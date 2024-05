V 20 letih Slovenija prejela 11 milijard kohezijskega evropskega denarja

11 milijard ne vključuje drugih virov financiranja EU kot so: skladi za migracije in notranje zadeve, skupna ribiška politika, skupna kmetijska politika, Sklad za okrevanje in odpornost. Ne vključuje tudi predpristopnih sredstev in projektov izvedenih v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja. V 20 letih smo prejeli približno 15 milijard evrov evropskega denarja iz bruseljske blagajne.

Do konca leta 2026 je Sloveniji na voljo 1,61 milijarde evrov za izvedbo naložb in reform Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in 1,07 milijarde evrov posojil evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Za razliko od evropske kohezijske politike, kjer je koriščenje sredstev iz evropske blagajne povezano z izdatki na naložbah, države članice sredstva NOO iz bruseljske blagajne prejmejo, ko uspešno izpolnijo mejnike in cilje na načrtovanih reformah in naložbah. Evropska komisija je Sloveniji do danes izplačala skupaj 841 milijonov evrov sredstev.

Do 2029 na voljo 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev

Ker celotna Slovenija dosega 83 odstotkov razvitosti EU, bo Slovenija v obdobju 2021–2027 ostala neto prejemnica sredstev iz evropskega proračuna. Do 2029 lahko črpamo 3,2 milijarde evrov, od tega skoraj 250 milijonov evrov iz Sklada za pravičen prehod, ki bo zagotovil ciljno usmerjeno podporo regijam in sektorjem, ki so zaradi prehoda na zeleno gospodarstvo najbolj prizadeti. Slovenija bo sredstvom EU v okviru kohezijske politike dodala 1,2 milijarde nacionalnih sredstev.