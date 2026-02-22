'Udeležba na volitvah je državljanska dolžnost'

Dr. Mejra Festić je redna profesorica na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in znanstvena svetnica Univerze na Primorskem, Fakultete za management v Kopru. Dejstva in volilna soočenja bo podkrepila z ekonomskim znanjem kot strokovnjakinja s področja denarne politike, financ, makroekonomije in ekonometrije. Razreševala bo dileme in zavračala napačne trditve.