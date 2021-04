V Avstriji samotestiranje 'vstopnica' za pouk, v Italiji test le po rizičnem stiku

Če so še nedavno v Sloveniji optimistično napovedovali ukrep samotestiranja v šolah, se je zapletlo že pred samim začetkom, posledično pa je testiranje prestavljeno za nedoločen čas. V sosednji Avstriji tovrstnih težav nimajo. Hitri test je vstopnica za pouk, ukrepu pa večina staršev ne nasprotuje. V Italiji, kjer vlada prilagaja ukrepe glede na epidemiološke razmere v posamezni regiji, samotestiranje v praksi ne poteka. Je pa nenehno spreminjanje ukrepov že pustilo posledice na učencih, ki upajo, da se bo življenje kmalu vrnilo v običajne tirnice.

Avstrijske šole so se februarja odprle po skoraj treh mesecih izobraževanja na daljavo. Da bi šole ostale varno okolje v času epidemije, so se oblasti odločile za uvedbo strogih zaščitnih ukrepov, ki vključujejo nošenje mask, izmenični pouk in rutinsko samotestiranje. Testirajo se vsi učenci, starejši od šest let, za mlajše od 14 let mora šola pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov. Avstrijska vlada je teste kupila samostojno; sprva so jih naročili pet milijonov po ceni 2,70 evra na test, so januarja poročali avstrijski mediji. V uporabi so kompleti za samotestiranje dveh proizvajalcev, Lupu Medical in Flowflex podjetja Acon Biotech. Za primerjavo: Slovenija je s skupnim evropskim naročilom prejela 300.000 testov po ceni 1,49 evra na test. Testi podjetja Lupu Medical so za domačo uporabo odobreni tudi v Nemčiji.

Za vas smo s pomočjo osnovnošolca preizkusili test za samotestiranje in preverili, kako enostaven je za uporabo. Kako zanesljivi so ti testi in kako se razlikujejo od običajnih hitrih antigenskih testov? Več v petek v rubriki Dejstva.

Postopek samotestiranja je precej podoben kot pri testih, ki jih je naročila Slovenija. Gre za povsem enostaven postopek, pri katerem učenec bris odvzame s paličico iz nosnice in ne iz nosnega žrela. Rezultat testa je znan v roku 15 minut. Kot je v obrazložitvi zapisala avstrijska vlada, je njihova dolžnost, da storijo vse, kar se da, da šole ostanejo varno zatočišče tudi v času epidemije. Brez rednega samotestiranja pouk v šolah ne bi bil mogoč. Sicer omenjeni testi niso tako zanesljivi kot zlati standard, test PCR, so pa zelo uspešni pri odkrivanju oseb z večjo virusno obremenitvijo, ki so bolj kužne.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Samotestiranju ne nasprotuje nihče Pravila so za vse učence enaka. Test je tako vstopnica za pouk, za Dejstva pove ravnatelj Šolskega centra Železna Kapla Heinz Nečemer. Učenci, ki zavrnejo testiranje, se morajo šolati od doma, a na njihovi šoli ni nikogar takega, pravi Nečemer. Na začetku je bilo sicer nekaj nasprotovanja enega ali dveh staršev, a sta na samotestiranje pristala, ko je bilo jasno, da gre za enostaven in neboleč postopek. Z dobavo testov nimajo težav, saj jih imajo v izobilju. Glede na število učencev vsak teden prejmemo celo preveč testov, pravi Nečemer, zato je že večkrat obvestil ministrstvo, naj mu dodelijo manj kompletov. Enaki testi so sicer v lekarnah na voljo tudi splošnemu prebivalstvu, in sicer brezplačno, a jih tam vedno hitro zmanjka. Do zdaj so na šoli opravili okoli 1600 testov. Samo eden je bil pozitiven, a se je nato na PCR-testiranju izkazalo, da je bil hitri test lažno pozitiven. Nečemer pojasnjuje, da samotestiranje poteka v učilnicah ob nadzoru učitelja, ki tudi preveri rezultate testa. O pozitivnem brisu obvesti ravnatelja. Ta učenca pelje v posebno karantensko sobo, kjer znova opravi hitri test. Če je spet pozitiven, šola pokliče starše. Ti morajo nato otroka odpeljati na PCR-testiranje, pri tem pa se lahko po pomoč obrnejo na posebno svetovalno telefonsko številko 1450. Samotestiranje poteka tudi na srednjih šolah, le da tam veljajo še strožji ukrepi. Nošenje maske FFP2 je obvezno, medtem ko je na osnovnih šolah maska FFP2 potrebna le za učitelje. V Avstriji se sicer z majem obeta sproščanje ukrepov, kar bi omogočilo, da bi življenje potekalo v bolj normalni obliki, pravi Nečemer. Za zdaj pa velja, da je hitri test obvezen tudi za povsem običajne dejavnosti, kot je obisk frizerja.

icon-expand Heinz Nečemer, ravnatelj Šolskega centra Železna Kapla. FOTO: Vlada RS

PCR-testi z grgranjem uspešni na Dunaju Na Dunaju medtem uspešno poteka projekt “Vsi grgramo”, ki je v prvi fazi zgolj dunajskim podjetjem zagotavljal brezplačne PCR-teste z grgranjem, zaposleni pa so jih opravili kar sami doma, pred računalnikom. Ker se je projekt izkazal za uspešnega, so sedaj testi dostopni vsem Dunajčanom. Na dunajskem mestnem ministrstvu za zdravje so preko predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani za Dejstvapojasnili, da so s potekom projekta zelo zadovoljni, v prihodnjih korakih širjenja pa si obetajo še večjo udeležbo. Kot poudarjajo, so testi z grgranjem zanesljivejši od hitrih antigenskih testov.

Od začetka projekta konec marca so razdelili okoli 1,3 milijona testov. Trenutno razpolagajo z več kot tremi milijoni testov, ki jih razvažajo v poslovalnice drogerije Bipa.

Projekta na šolah za zdaj še niso vpeljali. Učitelji in drugi zaposleni na šolah kljub temu sodelujejo pri testiranju, vendar v okviru druge mestne akcije, in test z grgranjem opravijo enkrat tedensko. Kot nam je povedal Nečemer, tovrstne teste pilotno preizkušajo tudi na dveh šolah na avstrijskem Koroškem. V okviru projekta so sicer do 18. aprila analizirali 833.536 vzorcev, od tega jih je bilo pozitivnih 4534, kar predstavlja 0,54 odstotka. Dunajčani so po oceni mestnih oblasti projekt dobro sprejeli. Na spletni aplikaciji projektnega partnerja Lead Horizon se je do zdaj registriralo že okoli 350.000 ljudi. S pomočjo omenjene aplikacije lahko testiranci redno oddajajo in pridobijo rezultate testa. V preteklem tednu so analizirali 188.000 vzorcev, kar predstavlja v povprečju 31.400 vzorcev na dan.

Na spletni strani si zainteresirani prenesejo črtno kodo, ki omogoča prevzem največ štirih kompletov za testiranje proizvajalca Lead Horizon v vsaki od 152 podružnic trgovca Bipa. Ena od novosti je samotestiranje z aplikacijo na računalniku, telefonu ali tablici. Oseba najprej potrdi svojo identiteto, tako da pred kamero drži osebno izkaznico ali potni list, kar velja kot digitalno dokazilo. Aplikacija nato posname grgranje, kar zagotavlja, da je test resnično opravila identificirana oseba. Doma odvzeti vzorec lahko nato uporabnik odda v 620 trgovinah ali na bencinskih servisih, tudi ob nedeljah. Če vzorec oddajo do 9. ure, prejmejo rezultat v roku 24 ur. Cena testnega kompleta znaša približno osem evrov, stroške zanje pa krije država.

Učenci na testiranje le, če so bili v stiku z okuženo osebo O tem, kako poteka pouk v Italiji, je zaDejstva spregovorila ravnateljica Državnega znanstvenega liceja Franceta Prešerna s slovenskim učnim jezikom v Trstu Loredana Guštin. Dijakov na šoli ne testirajo na novi koronavirus, ob tem niti nimajo na razpolago testov za samotestiranje. Ob neposrednem stiku z okuženo osebo dijake in profesorje testira usposobljeno osebje v Centru za preventivo krajevne zdravstvene službe. Če je dijak na testu pozitiven, morajo starši o tem obvestiti šolo. Ta nato naprej obvesti center za preventivo, ki preveri situacijo. Šolo zaprosi za sezname dijakov oziroma članov šolskega osebja, s katerimi je bil pozitivni dijak v stiku. Po prejemu seznama center oceni situacijo in šoli sporoči, kdaj bodo posamezniki šli na odvzem brisa. Šola nato pokliče posameznike in jim sporoči datum in uro brisa. Vsi nadaljnji postopki (bris, napotitev v karanteno itd.) so nato v pristojnosti centra za preventivo. Ministrstvo je šolam zato dodelilo nekaj več osebja – vsaj eno dodatno osebo v tajništvu in osebje za čiščenje in razkuževanje šolskih prostorov. Nošenje zaščitne maske je v Italiji obvezno na vseh stopnjah izobraževanja. Po potrebi imajo dijaki in profesorji na šoli na razpolago tudi maske FFP2, profesorji pa tudi vizirje. Maske so bile od začetka šolskega leta dobro sprejete, razlaga Guštinova, zato se na šoli niso soočali s posebnimi pritožbami. Je pa bilo po njenih informacijah več nasprotovanja med učenci in starši na osnovnih šolah. Nenehno spreminjanje ukrepov Italijanska vlada sicer ukrepe proti covidu-19 sprejema na podlagi obarvanosti posamezne regije. Tako jih deli na rdeče, oranžne in rumene. 9. aprila je italijansko ministrstvo za zdravje določilo, da je od 12. aprila dežela Furlanija-Julijska krajina v t. i. oranžni fazi. To na področju šolanja pomeni, da 50 odstotkov celotne šolske populacije na (višjih) srednjih šolah v deželi izvaja pouk na šoli, ostala polovica pa na daljavo. V osnovnih šolah medtem pouk poteka normalno v šoli za vse učence.

Višja srednja šola je prevod italijanskega poimenovanja “scuola secondaria superiore”, ker so zadnja tri leta osemletne osnovne šole znana kot “nižja” srednja šola.

V t. i. rdečih conah otroci v vrtcih in osnovnih šolah redno obiskujejo pouk, na (višjih) srednjih šolah pa se podaljša izobraževanje na daljavo do okvirno 30. aprila. V rumeni in oranžni fazi je na srednjih šolah dovoljeno izobraževanje za 50 do 75 odstotkov šolske populacije, ostali se šolajo na daljavo. Če se učenec sooča s težavami v domačem okolju (slabe družinske razmere, slaba spletna povezava ipd.), so mogoče izjeme. Na vprašanje, koliko časa so se njihovi učenci v letošnjem šolskem letu šolali na daljavo, Guštinova odgovori, da je bilo letošnje leto precej pestro. Pouk so sprva v septembru pričeli na šoli, nato pa je od 6. novembra do 30. januarja potekalo šolanje na daljavo. Od 1. februarja do vključno 6. marca je pouk potekal na daljavo za 50 odstotkov dijakov. Na šolo so prihajali izmenično. Od 8. marca do velikonočnih počitnic oziroma do vključno 10. aprila je pouk znova v celoti potekal na daljavo za vse dijake. Od 12. pa do 24. aprila pa je spet predvideno izmenično šolanje (50 odstotkov učencev v šoli). Obremenjenost otrok in profesorjev Epidemija in strogi ukrepi na področju šolanja so že pustili svoje posledice, pravi Guštinova. Dijaki so se na daljavo izobraževali tako rekoč eno leto (lani spomladi so se na daljavo šolali od 27. februarja do konca šolskega leta), maturantje niso imeli pisnih izpitov. Na šoli je potekal izključno kolokvij pred komisijo, ki so jo sestavljali samo notranji profesorji. Na šoli občutijo veliko obremenjenost tako dijakov kot tudi profesorjev. Več dijakov se sooča s hujšimi psihološkimi težavami ter motnjami v prehranjevanju in spanju, nekateri so se celo zdravili v bolnišnici, pripoveduje ravnateljica. Ure in ure za računalniki so naredile svoje in slabo vplivale na šolsko delo in uspeh. Sama meni, da bi bilo dobro, da bi se vrnili v šole in da bi šolska dejavnost znova zaživela v šolskih klopeh. “Naredili smo kar nekaj velikih korakov pri posodabljanju šolske tehnologije in didaktičnih prijemov ter pri pojmovanju šolskega dela nasploh, vendar šolo ustvarjajo tudi stiki, medosebni odnosi ter razvijanje socialnih in drugih prečnih veščin, ki so v sodobnem času še kako nujno potrebne. Pouk v živo, v šoli, je nekaj čisto drugačnega od izobraževanja na daljavo. Posebno pri odraščajočih dijakinjah in dijakih, pri katerih je pogosto v ospredju kar nekaj motečih elementov,” opozarja Guštinova, ki upa, da bo pouk ob ugodnejši epidemiološki sliki vrnil v normalni tir. Ob tem dodaja, da se trenutno na državni ravni razpravlja o tem, da bi 26. aprila vstopili v rumeno cono na ravni celotne države, razen zelo redkih izjem, kar bi pomenilo, da bi pouk potekal redno v šoli za vse dijake. To ostaja odprto vprašanje, predvsem zaradi težav z javnim prevozom (mestni avtobusi bodo posledično prenatrpani). Vsekakor pa se napoveduje sproščanje ukrepov, predvsem zaradi večjih gospodarskih, socialnih in političnih pritiskov. Italijanski učitelji na prednostni listi za cepljenje Italijanska vlada je kampanjo cepljenja šolskega osebja začela izvajati v februarju. Zaposleni so se morali na cepljenje naročiti sami v okviru storitev zdravstvene službe. Šole ne razpolagajo z uradnimi podatki o številu cepljenih uslužbencev zaradi varstva zasebnosti. Na liceju so skoraj vsi profesorji in sodelavci v preteklih mesecih prejeli prvi odmerek cepiva AstraZenece. Italijanski minister za izobraževanje Patrizio Bianchi je pretekli mesec dejal, da je bilo do 16. marca cepljenih okoli 44 odstotkov vseh učiteljev v Italiji. Ko so na šoli izvedeli za cepilno kampanjo, so stopili v stik s profesorjem s fakultete za medicino v Trstu, ki je za profesorje in ostalo osebje pripravil predavanje na daljavo, odgovarjal pa je tudi na vsa morebitna vprašanja in razreševal dvome, pravi Guštinova. Sama meni, da so njegove besede odločilno vplivale na odziv zaposlenih na cepljenje, predvsem pa si vsi želijo čimprejšnje vrnitve v 'normalno življenje'.