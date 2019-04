V Ilirski Bistrici ni izrednih razmer zaradi migrantov, kot trdi Bogovič

Marca se je na Policijski upravi (PU) Koper število ilegalnih prehodov močno povečalo, obravnavali so 217 oseb predvsem iz Pakistana in Afganistana, lani marca pa 93. Letos so obravnavali 42 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje, 19 osumljencem so odredili pripor.

Število ilegalnih prehodov meje se je v primerjavi z enakim obdobjem lani, torej od 1. januarja do 31. marca povečalo za 148,3 odstotka. Slovensko mejo je ilegalno prešlo 1.639 migrantov, lani 660. Kljub skokovitemu povečanju, v povprečju mejo prečka 20 migrantov in ne nekaj deset dnevno, kot navaja Bogovič.

Na mejnih prehodih so zavrnili 1.234 ali 13,9 odstotka več državljanov tretjih držav kot lan, od tega večina na meji s Hrvaško.

Avstrijci še naprej nadzorujejo mejo

Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška imajo notranji mejni nadzor zaradi izjemnih okoliščin - migrantske krize, ki se je začela leta 2015. Nadzor na svojih mejah zaradi stalne teroristične grožnje opravlja tudi Francija.

Evropski poslanci pa želijo zaostriti časovne omejitve in pogoje za nadzor notranjih meja znotraj schengenskega območja. Torej, da se mora začetno obdobje mejnega nadzora s trenutno določenih šestih mesecev omejiti na dva, kakršnokoli podaljšanje pa na največ eno leto namesto trenutnih dveh.

Do novembra pa želi mejo nadzirati Avstrija, ker da je število nezakonitih migrantov še vedno previsoko. Da je to nepotrebno, pa trdi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar: "Tak ukrep je neupravičen in nesorazmeren in ni nobenega razloga zanj," ker, da Slovenija zelo dobro in učinkovito varuje schengensko mejo.

Prav zato smo nosilcem list na majskih volitvah, ki so se po marčni raziskavi Mediane uvrstili med prvih osem, zastavili vprašanje: "Zakaj je, ali ni smiselno stališče Evropskega parlamenta, da je treba skrajšati začasni nadzor na mejah in maksimalno obdobje možnega podaljšanja v primeru izrednih razmer, kakršna je bila migrantska kriza?"