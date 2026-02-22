Demokracija kot zgodovinska epoha v razvoju družbenoekonomskih formacij zahteva ravnotežje med učinkovitostjo, odzivnostjo in stabilnostjo, pravi dr. Mejra Festić. "Podjetja in investitorji potrebujejo stabilno poslovno okolje, hkrati pa spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju zahtevajo odzivnost ekonomskih politik. Za Slovenijo je EU institucionalno sidro." Dr. Festić je prepričana, da je udeležba na volitvah naša državljanska dolžnost.
'Udeležba na volitvah je državljanska dolžnost'
Dr. Mejra Festić je redna profesorica na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in znanstvena svetnica Univerze na Primorskem, Fakultete za management v Kopru. Dejstva in volilna soočenja bo podkrepila z ekonomskim znanjem kot strokovnjakinja s področja denarne politike, financ, makroekonomije in ekonometrije. Razreševala bo dileme in zavračala napačne trditve.
