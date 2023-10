Sum kartelnega dogovarjanja z blagoslovom Darsa?

V luči našega razkritja, podkrepljenega s posnetkom v rubriki Fokus, da je davčni svetovalec Rok Snežič od skesanca za posel na Darsu zahteval podkupnino in jo tudi dobil, smo pod drobnogled vzeli aktualni javni razpis za avtovleke tovornih vozil. Očitno gre za nevralgično točko Darsa, saj se v omenjeni razpis vpleta sam predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. Razkrivamo pa tudi sum kartelnega dogovarjanja. Zakaj je razpis za avtovleke torej tako pomemben? Kaj se dogaja v ozadju?

Bilo je pred dvema letoma in pol, ko je vodstvo Darsa iz posla avtovlek izločilo celjsko podjetje Žonta. Povod za odpoved pogodb je bilo več ugotovljenih kršitev, ki jih je najprej potrdila komisija za pritožbe, nato pa še uprava. Pogodbo so jim odpovedali slabo leto po tem, ko je na vrh največje državne družbe sedel predsednik uprave Valentin Hajdinjak. "Dars oziroma vodstvo uprave nas je neupravičeno eliminiralo, saj na nobenem sklopu nismo imeli pet kršitev, ki so pogoj za odvzem pogodb," danes pripoveduje direktorica podjetja Sendi Stopar. Podjetje Žonta sicer odpoved pogodbe izpodbija na sodišču. V začetku leta so izgubili na prvi stopnji. Po pritožbi pa je zadeva zdaj na ljubljanskem višjem sodišču.

"Mi smo tisti, ki bi, po odpovedi pogodbe enemu od avtovlekarjev, morali dobiti del njihovega posla. Taka so pravila. Novembra 2021 smo z Darsa tudi dobili zahtevo, naj pošljemo dokumentacijo. Mi smo svoje naredili, od njih pa ni bilo potem nobenega odgovora več," za rubriko 24UR Fokus razlaga Dejan Setnikar. Avtovleka Setnikar je bila takrat namreč podizvajalec tretje uvrščenega podjetja na javnem pozivu in bi tako morala prevzeti del poslov, ki jih je do takrat opravljal Žonta.

Avtoceste so razdeljene na devet teritorialnih sklopov. Za odvoz pokvarjenih in poškodovanih tovornih vozil na posameznem sklopu morata (izmenjujeta se tedensko) poskrbeti dve podjetji, ki sta na razpisu zbrali največje število točk.

Na Darsu, tudi v njegovem nadzornem svetu, so večkrat opozorili na nepravilnosti, pravi Setnikar, a vse do danes niso prejeli nobenega pojasnila, zakaj se na Darsu niso držali pravil, ki so jih sami postavili. "Nekdo je moral to na Darsu močno bremzati, glede na to, da so si potem med tri pogodbenike, ki že opravljajo storitev, razdelili te odseke ... Verjetno ima nekdo tako dober vpliv, da nas je držal 'na štriku'," je prepričan.

Dars je v pozivu, ki ga je odposlal po odpovedi pogodbe Žonti, zapisal: "Skladno z 9. odstavkom 5. točke poziva izvajamo aktivnosti za sklenitev pogodbe za izvajanje odvoza vozil v posameznem teritorialnem sklopu s ponudnikom z naslednjim najvišjim številom točk /…/"

Se je zgodil kartelni dogovor z blagoslovom Darsa? Medtem ko so Setnikarjevi čakali na odgovor, so v upravno stavbo Darsa povabili predstavnike nekaterih ponudnikov avtovleke in jim, kot nam potrdi takratni svetovalec uprave za korporativno varnost, sicer nekdanji direktor Policije Anton Travner, omogočili, da so si posel razdeli sami. "So se sami avtovlekarji med seboj dogovorili, kdo in na kakšen način bo nadomestil dežurstva. Skratka brez vmešavanja Darsa."

Sestanek je bil sklican na Darsu, področni direktor vzdrževanja pa je bil takrat Damijan Jaklin. Jaklin je javnosti postal znan pred skoraj štirimi leti, ko je bil kot državni sekretar takratnega obrambnega ministra Mateja Tonina, sicer prvaka Nove Slovenije, eden glavnih akterjev sporne nabave zaščitne opreme. "Avtovlekarji so bili v pol ure dogovorjeni, ko smo mi prišli nazaj, so se soglasno strinjali, vsi so celo podpisali nek medsebojni dogovor," razloži Travner.

Pri odpovedi pogodbe Žonti je imel eno glavnih vlog nekdanji direktor Policije "Povsem nelogično se nam zdi, da nekdo, ki je na takšnem položaju, pride in opravlja meritve kamionov. To se je zgodilo v našem primeru. G. Travner je prišel in je opravljal meritve," pred kamero rubrike 24UR Fokus še razlaga Sendi Stopar, direktorica podjetja Žonta.

Kaj konkretno je Travner počel na terenu z merilnim trakom v roki? Valentin Hajdinjak in Anton Travner pojasnjujeta različno. "Avtovleke je takrat pregledala avtocestna policija. Na koncu je tudi poročilo napisala policija, kajti mi smo jo zaprosili za pregled, glede na vse prijave, ki smo jih dobili," pravi Hajdinjak. Travner pa: "To je primer, ko smo preverjali odzivni čas avtovlek. Z mano je bil kolega, zaposleni na Darsu, ki se spozna na tehnične lastnosti in karakteristike posameznih vozil." Je Dars z zavlačevanjem izreka sankcij avtovlekarjem omogočil sodelovanje na aktualnem razpisu? Trenutno poteka nov javni razpis za "izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg". Rok za oddajo in odpiranje ponudb so na Darsu že petkrat prestavili, saj pred Državno revizijsko komisijo poteka pritožbeni postopek. AMZS, ki razpisa sicer ne želi komentirati, se je namreč pritožil.

Trenutno ima pogodbe z Darsom podpisanih pet podjetij, ki morajo v primeru nesreče ali okvare tovorna vozila čim prej spraviti z avtocest. To so podjetja: Avtovleka Jerneja Kopitar s. p., Avtovleka Požar d. o. o., AMZS d. d., Draganović d. o. o. in Junik M d. o. o.

Nad celotnim poslom odstranjevanja tovornih vozil Dars nima nobenega nadzora. Račune namreč podjetja, ki imajo z Darsom sklenjene pogodbe, izstavijo neposredno lastnikom tovornjakov. Ti so po večini tujci, tako kot so večinoma tujci tudi vozniki teh tovornih vozil. Vpogled v celotno dokumentacijo imajo v pritožbeni komisiji Darsa le, ko pride do pritožb. Komisija za pritožbe se je prvič letos sestala šele konec septembra. V tem času se je na Darsu nabralo večje število pritožb, ki niso bile obravnavane sproti. Več zaposlenih na Darsu nas je opozorilo, da so odgovorni na tak način zavlačevali, saj bi, če bi kazni za ugotovljene nepravilnosti izrekali sproti, lahko še trije ponudniki avtovleke ostali brez pogodb z Darsom. Po naših informacijah gre za AMZS, Avtovleko Požar in Avtovleko Draganović. Kar pomeni, da na aktualnem razpisu ne bi mogli kandidirati. "Se strinjam, v tem času bi komisijo morali večkrat sklicati," odgovarja predsednik uprave Valentin Hajdinjak. Kot razloge med drugim navaja zamenjavo članov komisije in spreminjanje pravilnika. "Po drugi strani je treba, ko komisija dobi določeno pritožbo, preveriti dejansko stanje in pozvati pogodbenika, da poda svoje mnenje," dodaja. Za primerjavo – v preteklih letih se je komisija, če so pritožbe bile, sestajala tudi večkrat tedensko. V razpis se je vpletal tudi Hajdinjak Razpis za odvoz tovornih vozil sicer ne sodi med največje javne razpise na Darsu. Je pa očitno tako pomemben, da se vanj vpleta tudi sam predsednik uprave Valentin Hajdinjak. In to kljub dejstvu, da avtovleke ne sodijo pod področje, ki ga pokriva. Čeprav je sprva na več vprašanj zatrdil, da nikoli ni sodeloval na seji komisije, ki je pripravljala odgovore na vprašanja, pa je, ko smo ga soočili s konkretnim sestankom, ki je potekal v virtualni obliki, dejal: "To pa dajmo razčistiti, to ni bil sestanek komisije, to je bil sestanek oziroma pogovor določenih, šefa pravne službe, ja, bila je tudi zunanja odvetnica, šefica oziroma vodja javnih naročil in še nekaj posameznikov, kjer smo debatirali, na kakšen način zadeve urediti, da ne bi prihajalo do motenj pri javnem naročilu."

"Me je poklical predsednik k sebi, je potem friziral, je bilo treba nezaključene zadeve vreči iz poročila ven" Predsednika uprave Darsa bremeni tudi posnetek, ki smo ga pridobili v uredništvu Fokusa. Na njem zaposleni na Darsu pripoveduje, kako je na njegovo zahtevo spreminjal četrtletno poročilo za Nadzorni svet Darsa. In še en očitek, ki leti na predsednika uprave. Tu navajamo nelektoriran prepis: "Evo, sem kvartalno poročilo za nadzorni svet sm popravljal ... me je poklical predsednik k sebi, je pol friziru, je blu treba nezaključene zadeve vržt iz poročila vn. Sam jst nisem v funkciji, niti v vlogi, da bi zdej reku ne, ne to pa ne bomo tku nardili, jst pa ne bom zdej spreminjal. Ampak mam pa vse ... poročila vse napisana, shranjena. Tako da mene j*** ne bo mogu noben."

Se pogoji spreminjajo za zgolj enega? Več virov in sogovornikov nas je opozorilo, da na Darsu aktualni javni razpis poteka na način, da se favorizira največjega med ponudniki avtovleke. Gre za avtovleko znanega žalskega podjetnika Enesa Draganovića. Da ne drži in da ga ne zanima ves posel, nam odgovarja Draganović. "Vsakemu je treba dati en kos pogače," pravi in zavrača očitke, da ga na Darsu favorizirajo. Prav tako zanika poznanstvo s Hajdinjakom. Nekdanji dirkač in ljubitelj hitrih avtomobilov se sicer ne ukvarja le s prevozi in težko mehanizacijo za odvoz vozil. Ob avtocestnem izvozu Žalec ima še svoj hotel, restavracijo, bencinski servis, ogromno parkirišče za kamione, ukvarja se, nam pripoveduje, tudi z geotermijo. Da je zelo uspešen podjetnik, je jasno tudi z družbenih omrežij, kjer ne skriva, da ima helikopter in 24-metrsko jahto. Oboje je bilo po naših informacijah nekoč v lasti Hrvata Ivice Todorića, predsednika uprave propadlega Agrokorja, ki je bil tudi lastnik našega Mercatorja. In prav v njegovem hotelu je junija letos zasedal Svet Nove Slovenije s celotnim vodstvom stranke na čelu. Spomnimo, ob prevzemu mandata na Darsu je bil prav Hajdinjak podpredsednik stranke. Z računa, ki so nam ga poslali, je razvidno, da so za najem dvorane plačali 162, za 20 porcij prigrizkov pa še 410 evrov. Kakšna je bila vloga zunanje odvetniške pisarne? Pri avtovlekah je imela eno ključnih vlog tudi odvetniška družba Nine Zidar Klemenčič. Pogodbo z njo je Hajdinjak podpisal le nekaj tednov po prevzemu funkcije. V treh letih je na Darsu zaslužila dobrih 414.000 evrov. Glavnino svetovanja je opravila prav pri avtovlekah. Viri nas opozarjajo, da bi se lahko znašla v konfliktu interesov, ker je imela več med seboj izključujočih vlog. Pripravljala je javni razpis za avtovleke, zastopa Dars v tožbi Žonte, hkrati pa je sodelovala tudi pri spreminjanju zakonodaje. Čeprav sta oba, tako Hajdinjak kot Zidar Klemenčičeva, zanikala, da bi sodelovala pri spreminjanju zakonodaje, smo v včerajšnjem Fokusu razkrili dokument, da ji je Dars plačal račun za 18 ur odvetniških storitev za pregled možnosti za vložitev amandmaja in za pripravo predloga amandmaja zakona o cestah.