: denarja posojilojemalec nikoli ne vidi, ker gre od banke neposredno prodajalcu. Tako bi torej moralo biti tudi v tem primeru. A so banke posojilo nakazovale kar Grepu. Nakazila so bila formalno pogojena s potrdili, da so računi podizvajalcem plačani, ki jih, kot se je izkazalo, ni bilo. Po naših podatkih so banke sicer Grep spraševale, zakaj plačuje račune, ki s plačili podizvajalcem nimajo zveze, a so se hkrati očitno tudi zadovoljile z Grepovimi pojasnili, da gre le za manjše zneske. Šele leta 2014 je Banka Celje bolj odločno opozorila na nenamensko porabo sredstev:

"Kljub utemeljitvi kreditojemalca, da je bila poraba sredstev v skladu s SRS, banka meni, da poraba kredita ni bila namenska. Po mnenju banke stroški na temelju predloženih računov (predvsem sponzorska sredstva in reprezentanca) ne morejo biti in ne bodo usredstveni in amortizirani. Navedeno po mnenju banke predstavlja znake kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma/in zoper gospodarstvo."