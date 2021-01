Tomičeva: Drži, državni hitri testi ne dosegajo strokovnega kriterija 90-odstotne občutljivosti

"Občutljivost hitrih antigenskih testov v celotni skupini preiskovancev je 81,68-odstotna." To je ugotovil Nacionalni laboratorij za zdravje, hrano in okolje (NLZOH), ki mu je ministrstvo za zdravje po pritiskih s terena, češ da so testi neustrezni in slabe kakovosti, naročil verifikacijo hitrih antigenskih testov, ki jih je država za slab milijon evrov kupila od podjetja Majbert Pharm v lasti Alana Amadeja Eferla in Klemna Nicolettija .

In prav to je ministrstvo za zdravje zapisalo tudi med tehnične zahteve javnega naročila za dobavo HAGT. Tega kriterija – potrjeno tudi z verifikacijo – Majbert Pharm ni dosegel.

To je eden izmed kriterijev, ki jih vsebujejo tako razpisni pogoji kot tudi strokovne smernice – tehnične zahteve hitrega testa. Konkretno. Strokovna skupina za hitre teste na ministrstvu za zdravje , ki jo vodi Viktorija Tomič , vodja Laboratorija za respiratorno mikrobiologijo Klinike Golnik, je v splošna priporočila za uporabo hitrih antigenskih testov HAGT zapisala, da morajo dosegati 90-odstotno občutljivost in 97-odstotno specifičnost.

Kaj zdaj? Bodo sledile pogodbene kazni? Ministrstvo za zdravje vztraja, da so testi ustrezni, ker da je to dokazala tako verifikacija NLZOH kot interna analiza ministrstva. Še več, da "izpolnjujejo zahteve, skladne s pogodbo", in to kljub temu, da so v javnem naročilu zahtevali 90-odstotno občutljivost. Zato na ministrstvu trdijo: "Zavajajoče je, da se parcialno navaja le posamezne vrednosti občutljivosti in specifičnosti testov. Vse interpretacije, ki se danes pojavljajo v javnosti glede neustreznosti testov, so posledica enoznačnega laičnega interpretiranja podatkov." Za Dejstva je rezultate interpretirala vodja skupine ministrstva za zdravje za hitre teste Viktorija Tomič, ki je vrhunska strokovnjakinja in je tako potrdila, da testi ne dosegajo predpisane 90-odstotne občutljivosti.

Da nima nič proti nobenemu izmed hitrih testov, ki jih je skupina uvrstila na seznam, in da za nobenega ne more reči, da je slab, dokler ga sama ne preizkusi, v odzivu na verifikacijo pojasni Tomičeva. "Konkretni testi Shenzen Ultra – Diagnostics Biotec. Co., Ltd., po verifikaciji NLZOH za namene, za katere se uporablja v Sloveniji, torej za množično testiranje, pri čemer pridejo na bris tako zdravi ljudje kot ljudje brez simptomov ali že bolni, ne dosegajo 90-odstotne občutljivosti in za zdaj ne ustrezajo strokovnim kriterijem, ki smo jih določili v strokovni skupini in ki jih je zapisal tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni(ECDC)."

Testi poslovne naveze Eferl-Nicoletti na papirju zagotavljajo veliko zanesljivost. Kitajski proizvajalec navaja 95,9-odstotno občutljivost in 99,9-odstotno specifičnost testa. A kot poudari Tomičeva, je ključna klinična raziskava, torej validacije laboratorijev, bolnišnic. In tukaj smo mi, tako kot ECDC, postavili nižjo mejo za občutljivost, kot jo navaja večina proizvajalcev, torej vsaj 90 odstotkov."Te meje pa ti testi ne dosegajo. Testi zadostijo le kriterijem kategorije simptomatskih testov, pri katerih imajo testiranci veliko breme virusa, torej so že razvili simptome in jih imajo peti, največ sedmi dan."Ta podatek pa za našo državo, ki se je odločila za množično testiranje vsepovprek, od popolnoma zdravih do bolnih, v resnici ne pove dosti.