Stroške pokopa in smeti migrantov bi morala plačati država?

Podobno velja za stroške pokopa prebežnikov. Plačilo pogreba je določeno v 16. členu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, in sicer, da mora stroške pogreba poravnati naročnik oziroma občina, če naročnika ni, pravijo na ministrstvu za gospodarstvo.

"Če ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena."

Na notranjem, gospodarskem in okoljskem ministrstvu smo spraševali, koliko dopisov, vlog, prošenj je poslala županja občine Črnomelj. Odgovorili so, da na okoljsko ministrstvo nobene, na gospodarsko en dopis, kjer so jim tudi odgovorili. Notranje ministrstvo je prejelo sedem dopisov in vabil."Na vsa vprašanja so občini odgovorili pisno, po telefonu in na sestankih (nazadnje 28. septembra v Črnomlju, ko se je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sestal z županjama in županom občin Črnomelj, Metlika in Semič in je bilo na srečanju s strani lokalne skupnosti izpostavljeno tudi vprašanje smeti, ki jih puščajo migranti)."