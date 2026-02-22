Naslovnica
Dejstva

'Udeležba na volitvah je državljanska dolžnost'

Ljubljana, 22. 02. 2026 06.00 pred dvema dnevoma 1 min branja 32

Avtor:
Dejstva
Mejra Festic

Dr. Mejra Festić je redna profesorica na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in znanstvena svetnica Univerze na Primorskem, Fakultete za management v Kopru. Dejstva in volilna soočenja bo podkrepila z ekonomskim znanjem kot strokovnjakinja s področja denarne politike, financ, makroekonomije in ekonometrije. Razreševala bo dileme in zavračala napačne trditve.

Demokracija kot zgodovinska epoha v razvoju družbenoekonomskih formacij zahteva ravnotežje med učinkovitostjo, odzivnostjo in stabilnostjo, pravi dr. Mejra Festić. "Podjetja in investitorji potrebujejo stabilno poslovno okolje, hkrati pa spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju zahtevajo odzivnost ekonomskih politik. Za Slovenijo je EU institucionalno sidro." Dr. Festić je prepričana, da je udeležba na volitvah naša državljanska dolžnost.

DEJSTVA VOLITVE 2026
Volitve 2026 Dejstva Mejra Festić ekonomistka

Inštitut 8. marec: kdo stoji za 719 tisoč evrov težkim proračunom?

'Volitve so priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo'

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
22. 02. 2026 13.53
Udeležba na volitvah je dežavljanska pravica in ne dolžnost!! Dožnost pa je da izvoljeni izpolnijo laži ki jih kvasijo pred volitvami ce me bi morali kazensko odgovarjati zaradi namerega zavajanja, pridobitve protipravnega premozenja...
Odgovori
0 0
Žmavc
22. 02. 2026 13.46
Kar se tiče letošnjih volitev, bom uporabil slogan iz časa Covida... "Ostani doma!"
Odgovori
+4
4 0
sh4dyl4dy
22. 02. 2026 13.50
tudi jaz. 👍
Odgovori
0 0
tmj
22. 02. 2026 13.44
drzavljanska dolznost je tudi da politik ne laže!! vsi so istga denarja vreden...usjen pa upam da ne spustimo preveč tujcev v drzavo ker prvo naj poskrbijo za naše
Odgovori
+5
5 0
jablan
22. 02. 2026 13.43
Hahahaha dolznost tudi voditeljem je dolžnost da skrbijo za ljudi pa be,ampak sam zase tko da mene ne bodo vidl
Odgovori
+3
3 0
3320.
22. 02. 2026 13.39
Treba bo oddajat neveljavne glasovnice, masovno, edini način da pokaažemo da izbire ni, volit za manjše zlo je cirkus.
Odgovori
+4
4 0
Marjan Moskov
22. 02. 2026 13.38
ne , volitve so moja PRAVICA IN NE DOLŽNOST!!!! Če pa moraš izbirat med komunajzarjem wanna be skrajnim desničarjem in meglo na levi strani......
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
22. 02. 2026 13.36
Ovca si celo leto, zakaj bi na volilni dan izstopal.
Odgovori
+2
2 0
mz007
22. 02. 2026 13.33
Ko bodo politiki opravili svoje dolžnosti, potem bo udeležba naša dolžnost. Trenutno pa je to samo prelaganje odgovornosti na volilce, češ sami ste si izvolili sedaj pa plešite.
Odgovori
+5
5 0
Žmavc
22. 02. 2026 13.28
Kako naj grem na volitve, če se še vedno gremo nemce in partizane? Koga naj volim, če v zadnjih 35 letih nisem občutil nobene razlike med levimi in desnimi. Koga torej?
Odgovori
+4
4 0
mojito88521
22. 02. 2026 13.27
Ob tako slabi izbiri nimam volje iti na volišče.
Odgovori
+2
2 0
Julijann
22. 02. 2026 13.30
Se pridružujem mnenju. Leta 2022 sem imel vsaj eno alternativo? Nestrankarsko ljudsko listo.
Odgovori
0 0
BroNo1
22. 02. 2026 13.25
Komaj čakamo volitve, da se rešimo samovšečne vlade, ki pred našimi očmi uničuje vse kar bi moralo biti gonilo vsega v državi. Levorokim se bo končala era lagodja!
Odgovori
+1
3 2
mojito88521
22. 02. 2026 13.27
Ta je slaba, naslednja bo slaba. Le drugače.
Odgovori
0 0
jablan
22. 02. 2026 13.45
Desni isti
Odgovori
0 0
pager
22. 02. 2026 13.25
državljanska dolžnost je tudi , da se državo vodi v boljše čase in ne nazaj pod rdečo zvezdo
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
22. 02. 2026 13.27
Bravo! Točno tako!
Odgovori
+1
1 0
jablan
22. 02. 2026 13.46
Zvezda tukaj ni kriva če jo ne bi bilo vprasanje ce bi ti danes komentiral
Odgovori
0 0
proofreader
22. 02. 2026 13.15
Direktno je povedala, da se ne sme voliti skrajno levih strank, ki uničujejo gospodarstvo. Ker nihče ne zakolje kure, ki nese zlata jajca oziroma plačuje davke.
Odgovori
+2
3 1
Mean Cat
22. 02. 2026 13.12
Udeležba na volitvah je državljanska dolžnost......dejte ga no srat.
Odgovori
+6
6 0
ata_jez
22. 02. 2026 13.11
Prideš na tržnico, izbiraš sadje ... po večini je gnilo, nekaj je plesnivega, malo plastičnega, ene par stojnic ponuja slike sadja ... užitnega nikjer nič ... ampak izbira je pa velika. 🤢
Odgovori
+7
7 0
medŠihtom
22. 02. 2026 12.59
sami teoritiki z javnih jasli, hahaha. dejstvo je da če sami ne bote poskrbeli zase, drugi sigurno ne bodo. ne zgubljajte časa z volitvami, najdite poslovno nišo in z njo obogatite. vse ostalo so pravljice.
Odgovori
+1
2 1
Pajki
22. 02. 2026 12.56
Pametna ženska. In še vedno čedna. Na vaje ekonomije smo hodili samo zaradi nje… 30 let nazaj… do takrat najlepša źenska, kar sem jih srečal
Odgovori
+0
2 2
medŠihtom
22. 02. 2026 13.01
lepota stane. vedno je bila predraga za tvoj žep, takrat, kot tudi sedaj. si se potem vseeno zadovoljlil s kako sebi primerno, koliko časa je trajalo ? imam občutek da ne nudiš dovolj.
Odgovori
-2
0 2
macolagobec
22. 02. 2026 13.02
Imaš okus za ženske, priznam!
Odgovori
+3
3 0
Pajki
22. 02. 2026 13.11
Joj, si me prebral v nulo… kak si pa ti pameten
Odgovori
+1
2 1
Pajki
22. 02. 2026 13.13
Si mal zagrenjen, a? Nobena ti ne pusti blizu?
Odgovori
+1
2 1
jablan
22. 02. 2026 13.46
Domov si jo odpel
Odgovori
0 0
JOKS klub
22. 02. 2026 12.56
Deluje zelo utrujeno.
Odgovori
+0
1 1
medŠihtom
22. 02. 2026 13.03
bolš da deluje utrujeno od pretiravanja pri posteljnih aktivnostih kot od visenaja za šankom ter natolcevanja v prazno, pa da na koncu vse to še plačaš, hahahahahaha.
Odgovori
-1
0 1
Pajki
22. 02. 2026 13.14
Ti že veš. Verjamem, da moraš plačevat, pa ti gre na živce.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
22. 02. 2026 10.56
Ja
Odgovori
0 0
