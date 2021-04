Za vas smo testirali, kako zanesljivi so testi za samotestiranje otrok

Nosni del žrela se neprekinjeno nadaljuje navzdol v ustni del žrela, povezan je seveda tudi z nosno votlino, pojasnjuje Iztok Štrumbelj iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in dodaja, da je globina odvzema brisa vsaj 5 centimetrov. "Tam ostane nekaj sekund, da se prepoji z izločki, nekajkrat ga obrnemo in izvlečemo," je še pojasnil.

Ena glavnih razlik med hitrimi antigenskimi testi in testi za samotestiranje je v načinu odvzema vzorca. Kot pojasnjuje Viktorija Tomič , vodja strokovne skupine za hitre teste in vodjo mikrobiološkega laboratorija na kliniki Golnik, se pri samotestiranju bris vzame iz nosnice. "Le nekaj centimetrov globoko, dokler ne pridemo do nosne kosti," je dejala in dodala, da strokovnjaki vzorec vzamejo globoko iz nosnega žrela.

"V Sloveniji imamo gotovo preko 40, blizu 50 različnih hitrih testov, vsaj od tega, kar je bilo meni poslano," je pojasnila Tomičeva. Kot vodja strokovne skupine za hitre teste namreč sestavlja tudi sezname proizvajalcev. Na seznamu so testi opredeljeni z vsemi karakteristikami, med drugim tudi občutljivostjo in specifičnostjo, a to ni potrdilo, da so ti testi dobri, gre zgolj za seznam ponudnikov, je dejala. Kakšne pa so cene?

Kot pojasnjuje Roman Jerala iz Kemijskega inštituta je prednost jemanja vzorca z nosnice prav to, da ga lahko vsak izvede sam. To pa je tudi eden od razlogov, zakaj bi učenci v šolah uporabljali prav teste za samotestiranje in test opravili kar sami. Kot pojasnjuje Jerala za izvedbo hitrih testov na voljo ni dovolj medicinskega kadra, ki bi vzorce iz žrela jemali v vseh šolah. "Povrh vsega pa je cena odvzema dokaj visoka," je še dodal.

Cene hitrega testa se sicer gibljejo med 1,5 in 30 evrov. "Tisti, ki so dražji so praviloma vezani na aparature, ki odčitajo rezultat testa,"je pojasnila in dodala še, da to izloči subjektivnost, saj aparat rezultat vedno odčita na isti način. "Pri PCR testih pridejo še dodatni stroški amortizacije, potrošni material in tako naprej," je dejala Tomičeva in dodala, da potrošnega materiala pri hitrih testih skoraj ni. Cene PCR-testov se tako gibljejo v nekaj deset evrih."To so aparature, ki so visoko sofisticirane," je še dodala.

Za rezultat hitrega testa potrebujemo 20 minut, za rezultat PCR-testa pa tri ure

Prednost hitrega testa, tako tistega, ki ga izvede strokovni delavec, kot tistega, ki je namenjen samo testiranju, je, da rezultat dobimo precej hitro, in sicer med 15 in 20 minutami. "PCR reakcija in procesiranje vzorca traja kakšne 3 ure, se pa mora izvajati v laboratorijih, tako da gre še nekaj časa za logistiko,"pojasnjuje Jerala in dodaja, da zato rezultati običajno pridejo šele naslednji dan.

Testi namenjeni samotestiranju, so praviloma hitri testi

Ko govorimo o samotestiranju, govorimo o neki vrsti hitrega antigenskega testa (HAT), ki se razlikuje od PCR-testa. Razlika med njima je v metodologiji diagnostike, pojasnjuje Tomičeva.

Testi, namenjeni samotestiranju, so praviloma hitri testi in zanje velja vse, kar velja za hitre teste za profesionalno rabo, torej tiste teste, ki jih jemlje usposobljeno osebje. Kljub temu pa, kot pojasnjuje Štrumbelj, obstaja nekaj posebnosti. Predvsem pri odvzemu vzorca in izvedbi testa. Poznamo dve različni stopnji samotestiranja. Nekateri testi so odobreni le za samotestiranje brisa, kjer si torej bris preiskovanec vzame sam, test pa izvede in odčita profesionalec. Drugi testi so odobreni za celotno samotestiranje, kjer si preiskovanec sam odvzame vzorec, izvede test in odčita rezultat."Velika večina hitrih testov je validiranih in posledično odobrenih le za profesionalno rabo,"dodaja Štrumbelj.