V zvezi lastnikov gozdov ogorčeni nad Židanovo izjavo glede denacionalizacije gozdov

V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije protestirajo in zavračajo izjavo poslanca SD in nekdanjega ministra za kmetijstvo Dejana Židana, ki je za Dejstva dejal, da je huda sramota to, da je v državni lasti ostalo le 20 odstotkov gozdov v Sloveniji, ostalo pa je bilo denacionalizirano. Po njihovem mnenju Židan s to izjavo postavlja zakone krivičnih totalitarnih režimov nad demokratičen ustavno pravni red Slovenije in EU.

Nekdanji kmetijski minister Dejan Židan je za Dejstva, ki se v tokratni temi z naslovom Gozdovi – neizkoriščeno bogastvo? osredotoča na gozdove v Sloveniji, dejal, da je to, da je v državni lasti ostalo samo 20 odstotkov in da je vse ostalo šlo v denacionalizacijo, ena huda sramota. "Dejansko upam, da je tiste, ki so tako zakonodajo sprejeli, sram. Večina evropskih držav ima bistveno večji delež državnega gozda, ker je to naravno bogastvo, v Sloveniji pa so ga kar takoj razdelili. Prav je, da se naravno bogastvo veča, nenazadnje je od gozda tudi odvisno, koliko živalskih in rastlinskih vrst bo preživelo, pa še marsikaj drugega," je odgovoril Židan na pomisleke nekaterih, da državno podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG) kupuje tudi gozdove v zasebni lasti. PREBERI ŠE Dve milijardi evrov v državnih gozdovih, med zasebniki kraljuje Cerkev V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije pa menijo, da je Židanova izjava v popolnem nasprotju z vrednotami, ki jih javno zagovarja njegova stranka SD, to je spoštovanje človekovih pravic in demokratična pravna država. "Židan v izjavi postavlja zakone krivičnih totalitarnih režimov nad demokratičen ustavno pravni red RS in EU. Ker je obiskal Bavarsko v Nemčiji, bi pa že moral vedeti, kaj je spoštovanje lastninske pravice, kot osnovne človekove pravice, in evropski pravni red," so zapisali. Zato pričakujejo, da se bo Židan za tako neprimerno, protiustavno in žaljivo izjavo javno opravičil slovenskim lastnikom gozdov in tudi denacionalizacijskim upravičencem.