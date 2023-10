V osnovni polici res tisto, kar se lahko zgodi vsakemu – tudi padec letala?

V osnovnem zavarovanju hiše ali stanovanja imate zavarovan denimo padec letala, zavarovane so tudi demonstracije. Niso pa v tej isti osnovni polici zavarovane poplave. Zakaj ne? Je v Sloveniji na stanovanjski objekt sploh že kdaj padlo letalo? Anomalij pri zavarovanjih je več, katerih? Ali zavarovalnice oglašujejo tudi produkte, ki jih sploh ne ponujajo? Ali – kot je kritičen odvetnik Luka Švab: "Zavarovalni agenti, ki so plačani tudi od uspešnosti prodaje, morda ne predstavijo ljudem, kaj je res treba zavarovati in v kakšni višini."

Kar je v osnovni polici, se lahko zgodi vsakemu, pravi Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja. To je požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega vozila in tako dalje. Tista tveganja, ki jim nismo vsi izpostavljeni, pa so vedno opredeljena kot dodatna ponudba, pojasnjuje Krumbergerjeva. Zakaj so potem padec letala, manifestacije in demonstracije tudi del osnovne police? "Pri zavarovanju je igra številk in verjetnosti. Seveda je to manjša verjetnost, ampak še vedno se lahko vsakemu zgodi, poplava pa ne," pojasnjuje Krumbergerjeva.

Zakaj ravno padec letala? Po besedah Krumbergerjeve se produkti razvijajo izkustveno. "Slovenija je tranzitna država tudi v zraku. Nedavno so bili objavljeni statistični podatki, koliko se je v Sloveniji povečal letalski promet, koliko se je povečalo število preletov ... Tako da ne moremo reči, da to tveganje ne obstaja."

Zavarovalnica Triglav na svoji spletni strani to zavarovanje oglašuje takole: "Ne pogost, vendar mogoč, je tudi padec letala ali drugega zračnega plovila na zgradbo, škodo pa vam lahko povzročijo tudi udeleženci različnih manifestacij in demonstracij." Pri Zavarovalnici Sava pojasnjujejo, da med zrakoplove ne spadajo samo letala, ampak tudi jadralna letala, droni, baloni, zmaji, padala. Prav tako šteje za padec zrakoplova, kadar objekt poškodujejo njegovi deli ali predmeti, ki padejo z njega. Na ministrstvu za infrastrukturo in Javni agenciji za letalstvo smo preverili, kako pogost je dejansko padec letala v Sloveniji. Na ministrstvu pravijo, da letalski preiskovalni organ nima podatka, da bi v Sloveniji kakršno koli letalo padlo na stanovanjski objekt. Enako nam je potrdil Jure Griljc, v. d. direktorja agencije.

Koliko odškodnin so izplačale zavarovalnice iz tega naslova? Generali pravi, da "takšnega škodnega primera v zadnjih letih ni bilo", pri Grawe do sedaj niso izplačali takšne škode, pri Zavarovalnici Triglavu pa pravijo, da je bil "s padci zračnega plovila povezan le neznaten del izplačil". V zadnjih nekaj več kot 20 letih so pri Triglavu iz naslova temeljnih nevarnosti izplačali nekaj manj kot dve tretjini vseh škod na nepremičninah.

Enako zavarovanje na dveh objektih, a škoda priznana samo na enem Ljubljanski odvetnik Luka Švab pravi, da je imel tudi primere, za katere bi po strokovni plati lahko rekel, da so bili bizarni. Imel je namreč stranko, ki sta se ji v vremenski ujmi poškodovala dva objekta, med seboj oddaljena nekaj kilometrov, v isti vasi. Oba objekta sta imela skoraj identično polico in višino kritja, a pri enem objektu je bila priznana zavarovalnina, pri drugem pa skoraj v celoti zavrnjena s strani iste zavarovalnice. "Zavarovalnica v izvensodnem postopku enostavno ni popustila, primorani smo bili sprožiti sodni postopek. Na koncu smo sicer uspeli, vendar na račun ogromno časa, energije in stroškov. In povsem nelogična obrazložitev glede na identičnost polic in isto zavarovalnico."

Agenti morda ne predstavijo ljudem, kaj je res treba zavarovati in za koliko Lahko bi razpravljali o tem, ali so ta zavarovalna kritja dejansko smiselna oz. potrebna, pravi odvetnik Švab, in kako so bila potrošnikom sploh predstavljena. "Ne spomnim se, da bi v Sloveniji letalo padlo na hišo oz. je verjetnost za to mnogo manjša od plazov in poplav, ker je velik del Slovenije na erozijskem območju."

Zavarovalni agenti oz. posredniki, ki so plačani tudi od uspešnosti prodaje oz. višine zavarovalnih premij, ki jih plačujejo zavarovanci, "morda ne predstavijo ljudem, kaj je res treba zavarovati in v kakšni višini", je kritičen Švab. Vesna Podbreznik z mariborske Finančne hiše pa pravi, "da to spada v del drobnega tiska, ki je nepotreben". Gre za marketinške poteze? To, da zavarovalnice ponujajo zavarovanje v primeru manifestacij in demonstracij kot del osnovne police, je marketinški prijem, meni ekonomist Rok Spruk z ljubljanske ekonomske fakultete, ki ni najbolj smiseln. "Saj so v Sloveniji demonstracije, ampak ne s takšno frekvenco, da bi povzročile motnjo v prometu. Potem bi lahko tudi za poletni čas imeli zavarovanje za kolone, ki se vijejo po cestah proti morju. To povzroča škodo, ekonomsko izgubo in še kaj."

Pomembno je, da zavarovalnice pristanejo na spremenjeno realnost, ki jo imamo v Sloveniji, dodaja Spruk. "Da smo potresno in poplavno bolj ogroženi kot drugi deli Evrope in se temu s svojimi produkti tudi prilagodijo."

Zavarovalnice uveljavljajo svoj močnejši položaj v odnosu do zavarovancev Po mnenju Luke Švaba zavarovalnice v Sloveniji "vedno pogosteje uveljavljajo svoj močnejši položaj v odnosu do zavarovancev, ki so šibkejši. Govorimo o gorah dokumentacije, drobnega tiska in teksta, ki ga jaz kot strokovnjak pogosto ne razumem v celoti oz. ga lahko dvoumno berem. Od zavarovalnic bi pričakoval, da so v trenutni situaciji mnogo bolj solidarne, kot trenutno so."

Zavarovanje za nepremičnino do 650.000 v primeru vlomske tatvine in ropa Ena izmed slovenskih zavarovalnic pri zavarovanju doma avtomatično vključuje zavarovanje v primeru vlomske tatvine in ropa na stanovanjski nepremičnini, in sicer do višine 650.000 evrov za stanovanjski objekt in do 130.000 evrov za premičnine. Predstavljajte si, da vam nekdo odtuji objekt oz. del objekta do vrednosti 650.000 evrov. Kako je to mogoče? Na zavarovalnici pojasnjujejo, da zavarovanje krije škodo, ker so bile zavarovane stvari odtujene, uničene ali poškodovane pri vlomu ali ropu oziroma poskusu teh dejanj. "Pri zavarovanju nepremičnine so tako krite odtujitve delov objekta, z njim funkcionalno povezane inštalacije ter oprema (npr. bojlerji, klimatske naprave ...), ki se nahajajo v zaprtih in zaklenjenih prostorih." Krumbergerjeva takšnega primera ne pozna, pravi pa, da verjetno obstaja še kakšna anomalija v teh pogojih, ki se nenehno preverjajo in čistijo. "Ena zavarovalnica je oglaševala produkt, kjer smo ugotovili, da ga sploh ne prodaja. Slučajno je še nekje obviselo." Podobno smo zasledili pri Grawe, ki nam je v odgovoru zapisala, da kmetijskih zavarovanj ne ponujajo, medtem ko na spletni strani ta zavarovanja oglašujejo. Njihovo pojasnilo še čakamo. Zavarovanje stanovanja v devetem nadstropju za nevarnost poplav Nekoč so nekatere zavarovalnice v osnovnem paketu ponujale zavarovanje za nevarnost poplav za stanovanje v devetem nadstropju. Tega zdaj ne ponujajo več. "Različne prakse so bile, ne bom rekla, da je vse čisto, ampak sistem deluje na način, da bi moralo biti," pravi Krumbergerjeva. "Nevarnost poplave ne ogroža vsake nepremičnine. Če imate stanovanje ali hišo na hribu ali v višjih nadstropjih, tem tveganjem niste izpostavljeni. Zavarovalnice vam praviloma, razen na izrecno željo, takega zavarovanja ne bi smele prodati," dodaja Krumbergerjeva.

Zavarovalnice so po poplavah zagotavljale, da bodo v celoti izplačevale stroške čiščenja tistim, ki so jih imeli vključene v zavarovanje. A so bili mnogi potem razočarani – izplačana je bila le četrtina zavarovanega zneska. Kaj lahko ljudje v takem primeru storijo? Je tožba, ki s sabo prinese dodatne odvetniške stroške, edina pot? Jutri v Dejstvih.

Dimnik ni krit, ker nas zavarovalnica želi spodbuditi k vestnemu čiščenju? Zavarovanje doma in požarno zavarovanje zagotavljata kritje tudi za nevarnost dimniških požarov. Zavarovalnica plača škodo na ostalih kapacitetah (zgradbe, oprema, zaloge), ne pa škode na samem dimniku, ki je vzrok požara. Zavarovanje namreč ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob njihovi uporabi (kurjenju oziroma ogrevanju). "Namen omejitve zavarovalnega kritja za škode na dimnikih ob njihovi uporabi je spodbujanje zavarovancev k skrbi, rednemu vzdrževanju in čiščenju dimnikov, ki je sicer tudi zakonsko obvezno, pa vendar nekateri zavarovanci na to pozabijo. To pa je praviloma tudi osnovni razlog, da sploh pride do dimniškega požara," pojasnjujejo na Triglavu. Luka Švab meni, da to ni učinkovit sistem spodbujanja ljudi k čiščenju dimnikov. "Na ta način prihaja do zavračanj kritij, ki jih ljudje plačujejo. To se mi res ne zdi smiselno."