Tudi z ovadbo na volitve

Za župana lahko kandidira polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče v občini. Nič o nekaznovanosti torej, ki je pogoj pri denimo javnih uslužbencih. Vendar pa županu mandat preneha, če je pravnomočno obsojen na več kot pol leta zapora. To se, kot so nam povedali na Skupnosti občin, še ni zgodilo.

Eno najdlje trajajočih zgodb o sumih korupcije pišejo v Žužemberku: tam je od ustanovitve občine leta 1998 do zadnjih volitev leta 2018 županoval Franc Škufca. Škufca je tudi ustanovitelj podjetja FS prevozi, ki je za občino opravljalo šolske prevoze otrok; občina Žužemberk je temu podjetju od leta 2003 nakazala 4,8 milijona evrov, je razvidno iz baze Erar. Škufca se je kasneje iz podjetja umaknil kot lastnik in direktor, je pa v podjetju zaposlen. Protikorupcijska komisija je leta 2012, pred desetimi leti torej, vodil jo je Goran Klemenčič, pri odločitvi, da posel na občini dobi podjetje FS prevozi, ugotovila, da je župan ravnal koruptivno. In še: "Pri sklepanju pogodbe s podjetjem FS d. o. o. pa se je župan Škufca znašel tudi v nasprotju interesov." Poleg tega je komisija ugotovila tudi nepravilnosti pri plačah za dva podžupana in uporabi službenih vozil. Pri poslovanju podjetja FS prevozi so novembra lani ugotovili goljufijo na račun državnih sredstev v višini 77 tisoč evrov. Po naših podatkih je Ministrstvo za infrastrukturo zato že izdalo pravnomočno odločbo in podjetju odvzelo licenco za opravljanje javnih prevozov. Franc Škufca pa nam je povedal, da so vložili pritožbo na Vrhovno sodišče. Proti Škufci je bilo sicer vloženih več kot 35 kazenskih ovadb. Sam pravi, da gre za aktivno delo opozicije in da obsojen ni bil nikoli.

Škufca, ki ga je leta 2018 premagal kandidat Nove Slovenije Jože Papež, se letos s podporo skupine volivcev poteguje za nov mandat. Župan Gornjih Petrovcev mora na sodišče Štiri leta dlje kot Škufca vodi občino Gornji Petrovci Franc Šlihthuber. Gre za najbolj zadolženo občino na prebivalca, 2.801 evro na vsakega, kot smo pisali v članku o zadolženosti občin, skupni dolg pa je konec leta 2021 znašal nekaj manj kot 5,7 milijona evrov. Računsko sodišče je Gornjim Petrovcem za leto 2019 izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja. Tudi v porevizijskem poročilu revizorjev ukrepi, ki jih je napovedala občina za zmanjšanje zadolževanja, niso prepričali.

Računsko sodišče: "Občina ni izkazala v celoti zadovoljivega popravljalnega ukrepa, ki se nanaša na zadolževanje, in ne zadovoljivega popravljalnega ukrepa pri zaposlitvi občinskega tajnika."

Franc Šlihthuber se mora zagovarjati v dveh zadevah: očitajo mu kaznivo dejanje oškodovanja upnikov in dajanje podkupnine. Naroka za glavno obravnavo sta razpisana v začetku decembra, so sporočili na Okrožnem sodišču v Murski Soboti. Dodali so, da proti občini vodijo še osem izvršilnih postopkov na predlog različnih upnikov. Župan Šlihthuber – sicer, kot pravi sam, tudi ljubitelj nogometa – je obenem tudi zastopnik Nogometnega kluba Križevci: občina Gornji Petrovci je klubu v zadnjih 19 letih po podatkih Erarja nakazala več kot 700.000 evrov, v povprečju 37.000 na leto.

Šlihthuber je leta 2011 v pogovoru za spletno stran projekta Zlati kamen, namenjenega razvoju občin, na vprašanje, na kateri dosežek je najbolj ponosen, med drugim odgovoril: "Smo edina gorička občina, ki ima lastno policijsko postajo in širokopasovno internetno povezavo. Še posebej pa sem ponosen, da smo ena najbolj urejenih občin na našem območju. V občini, ki je velika 66,8 km2, zasadimo 30.000 rož na leto." Franc Šlihthuber je eden od tistih županov, ki se poteguje še za osmi mandat, ima pa podporo Nove Slovenije – nasproti se mu je postavil le Bojan Potočnik s podporo skupine volivcev. Ovadba zaradi afere Pivec v Izoli Konec marca letos so koprski kriminalisti ovadili izolskega župana Danila Markočiča zaradi zlorabe uradnega položaja ali pravic. Gre za hotelska računa, ki ju je nekdanji kmetijski ministrici in predsednici DeSUS Aleksandri Pivec in njenima otrokoma plačala izolska občina za bivanji v letih 2019 in 2020. Pivec in Markočič sta sprva trdila, da sta v hotelu spala varnostnika in ne otroka. Ko se je izkazalo, da to ni res, je znesek – skupaj 350 evrov – Aleksandra Pivec vrnila občini. Protikorupcijska komisija ji je, ker je kot ministrica lagala, očitala kršitve integritete in vladnega etičnega kodeksa, policisti pa je niso ovadili. KPK očita kršitev integritete tudi Markočiču, ki kljub vsemu ponovno kandidira za župana, po podatkih Državne volilne komisije bo imel pet protikandidatov.

Konec junija so kriminalisti med hišnimi preiskavami na Občini Izola in pri županu doma iskali dokaze za še en sum kaznivega dejanja: podkupovanja pri prodaji občinskega zemljišča v Livadah. KPK ugotovila kršitev integritete v Brdih Eden od večnih županov, ki vodijo občino od ustanovitve po reformi lokalne samouprave leta 1994, je Franc Mužič. V Brdih kandidira tudi letos, čeprav je protikorupcijska komisija marca pravnomočno ugotovila, da je s tem, ko je podprl enega od kandidatov za ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika in tako posegel v avtonomnost sveta šole, kršil integriteto.

Protikorupcijska komisija v poročilu za leto 2021 pri kršitvah določb o nasprotju interesov opozarja ravno na to: da "izstopata področji lokalne samouprave in šolstva, in sicer v smislu sodelovanja oziroma glasovanja uradnih oseb na občinskem svetu (...) in sodelovanja oziroma glasovanja uradnih oseb pri tajnem izrekanju mnenja učiteljskega ali vzgojiteljskega zbora v postopku izbire ravnatelja (...)."