Ujme in lubadar podrli za 8000 olimpijskih bazenov lesa

Slovenske gozdove je v zadnjih osmih letih prizadelo več naravnih nesreč. Žled je februarja 2014 za deset dni obdal veje in debla, zlasti na Postojnskem, v osrednji Sloveniji ter na področju Tolmina in Kranja. Poškodovana je bila več kot polovica gozdov v državi, drevesa so se pod težo ledu zlomila ali celo podrla. Zato so morali v letih, ki so sledila, posekati za več kot šest milijonov kubičnih metrov dreves, večinoma bolj prizadetih listavcev. Za primerjavo, šest milijonov kubičnih metrov lesa bi zavzelo 2400 olimpijskih bazenov (mere bazena 50 x 25 x 2 m).

"V zadnjih letih, med letoma 2014 in 2020, smo morali zaradi ujm posekali več kot 20 milijonov kubičnih metrov lesa. To je večja količina, kot smo jo posekali od osamosvojitve Slovenije do leta 2014," pravi vodja sektorja za ukrepe v gozdovih pri Zavodu za gozdove Slovenije, Jože Mori.

Zato so z zakonom o gozdovih lastnikom gozdov naložili, da do sredine maja istega leta posekajo in iz gozda odpeljejo v predelavo čim več poškodovanih iglavcev. S tem so želeli preprečiti namnožitev smrekovega lubadarja, ki se zelo hitro naseli v poškodovanih smrekah in se kot požar širi po gozdnih sestojih. Zato je treba ta drevesa čim prej podreti in jih pospraviti. Sicer se na gozdnih območjih, kjer skoraj v celoti prevladujejo smreke, obeta golosek.

A načrti so bili preveč optimistični. Tako hitro spravilo celotne količine podrte in poškodovane hlodovine iglavcev je bilo praktično nemogoče. "Takrat ni bilo dovolj izvajalcev za delo v gozdu, pa tudi izvajalci, ki so bili na razpolago, niso imeli dovolj delovne sile ter opreme in mehanizacije za delo v gozdu," pravi Mori. Ovira so bile tudi poškodovane in zaradi podrtega drevja zaprte gozdne prometnice.

Smrekov lubadar ob naselitvi v drevo vnese glive modrivke, ki povzročijo modrikasto obarvanje lesa. Zato je treba les, ki ga napade lubadar, čim prej posekati in spraviti. Pomodrel les ima sicer praktično enake mehanske lastnosti kot les zdravih smrek. Napaden les tako nikakor ni odpadek, a zaradi obarvanosti izgubi vrednost, saj je potem večinoma primeren le za neizpostavljene lesne izdelke in za les, ki se uporablja ob gradnji, npr. za opaže.

Andreja Kavčič, Maarten de Groot in Nikica Ogris z Gozdarskega inštituta Slovenije se strinjajo, da škode v gozdovih zaradi podlubnikov, ki je bila posledica žledoloma in vetrolomov v preteklih letih, ne bi mogli preprečiti, lahko pa bi jo nekoliko omilili. "Vzrok za tako veliko namnožitev podlubnikov je v gospodarjenju z gozdovi v preteklosti in podnebnih spremembah. Smreka je bila (in je še vedno) umetno pospeševana drevesna vrsta, ki so jo pogosto sadili v enodobnih monokulturah na neustreznih rastiščih, kjer naravno ni prisotna," opozarjajo.

Posledično je bilo treba najprej odpraviti poškodbe na gozdnih cestah in z novogradnjami omogočiti dostop do zaprtih gozdnih predelov. Izvedbo del so še dodatno ovirale neugodne vremenske razmere, ponekod pa tudi zahteven, strm teren. "Razširjenost smrekovega lubadarja bi bila ob hitrejši sanaciji iglavcev nedvomno manjša, a sanacija ni mogla povsod takoj steči z največjo možno intenziteto," pojasnjuje Mori. Težava pa je bila tudi v tem, da je postal trg zasičen s smrekovino in lesa niso imeli kam odvoziti.

Škoda zaradi smrekovega lubadarja se v zadnjih letih zmanjšuje, v določenih predelih pa imajo z njim še vedno težave. "Eden redkih predelov, kjer je lubadar še vedno prisoten v večjem obsegu, je Koroška. Tam so imeli zelo velike težave s hudimi zimami in debelo snežno odejo, lesa jim ni uspelo pospraviti že pozimi, ampak so ga pospravljali vse leto," pravi Mori.

V zasebnih in občinskih gozdovih, ki predstavljajo preostalih 80 odstotkov slovenskih gozdov, je sicer inšpekcija v istem obdobju izrekla za 1,24 milijona evrov glob in dobrih 176.000 evrov stroškov postopkov.

Glavni direktor SiDG, Robert Tomazin , pa opozarja, da je zakon o gozdovih razmeroma rigiden in ob ujmah ne upošteva razumnih rokov poseka, spravila oz. odstranitve poškodovanega drevja. Se pa zaveda, da so inšpekcijske službe vseeno dolžne spoštovati zakonodajo. "Prepričani smo, da smo izvedli vse aktivnosti za odpravo posledic ujm. Po drugi strani pa z obžalovanjem opazujemo, na kakšen način odpravljajo posledice ujm zasebni lastniki gozdov," je dodal.

V državnih gozdovih je inšpekcija ugotovila 668 tovrstnih kršitev. Državnemu podjetju Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki od leta 2016 upravlja gozdove v državni lasti, je med letoma 2016 in 2018 pravnomočno izrekla za 457.700 evrov glob in 51.300 evrov stroškov postopkov. Globe so bile poplačane v polovičnem znesku, kar omogoča zakon ob plačilu v osmih dneh, so za Dejstva navedli na inšpektoratu.

Težava je tudi v tem, da so lastniki gozdov v Sloveniji zelo razdrobljeni – zasebnih lastnikov je več kot 413.000, nekateri živijo tudi na drugih kontinentih in se sploh ne zanimajo za svoj gozd v Sloveniji. "Včasih moramo lastnike gozdov iskati po skoraj vsem svetu in v tem primeru se stvar res zakomplicira. Manjšega deleža lastnikov gozd praktično ne zanima. Če ne gre drugače, moramo dati tudi izvršbo na tak gozd, kar pomeni, da podjetje za njihov račun naredi sanacijo. Ti primeri so sicer redki," pojasnjuje Mori.

Obnova gozdov je v veliki večini potekala po naravni poti, saj imajo gozdovi v Sloveniji še vedno veliko sposobnost samoobnove. To pomeni, da se gozd v približno 95 odstotkih zaraste sam. "S samodejno nasemenitvijo in vznikom novega gozda velika večina dreves zraste iz semen lokalnih odraslih dreves. Takšna drevesa so prilagojena tamkajšnjemu okolju, prav tako se gozdu na ta način zagotavlja biotska in genetska pestrost, tako da lažje kljubuje podnebnim spremembam," poudarjajo na zavodu za gozdove, ki usmerja gospodarjenje z gozdovi. To v Sloveniji temelji na trajnostnem in sonaravnem gozdarjenju.

Zasadili so 4,3 milijona sadik, daleč največ smreke, ki so jo ujme tudi najbolj prizadele. Za sadike so med letoma 2018 in 2020 odšteli 4,12 milijona evrov, še dodatna dobra dva milijona evrov pa za sajenje, skupaj torej 6,16 milijona evrov. Sadike kupi od drevesnic zavod za gozdove in so za lastnike gozdov brezplačne.

A ne preživijo vse sadike, ki jih zasadijo. Po enem letu jih preživi med 70 in 80 odstotkov, v letih za tem se preživetje zmanjša še za 10 do 15 odstotkov. Možnosti za preživetje sadik so večje najvišje v severnem, bolj vlažnem delu Slovenije, tudi na Kočevskem, najmanjše pa v jugozahodnem, bolj sušnem delu Slovenije, predvsem na Krasu, pojasnjujejo na zavodu za gozdove. "Nizka stopnja preživetja sadik v tem delu je pričakovana in je posledica ekstremnih in neugodnih rastiščnih razmer (sušno, toplo, zelo skromen sloj rodovitne prsti)," navajajo.

Koliko sadik bo preživelo, je odvisno tudi od drevesne vrste. Dolgoročno je uspešnost preživetja iglavcev nekoliko večja kot pri listavcih. Možnost preživetja sadik je sicer manjša pri borih, to pa je posledica ekstremnosti rastiščnih razmer, v katerih sadimo bore (sušnost, toplota).