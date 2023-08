V UKC Ljubljana vsak dan na dopustu 240 zdravnikov

"Čisto pošteno, tukaj imamo najtežje pogoje dela v javnem sektorju. Nosimo zaščitno opremo, delamo z viri ionizirajočega sevanja," opozarja Stanković, ki kot radiolog dela 25 let. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana opravlja posege, pri čemer je izpostavljen sevanju, med posegom ves čas nosi 10-kilogramski zaščitni plašč, zaradi česar ima večina zaposlenih težave s hrbtenico. Posegi lahko trajajo od 10 do 15 minut, lahko pa tudi do pet ur. To pomeni, da si pet ur ob aparatu. Zdravnik, ki je najbližje aparatu, pobere tudi največji del tega sevanja. /.../ Za to delo 100-odstotne zaščite ni. Tisti, ki imamo radi to delo, nekako zavestno vstopamo v to, da bomo v službi prejeli določeno dozo sevanja," pravi.

Milenko Stanković in Irena Potočar – oba zaposlena v zdravstvu. Stankoviću so letos odmerili 58 dni dopusta, Potočarjevi 43 dni: bistveno več kot povprečni letni dopust Slovenca in bistveno več kot povprečni dopust v javnem sektorju. A kot poudarjata, se z zaposlenimi, ki ne delujejo v zdravstvu oz. v njunem poklicu, ne moreta primerjati.

Največ dodatnega dopusta zaposlenim v zdravstvu prinesejo prav posebne okoliščine dela. Denimo zaposleni, ki so izpostavljeni sevanju kot Stanković, dobijo do dodatnih 18 dni dopusta, za delo v obdukciji, s trupli (prosektura) dodatnih 10 dni, za delo z duševno motenimi do dodatnih 15 dni, za delo na oddelku intenzivne terapije tri, na kakršnem dela Potočarjeva, pa dodatne štiri dneve dodatnega dopusta.

Irena Potočar je nekaj let pred upokojitvijo. V enoti intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Novo mesto dela zadnjih 35 let. Dela v fizično in psihično težkih pogojih, saj skrbi za najbolj kritično bolne, ki večinoma dihajo s pomočjo ventilatorja. Delo je zato obremenjujoče, odgovorno. "Bolnike moramo aspirirati, negovati, jim dati intravenozno terapijo." Kot pravi, ji dopust omogoča regeneracijo.

Dopust je za zaposlene, ki so izpostavljeni sevanju, biološki počitek, pravi Stanković. Rentgensko sevanje namreč lahko povzroča škodljive učinke – nekateri so vidni takoj, nekateri pa so dolgoročni učinki na genetskem materialu, kar lahko vodi v rakava obolenja.

In kot opozarja direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan , je ob tako dolgih dopustih zaposlenih, pa tudi ostalih odsotnostih, izjemno težavno optimalno, racionalno in uspešno organizirati delo v bolnišnici. Na dan je v novomeški bolnišnici odsotna tudi tretjina kadra. "Tudi iz tega razloga smo zagotovo javne bolnišnice po učinkovitosti in uspešnosti na slabšem kot zasebne organizacije," opozarja.

Zato bi bilo po njenem mnenju za vse v zdravstvu dobro, da se dogovorijo za sprejemljivo število letnega dopusta, na drugi strani pa ustrezno plačilo dela. "66 dni je zagotovo pretirano. Sploh kar je nad 50 dni dopusta, je pretirana številka in onemogoča racionalno in dobro organizacijo dela, posledično pa večjo obremenjenost tistih, ki so prisotni na delu," poudarja. Ob tem izpostavlja, da tako dolge dopuste, kot so dodeljeni, nekateri strokovnjaki težko tudi izkoristijo.

Zdravniki in zobozdravniki so lani za izobraževanje - ta so sicer nujna za njihov profesionalni razvoj ter vpeljavo novih metod zdravljenja - porabili skupaj 103.287 ur, kar je 12.910 osemurnih delovnikov. To pomeni, da je bil vsak od zdravnikov lani povprečno osem dni in pol na izobraževanju. Za študijski dopust pa so skupaj porabili 23.067 ur oz. 2883 osemurnih delovnikov.

V UKC Ljubljana je bilo ob začetku leta zaposlenih 8575 ljudi, od tega po zadnjih podatkih – število zaposlitev se sicer redno spreminja – 1514 zdravnikov in zobozdravnikov ter 3817 medicinskih sester. V lanskem letu je bilo v UKC med zdravniki 488 specializantov in sekundarijev, ki torej še nimajo opravljene specializacije. Med vsemi zaposlenimi v UKC jih je letos povprečno na dan zaradi dopusta – redni, študijski, strokovno izobraževanje, priprava na strokovni izpit, izredni plačani dopust – manjkalo 1026.

A Stanković opozarja – manj dopusta ne bo prineslo boljše učinkovitosti . "Ljudje komaj čakajo na dopust, ker so obremenitve prevelike. Zato, da sistem stoji, je samo na našem nadurnem delu," poudarja in ponazarja: "Če bi bila pokojnina odvisna od ur, ki jih oddelaš, bi jaz namesto 26 let imel že 39 let delovne dobe." Primarni vzrok je torej pomanjkanje kadra, na področju radiologije predvsem inštrumentarjev in inženirjev. Kot opozarja Stanković, se zaposleni odločijo za delo na njihovem oddelku tudi zaradi dodatnih dopustov. "Veliko sodelavcev mi je reklo, če bodo posegali v dopust, ker res delamo v prostorih z ionizirajočim sevanjem, bodo zapustili oddelke."

'Dopust je denar'

Dolgi dopusti v zdravstvu so zgodovinska pravica, kot tudi posebni pogoji dela zaposlenim, ki so izpostavljeni sevanju. Andrej Bručan, dolgoletni zdravnik in nekdanji minister za zdravje, pravi, da so tako dolgi dopusti v zdravstvu posledica tega, da v socializmu zdravnikom niso mogli dati bistveno višjih plač, torej so v družbi enačili plače, v zameno pa so jim dali več dopusta.

Bručan je kot zdravnik začel delati leta 1968 in ko je šest let pozneje začel delati na oddelku za intenzivno terapijo, je imel že 38 dni dopusta letno. Takrat so imeli veliko dopusta predvsem radiologi in zaposleni na intenzivni terapiji. A radiologi so imeli včasih tudi bistveno več sevanja, dodaja. "Na tem področju se iz socializma ni nič spremenilo, pred 30 leti smo samo posvojili sistem. A za nazaj spremeniti pravice je težko," pravi.

Kot dodaja Stanković: Dopust je denar. "Leta in leta nazaj, ko ni bilo denarja za plače, so rekli: Bomo pa ljudem dali dopuste. Vsak dan dopusta meni pomeni neko denarno vrednost. Glede na to, da je bilo na pogajanjih rečeno, da glede na prevedbo v nov plačni sistem ne bo nihče na slabšem, pomeni, da če ti vzamejo dopust in tega ne skompenzirajo, sem jaz osebno na slabšem." Če bi mu odvzeli 22 dni dopusta, kakor se je nekaj časa omenjalo, bi to zanj pomenilo eno bruto plačo na leto.