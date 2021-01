To je podoba državnih hitrih testov: nejasna in razmazana

"Ne stojim za temi testi in si želim, da se to množično testiranje s temi hitrimi antigenskimi testi čim prej ustavi" , odločno pove vodja Diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Trebnje Darinka Oštir Mevželj . Oštirjeva, ki ima 35 let delovnih izkušenj, 10 let pa je vodja laboratorija, česa takšnega še ni doživela, “pa sem uvedla že marsikatero novo metodo” , jasno poudari, ko nam pokaže serijo fotografij rezultatov hitrih antigenskih testov, ki jih je država kupila od zloglasnih kriptopiramidašev, zvezd Instagrama – Klemna Nicolettija in Alana Amadeja Eferla.

"Ne stojim za temi testi in si želim, da se to množično testiranje s temi hitrimi antigenskimi testi čim prej ustavi."

In kot doda Oštirjeva, so prav pri konkretnih štirih testih, ki jih niso znali odčitati niti izkušeni analitiki v laboratoriju, morali testirance pozvati še na PCR-teste. In epilog: vsi štirje so bili pozitivni na novi koronavirus.

Tretji primer. Na štirih ploščicah so nejasni, nečitljivi rezultati. Kakšen analitik bi rekel, da je izid pozitiven, spet drugi, da je negativen, kar je popolnoma nesprejemljivo, poudari Oštirjeva. "To je tako, kot če bi nekdo rekel: mogoče ste noseči, mogoče pa niste." Pri kvantitativnih testih ne moremo govoriti o mejnih vrednostih, ampak zgolj o tem, da je test negativen ali pozitiven.

In to so konkretni primeri, podkrepljeni s slikami. Doslej namreč ni nihče konkretno izpostavil, kaj je narobe, bile so le splošne navedbe, da so posamezni primeri pokazali lažne pozitivne izvide in da so posamezni paketi testov v Slovenijo prišli z deformiranimi ploščicami, od katerih je odstopal lakmusov papir. Nemalo pa je bilo tudi dilem, ali je mogoče te teste uporabljati pri delu na prostem, torej v hladnem vremenu in vlažnem okolju.

Zataknilo se je že na začetku–pri kontroli kakovosti

Zataknilo se je prvi dan, v ponedeljek, pripoveduje Oštirjeva. Takoj, ko smo dobili teste od države, smo ugotovili, da nekaj ni v redu. Zakaj? Osnova vsakega testiranja je najprej kontrola kakovosti in že tukaj se je izkazalo, da ni bilo prav nobenega odziva. "Ponavadi je tako, če kontrola kakovosti ni ustrezna, gre najverjetneje za neustrezno kontrolno ploščico." To si lahko ogledate v spodnjem grafu. Namreč, na kontrolni ploščici, ki bi morala pokazati pozitiven rezultat, sploh ni bilo odziva, ali drugače, vodoravni črti bi morali biti tako pri C kot T.