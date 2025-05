TikTok izziv Angel smrti: 'Deček je stekel na cesto in se ulegel'

Izzivi na družbenih omrežjih, zlasti na TikToku, se kot virus širijo med mladostniki. Še več, lahko so smrtonosni. Naša mladina nikakor ni imuna na nevarne izzive, v zadnjem času sta se pojavila dva - angel smrti in leteči superman. Obiskali smo dve šoli - v Žužemberku in Slovenj Gradcu - kjer so učenci izvajali nevarne izzive, pri tem, pa se je eden učenec hudo poškodoval. Zgodilo se je tudi v Ljubljani: 'vozil sem se z motorjem, ko je deček stekel na cesto in se vlegel,' je za rubriko Dejstva pričeval Saša Omerović.

"En dan sem se vozil tukaj z motorjem in sem opazil, ko sem šel mimo, da je nek deček stekel na cesto in se vlegel, medtem, ko sta ga dva 'pajdaša' spodbujala oziroma se režala, žvižgala," pripoveduje Saša Omerović. Zgodilo se je v Ljubljani, v Šiški. Misleč, da potrebujejo pomoč, se je ustavil. "Sem mislim, da je kaj izgubil." Kasneje je izvedel, da gre za TikTok med mladostniki, poimenovan 'Angel smrti', kjer otroci v zadnjem hipu skočijo pred vozeče vozilo. "Sem bil potem naknadno zelo šokiran."

Šlo je za otroke, ocenjuje, stare med 10 in 12 let. Prav zato svoji 12-letni hčerki svet predstavlja predvsem analogno, s čim manj telefona. "Absolutno me je strah, to so ranljive duše, nedodelani osebki, ki se niti ne zavedajo posledic, ki jih prinašajo tovrstni izzivi." S svojo hčerko ogromno časa preživi v naravi, predvsem pa se z njo pogovarja. Jasno pove, ni bližnjic, za otroka si je treba vzeti čas. "Če so prepuščeni samim sebi, so zdolgočaseni, ne vedo kaj početi v tovrstnem svetu, s to digitalno napravo pridejo do njim neprimernih informacij, najdejo eno uteho v tem."

V današnji rubriki 24UR Dejstva boste slišali šokantno pričevanje Saše Omerovića - ko se je vozil z motorjem, mu je na cesto stekel deček in se vlegel. Tudi o temu, da so s telefoni, internetom, družbenimi omrežji zasvojeni vse mlajši, tudi 6-letniki. Zakaj se mladi sploh poslužujejo nevarnih izzivov, od kod njihova pripravljenost tvegati in ogroziti svoje življenje?

'Najprej jim je bilo smešno' Kako Slovenija nikakor ni imuna na nevarne izzive, izvemo še na dveh šolah v Slovenj Gradcu in Žužemberku. Izziv Angel smrti so izvajali otroci v Pamečah. "Ena od voznic, ki je naletela na nevaren izziv, je preko medijev sporočila, da otroci skačejo pred avto," pove ravnateljica Druge osnovne šole Slovenj Gradec Helena Gaberšek, ki je dogodek vzela skrajno resno in raziskala, kateri otroci so bili vpleteni. "Naj bi bili vključeni štirje naši učenci, osmo in devetošolci."

Nemudoma je obvestila starše in policijo. V šoli so spregovorili o nevarnostih na internetu. "Starši so nas podprli. Prva reakcija otrok - bilo jim je smešno. Niso razumeli, zakaj govorimo o tem, ker je samo hec. Ko smo se pogovarjali, so razumeli, da so ogrožali svoje življenje in tistega, ki je vozil avto. Ugotovili smo, da niso všečki tisti, ki nam dajo vrednote, ampak povsem druge stvari."

Prišlo je do hujše poškodbe

Na Osnovni šoli Žužemberk je skupina učencev iz 9. razreda izvajala TikTok izziv 'Leteči Superman'. Posledice so bile katastrofalne, učenec si je zlomil ramo in zapestje, pojasnjuje ravnateljica Mija Penca Vehovec. "Decembra lani se je poškodoval učenec naše šole, med izvajanjem spletnega izziva superman. Prišlo je do hujše poškodbe, posledično je bil učenec dlje časa doma."

Na šoli zaznavajo, da so učenci uporabniki Snapchata, TikToka. Zaznali so tudi neprimerno, žaljivo komunikacijo na družbenih omrežjih, tudi pri mlajših učencih. "Otroci radi izstopajo kot neranljivi, želijo se dokazovati pri sošolcih, prestopati meje pri starših." Ponosna je na učence, ki zaznajo nenavadna dogajanja v razredu, stiske sošolcev in to povejo razredniku ali svetovalni službi.

'Ko damo otroku telefon v roke, mu damo s tem v roko orožje'

Na obeh šolah so telefoni prepovedani. "Ko stopijo iz šole, gredo v digitalni svet, kjer je vse mogoče, si naredijo nerealno predstavo. Potrjujejo si svojo samopodobo v svetu, ki je nerealen," opozarja Helena. Ravnateljici povesta, da so ob šoli za otroke, telefone in vsebine na njih, odgovorni tudi starši. "Eni starši so jezni na nas, da morajo priti po telefon, ki ga vzamemo otroku. Moram pa pohvaliti tudi starše, ki pustijo kak teden telefon pri nas, ga ne pridejo iskati in rečejo, da ga otrok ne potrebuje," pove Helena Gaberšek. Helena Gaberšek spomni na besede dr. Dana Podjeda, ki pravi: "Ko damo otroku telefon v roke, mu damo s tem v roko orožje." "Je težka beseda orožje, ampak dejansko je, saj tam počnejo stvari, ki jih mogoče ne bi, vidijo stvari, ki jih mogoče ne bi, tudi napišejo stvari, ki jih mogoče ne bi izrekli. Prizadanejo vrstnike, sošolce, nastane veliko težav, medvrstniškega nasilja, kar se vidi na hodnikih."

Moti jo, da je v naši družbi vse sprejemljivo, premalo je družbene odgovornosti. "Ne samo šola, starši, tudi družba na splošno, da bolj damo poudarek, kaj je dovoljeno, da si tudi vplivni ljudje dovolijo, da napišejo kar jim srce dovoli, pa nobene posledice. Otroci se učijo od nas, mi smo jim zgled."

Širijo se kot virus med mladostniki

Izzivi na družbenih omrežjih, zlasti na TikToku, se kot virus širijo med mladostniki. Še več, lahko so smrtonosni. Nedavno je bil popularen Blackout izziv, ki je spodbujal, da zadržijo dih, dokler se ne onesvestijo. V tujini je med poskusom umrlo več otrok. Pa izziv s cimetom, da se v eni minuti pogoltne žlica mletega cimeta brez vode. Lahko pride tudi do zadušitve. V zadnjem času je razširjen paracetamol izziv - kdo bo pogoltnil več tablet. TikTok izzivi se širijo tudi med našo mladino. Trenutno je aktualen Angel smrti, kjer otroci v zadnjem hipu skočijo pred vozeče vozilo. Pa tudi Leteči Superman, v katerem dve osebi skleneta roki in mečeta v zrak tretjo osebo, pri tem pa je včasih namerno ne ujameta.

Telefoni prepovedani?

Po tem, ko je peticija odklopi.net za omejitev uporabe zasebnih telefonov v šolah zbrala 14.467 podpisov, je šolsko ministrstvo predlagalo spremembo zakona o osnovni šoli. Telefone v šolah ne prepovedujejo, a jih učenci lahko uporabijo pri pouku le, ko učitelji to dovolijo. Če otrok to pravilo zlorabi, bodo odgovorni starši, enako kot so odgovorni, če otrok v šolo prinese nevaren objekt, denimo orožje. Kam odložijo naprave, ki jih prinesejo s sabo, določi šola. Zakon bo vlada predvidoma obravnavala v tem tednu.

Da so posledice prekomerne uporabe telefonov pri učencih zelo očitne, opozarja Helena Gaberšek. "Velikokrat so nemotivirani zjutraj, zaspani, ne ljubi se jim delati, imajo manjšo koncentracijo. To se vidi pri učnih vsebinah, ko je treba dlje časa brati, imajo veliko težavo. Pri branju na telefonu hitro dobijo zadovoljstvo, pri učenju je treba malo več truda vložit."

132 minut mladi preživijo na družbenih omrežjih

Mediana ugotavlja, da je na družbenih omrežjih registriranih več kot 80 odstotkov prebivalcev. V povprečju družbena omrežja uporabljamo sedemkrat na dan, generacije Z, to so stari med 15 in 27 let, jih uporabljajo 12-krat na dan.

In še: v povprečju na družbenih omrežjih preživimo uro in pol na dan, generacije Z pa 132 minut, kar je uro več.

Nimajo starševskega nadzora

Po besedah Mije Penca Vehovec veliko učencev poroča, da nimajo starševskega nadzora. "Vedno apeliramo na starše, da so pozorni, kaj počnejo otroci v popoldanskem času. Šola je že lahko varno okolje, jim zagotavljamo odklop od naprav. Veliko zadev se dogaja doma, posledice pa čutimo šole."

"Starši so prva oseba v otrokovem življenju, prvi zgled, tukaj jih vedno podpiramo in moramo veliko narediti kot družba, da si odgovornost delimo."