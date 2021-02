Ukrepi proti covidu-19 preprečujejo širjenje gripe. Letos je v Sloveniji (še) ni

V sezoni 2020/2021 sicer zaenkrat v Sloveniji še nismo zaznali virusa gripe. "Kljub rednim testiranjem na gripo poročajo, da je aktivnost gripe še vedno na zelo nizki, 'izven sezonski' ravni," odgovarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). To velja tako za države Evropske unije kot za ZDA in Kanado. "Na primarni ravni zdravstva je praktično ni zaznati, nekaj malega so jo dokazali v bolnišnicah," dodajajo.

Velik izvor okužb z virusom gripe so lahko tudi šole, poudarjajo na NIJZ. "V prejšnjih sezonah smo zabeležili več izbruhov gripe v šolah," povedo in izpostavijo, da je bilo širjenje okužb z gripo v šolah izjemno močno prav v lanski sezoni. Takrat je predsednica sekcije za primarno pediatrijo Anita Jagrič Friškovec dejala, da takšne sezone gripe ne pomni v vseh svojih 28 letih dela v medicini. "Če bi na pregled pripeljali vse bolne otroke, to ne bi bilo obvladljivo, bilo bi vojno stanje. Že sicer je skoraj vojno stanje, saj telefon zvoni praktično ves čas," je opisovala.

Kaj je razlog za to, da gripe v Sloveniji letos še nismo zabeležili in da je število okužb z gripo nizko praktično po celotnem svetu? "Očitno vsi zaščitni ukrepi, ki smo jih uvedli za zajezitev pandemije covid-19, pozitivno vplivajo tudi na preprečevanje širjenja gripe," odgovarja profesor s Fakultete za farmacijo in predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo Tomaž Bratkovič . Pri preprečevanju širjenja gripe so namreč močno pripomogla tudi protikoronska zdravstvena priporočila, kot je ohranjanje socialne distance, nošenje zaščitne maske, redno umivanje in razkuževanje rok itd.

Po podatkih Flu News Europe je visoka stopnja okuženosti z gripo trenutno prisotna zgolj v Gruziji, v Evropi pa so jo v tej sezoni zaznali le v Estoniji, Srbiji, Ukrajini, na Kosovem in na Slovaškem. Vse naštete države, razen Ukrajine, kjer se je število okužb v zadnjem tednu nekoliko povečalo, so beležile le manjše število okuženih z gripo, gripa pa tudi ni bila prisotna skozi celotno sezono. Ob tem je treba seveda poudariti, da se lahko gripa v Sloveniji še lahko pojavi.

Virus gripe se pogosto prenaša z južne na severno poloblo in obratno. Ker je letos bistveno manj potovanj, se okužba tudi veliko težje prenaša med državami, kjer so gripo sicer že zaznali. "Potovanja so letos omejena, še toliko bolj pa so omejena, če posameznik kaže znake okužbe. Tako je omejeno tudi širjenje virusa gripe po svetu," pove Anja Osovnikar s Projekta Imuno - javnozdravstvenega projekta, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije.

Pri projektu Imuno pravijo, da reprodukcijsko število za gripo običajno znaša nekje med 0,9 in 2,1, za koronavirus pa trenutno beležijo velikost 0,84. "Nekateri računalniški modeli sicer pravijo, da se je v vrhuncu prvega vala epidemije reprodukcijsko število ponekod dvignilo celo do 5,7. Poudarjamo, da so te številke odvisne od ukrepov, kot so umivanje in razkuževanje rok, distanciranje, nošenje mask ipd., zahvaljujoč temu pa je širjenje omejeno in je trenutna številka tako pri nas nižja," poudari Osovnikarjeva.

Pod enakimi pogoji in brez kakršnihkoli omejitev bi imelo reprodukcijsko število za covid-19 vrednot približno tri, za sezonsko gripo pa slednje znaša okoli 1,3. "V splošnem torej lahko trdimo, da je SARS-CoV-2 bolj nalezljiv od gripe," dodaja. Čeprav se začetna razlika v reprodukcijskem številu ne zdi tako velika, sploh če nalezljivost teh dveh bolezni primerjamo z ošpicami, pa je končni rezultat okuženih pri gripi in covidu-19 drastično različen.

Ker je smrtnost zaradi koronavirusa močno odvisna od starosti bolnikov in drugih dejavnikov, Osovnikarjeva pravi, da je težko realno oceniti, kateri virus je nevarnejši."Okvirno primerjavo lahko pokažemo s primerom ZDA, ki so imele zadnje leto manj omejitev kot večina drugih razvitih držav. V preteklih sezonah, ko omejitev ni bilo, je z gripo umrlo med 12 tisoč in 61 tisoč ljudi. Od začetka epidemije pred približno enim letom pa je z novim koronavirusom kljub nekaterim omejitvam v ZDA umrlo že skoraj 500 tisoč ljudi," pove.

SZO priporoča 75-odstotno precepljenost pri starejših od 65 let, v Sloveniji ta le 12,9-odstotna

Statistični podatki NIJZ kažejo, da je precepljenost proti gripi v Sloveniji najnižja v državah Evropske unije. V sezoni 2016/2017 se je po podatkih NIJZ proti gripi cepilo rekordno nizko število ljudi - manj kot 63 tisoč. Število se je od takrat začelo počasi dvigovati, v sezoni 2018/2019 se je proti gripi cepilo 4,5 odstotka slovenskega prebivalstva, kar je 0,4 odstotka več, kot sezono prej. Prav tako se je zvišal tudi delež cepljenih v starostni skupini 65 let in več, ki je znašal 12,9 odstotka. A glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je to še vedno prenizek odstotek. SZO namreč priporoča, da bi precepljenost v tej starostni skupini dosegla 75 odstotkov.