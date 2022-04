Doslej 14 vlad in devet različnih premierjev: najdlje je vladala LDS

Po nedeljskih volitvah kaže, da bo Robert Golob nov mandatar za sestavo vlade. Doslej smo imeli v samostojni Sloveniji 14 vlad, ki jih je vodilo devet različnih premierjev. Največkrat, štirikrat, je vlado vodil Janez Drnovšek, ki je tudi najdlje predsedoval vladam, več kot deset let. Stranka LDS je bila doslej najdlje največja stranka v vladi. Medtem pa je največ vladnih koalicij tvorila DeSUS, ki je bila v vladah 22 let in pol. Janša je bil trikrat potrjen za predsednika vlade, skupaj je vladal sedem let, stranka SDS pa je bila del sedmih vlad, skupaj so bili v vladi 11 let in pol.

icon-expand Lojze Peterle, Janez Drnovšek, Marjan Podobnik in Janez Janša v mlajših letih. FOTO: AP

Največkrat je vlado vodil Janez Drnovšek, sestavil jo je štirikrat. Vodil jo je od 14. maja 1992 do 7. junija 2000, nato še od 16. novembra 2000 do 19. decembra 2002, ko je bil izvoljen za predsednika republike. Kot premier je državo vodil 3695 dni, torej skupaj več kot deset let.

Prvak SDS Janez Janša je bil za predsednika vlade potrjen trikrat, od tega je v celoti zaključil en štiriletni mandat. Enkrat je vodenje vlade predčasno zaključil, ko je bila v DZ s konstruktivno nezaupnico za predsednico vlade izvoljena Alenka Bratušek. V trenutnem mandatu pa je bil potrjen v DZ, potem ko je z mesta premierja odstopil Marjan Šarec. Tako je Janša do današnjega dne skupaj vladal 2626 dni, kar je več kot sedem let. Najkrajši čas je vlado vodil Andrej Bajuk, leta 2000 le 176 dni. Razmeroma kratka sta bila tudi mandata Marjana Šarca in Alenke Bratušek, oba sta vodila vlado po 547 dni. Največkrat v vladi DeSUS, najdlje vodilna LDS Stranka, ki je sodelovala v največ vladnih koalicijah in je bila tudi najdlje časa v vladah, je DeSUS. Stranka upokojencev je bila del desetih koalicij oz. vlad, a ni bila nikoli najmočnejša stranka s svojim mandatarjem. V vladah so prebili 8078 dni oz. več kot 22 let in pol, trikrat so koalicijo predčasno zapustili. Ta stranka pa bo po tokratnih volitvah izpadla iz parlamenta. Vlado je kot največja stranka največkrat sestavljala LDS, in sicer petkrat. Skupaj so bili v šestih vladah, del vlad so bili 5586 dni, to je 15 let in osem mesecev. Od tega je bila 4410 dni ali dobrih 12 let vladajoča oz. največja stranka koalicije. SD, prej ZLSD, je bila del osmih vlad, od tega so vodili eno vlado (Boruta Pahorja). Tako so bili del vlade 6547 dni, dobrih 18 let. Od tega so bili glavna stranka vlade 1176 dni oz. dobra tri leta.

SDS, v začetku 90. let Socialdemokratska zveza Slovenije, nato še Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS), je bila del sedmih vlad, skupaj so bili v vladi 4215 dni ali 11 let in deset mesecev. Od tega so vlado kot največja stranka vodili 2626 dni ali dobrih sedem let. Enkrat so iz vlade izstopili, in sicer iz druge Drnovškove vlade leta 1994 po razrešitvi Janše z mesta za obrambo po aferi Depala vas. LDS je vladala večinski del 90. let in večinoma do leta 2004. Bila je del šestih vlad, skupaj so bili del vlade 5586 dni oz. več kot 15 let in pol. Od tega je bila 4410 dni oz. dobrih 12 let največja stranka koalicije. Stranka NSi je bila ustanovljena leta 2000 po razpadu SLS+SKD. Nastala je v času, ko je vlado vodil Andrej Bajuk, ki je ob ustanovitvi NSi postal tudi prvi predsednik stranke. Vključno z Bajukovo vlado je bila del štirih vlad, skupaj 2802 dni oz. slabih osem let.

icon-expand koalicija FOTO: Dare Čekeliš

SLS, ki je bila v začetku 90. let Slovenska kmečka zveza (SKZ), je bila del sedmih vlad, skupaj je v vladah prebila 5191 dni. Nikoli ni bila največja vladna stranka. Vlade pa so tvorili dobrih 14 let in pol. SMC, danes Konkretno, je bila del zadnjih treh vlad, skupaj so v vladi 2776 dni, to je sedem let in devet mesecev. Od tega so vladali pod vodstvom Mira Cerarja, ustanovitelja stranke, ki danes ni njen član, 1456 dni oz. nekaj manj kot štiri leta. SAB je bila del dveh vlad, nastala je sredi mandata vlade Alenke Bratušek z odcepitvijo od Pozitivne Slovenije. Skupaj so bili v vladi 1094 dni oz. tri leta. Najvitkejša druga Janševa vlada, največ ministric v Cerarjevi vladi Med dosedanjimi vladami so velike razlike po številu ministrstev. Medtem ko je bilo recimo v prvi, Peterletovi vladi 23 ministrstev, največ do zdaj, je bila najvitkejša deseta, to je druga Janševa vlada. Ta je štela 12 ministrstev. Trenutna vlada obsega 17 ministrstev. Največ ministrov pa se je doslej zvrstilo v Peterletovi in Pahorjevi vladi, saj lahko eno ministrstvo v istem mandatu vodi več ljudi zaradi odstopov oz. razrešitev ministrov. Ženske so pri sestavi vlad po navadi v manjšini. Doslej sicer ni bilo vlade brez ministrice, so pa bile tri vlade, v katerih je bila samo ena ženska. To so tretja Drnovškova vlada, Bajukova in druga Janševa vlada. Največ žensk je bilo v Cerarjevi vladi, kar 12 od skupaj 23 ministrov.

icon-expand Dimitrij Rupel je bil šestkrat zunanji minister. FOTO: Dare Čekeliš

Nekateri ministri so večkrat zasedli ministrski stolček. Dimitrij Rupel je bil šestkrat minister za zunanje zadeve, nazadnje v prvi Janševi vladi, prej v vladah LDS, pa tudi v Demosovi vladi. Bogato zgodovino vodenja ministrstev ima tudi Karl Erjavec, nekdanji prvak DeSUS, ki je bil šestkrat imenovan za ministra, od tega trikrat za zunanje zadeve, dvakrat za obrambo in enkrat za okolje. Prav tako začasno je vodil tudi ministrstvo za zdravje. Janša je bil štirikrat minister za obrambo in trikrat premier. Dejan Židan je bil trikrat imenovan za ministra za kmetijstvo. Trikrat sta bila za ministra, pristojnega za gospodarstvo, imenovana tudi Metod Dragonja in Zdravko Počivalšek. Tolikokrat je bil na ministrsko mesto imenovan tudi Božidar Voljč, danes predsednik komisije za medicinsko etiko. Vselej je vodil zdravstveni resor. Najhitreje od volitev do vlade Peterle Najhitreje je do vlade po volitvah uspelo priti Lojzetu Peterletu, ko je leta 1990 od začetka volitev do potrditve ministrov Demosove vlade v takratni skupščini minilo 34 dni. Razmeroma hitro je šlo tudi Janezu Drnovšku po volitvah leta 1992, ko je trajalo šest dni več. Najdlje je do prisege vlade trajalo po volitvah 1996, ko je vlado sestavljal Drnovšek. Takrat je bila ministrska ekipa potrjena 109 dni po izvedbi volitev, medtem ko je pri potrjevanju Drnovška za mandatarja za sestavo vlade takrat na pomoč priskočil Ciril Pucko, ki mu je s prestopom iz SKD prinesel manjkajoči glas večine v DZ.

icon-expand Ciril Pucko (LDS) FOTO: POP TV

Dlje časa je trajalo tudi po zadnjih volitvah, ko je bila vladna ekipa Marjana Šarca potrjena 102 dneva po izvedbi volitev. Šarčeva stranka LMŠ namreč ni dobila največ glasov na volitvah, zato je koalicijo sprva skušal sestaviti relativni zmagovalec Janša, ki mu jo je sicer uspelo dve leti pozneje, po Šarčevem odstopu z mesta predsednika vlade.