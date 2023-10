Valentin Hajdinjak: 'Gospoda Snežiča ne poznam'

Valentin Hajdinjak dobra tri leta vodi največje državno podjetje Dars. Za predsednika uprave je bil imenovan v času vlade Janeza Janše, s katerim sta v preteklosti že sodelovala, Hajdinjak je bil namreč piarovec v prvem Janševem mandatu. Je bil politično nastavljen? Bil je namreč podpredsednik stranke Nova Slovenija, danes ostaja le član, pravi. "Morebitna politična pripadnost ne bi smela biti niti plus niti minus, ko govorimo, da bi nekdo zasedel kakšen položaj," zagovarja Hajdinjak. Je danes, ko vlado vodi Robert Golob, njegov položaj ogrožen? Je eden redkih, ki je z nasprotne politične opcije ostal na vodilnem mestu. Pozna tudi Roka Snežiča, prijatelja Janeza Janše?

Valentin Hajdinjak je od julija 2020 na čelu največjega državnega podjetja, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars). Na položaj ga je imenovala vlada Janeza Janše. Hajdinjak je z Janšo sodeloval že v prvi njegovi vladi, ko je bil od leta 2005 do 2008 tiskovni predstavnik vlade. V celotnem portfelju Slovenskega državnega holdinga, ki upravlja z državnim premoženjem, Dars predstavlja 28,6 odstotka oz. 3,2 milijarde evrov. Hajdinjak je 'preživel' kadrovske menjave sedanje vlade Roberta Goloba. V upravi pa je dobil nove člane, in sicer Lidijo Kegljevič Zagorc, Andreja Ribiča in Davida Skornška. Od leta 2019 je član uprave ostal tudi delavski direktor Rožle Podboršek. Kako varno Hajdinjak sedi na tem položaju? "Na sedežu predsednika uprave je vedno burno in zanimivo, vedno te kaj preseneti. Z ekipo, ki jo imam, uspešno vozimo mimo čeri, ki se postavijo pred nas," je za rubriko 24UR Fokus povedal Hajdinjak.

Je bil imenovan politično? Praktično celotna kariera Valentina Hajdinjaka je povezana s politiko. Sredi leta 2020 je bil na vrh Darsa imenovan praktično brez izkušenj na področju infrastrukture. Je bil imenovan politično? "Nikoli nisem bil profesionalni politik, da bi s politiko služil denar, da bi me plačevali zato, da delam nekaj političnega. Dolga leta sem delal v državni upravi, na različnih ministrstvih. Spoznal sem delo državne uprave in vlade," pojasnjuje Hajdinjak in dodaja, da je zadnja leta delal v gospodarstvu, v konzorciju T-2.

Hajdinjak je bil v samem vrhu Nove Slovenije, bil je namreč podpredsednik stranke. "Nikoli nisem bil operativec, bil sem neprofesionalni podpredsednik. Politična pripadnost ne bi smela biti niti plus niti minus, ko govorimo, da bi morda nekdo zasedel kakšen položaj. Katero stranko voliš ali katera ti je bližje, na to ne bi smelo vplivati," pravi Hajdinjak. Da je zgolj član, tako kot ostalih 9.000 članov Nove Slovenije, pa je sporočilo stranke, v kateri danes nima nobene funkcije. Hajdinjak stranko tudi finančno podpira. Je med devetimi posamezniki, ki so stranki lani donirali višji znesek, skoraj štiri tisoč evrov. Tako je bilo tudi leta 2021. Hajdinjak je prepričan, da ga je nadzorni svet Darsa imenoval, ker je imel izkušnje in vizijo, kako voditi Dars. In kako poskrbi, da ne prihaja do konflikta interesov? "Odločitve, ki so pomembne za prihodnost družbe, sprejema uprava."

Plača 5.700 evrov, premoženje relativno skromno V povprečju je Hajdinjak lani zaslužil 14.463 evrov bruto na mesec z vsemi bonitetami. Na račun dobi okoli 5.700 evrov neto plače, pravi. Hajdinjak pove, da ima relativno skromno premoženje. Stalno prebivališče ima prijavljeno v stanovanju v stolpnici za Bežigradom, a tam ne živi. "Gre za 34 kvadratnih metrov veliko stanovanje. To je stanovanje od moje mame, kjer sem živel od 4. do skoraj 30. leta. Bežigrad mi je bil vedno pri srcu." Živi pa v najetem stanovanju v Šiški. Koliko plačuje, ne želi povedati, doda pa, da plačuje tržno najemnino. Biva v stanovanju Marka Pogorevca, še enega nekdanjega direktorja Policije in vplivnega simpatizerja Nove Slovenije. Spomnimo se ga s predsedniških volitev, ko je bil šef Peterletovega štaba. 'Gospoda Snežiča ne poznam' Kot je za rubriko 24UR Fokus ekskluzivno razkril žvižgač, je "Rok Snežič povedal, da ima nadzor na Darsu preko Valentina Hajdinjaka, Damijana Jaklina in Antona Travnerja. Na Dars pa so imenovali njihove ljudi, s katerimi imajo kompleten nadzor nad razpisi, nad delom, nad pritožbami in nad vsem." Kljub izjavi žvižgača, ki je pripovedoval o Snežičevih besedah, da ima vpliv na Hajdinjaka, oba uradno zanikata poznanstvo. Hajdinjak pravi, da Snežiča v življenju ni srečal, niti se z njim ni rokoval. "Jaz gospoda Snežiča ne poznam. Z njim nikoli nisem imel ne ustnega, pisnega, elektronskega stika. Sam je hotel osebno prek elektronske pošte priti v stik z mano, tudi pošiljal je neke kurirje, da bi se dobil z mano, da bi delal za Dars in davčno svetoval. Vendar sem vse zavrnil in do tega ni prišlo, tudi zaradi njegovega ugleda." Po mnenju Hajdinjaka je Snežič "nekredibilen in neverodostojen".

Rok Snežič je za 24UR Fokus izjavil, da s Hajdinjakom nikoli ni skušal stopiti v stik. "Ker ga ne potrebujem. Prej bi on mene potreboval. Mogoče je prošnjo poslalo podjetje Snežič Davčni inženiring, tega osebno nisem jaz pošiljal. Direktorica je bila do pred dveh mesecev moja žena. To ni bilo nikoli vezano na lobiranje, ampak mogoče na preventivne davčne preglede, kar podjetje opravlja za več podjetij v Sloveniji." Ob tem je Snežič še na snemanju za 24UR Fokus 12. oktobra pojasnil, da je zdaj on direktor podjetja. A šest dni pozneje – 18. oktobra – je vodenje podjetja znova prevzela njegova žena Klavdija Snežič. Dars je Snežiča prijavil na Slovensko oglaševalsko zbornico in tržni inšpektorat, ker je postavil jumbo plakat, kjer je napisal, da odpira vrata v državna podjetja, tudi v Dars. Plakat je po pritožbi Darsa moral umakniti. O tem smo podrobneje pisali v članku: Rok Snežič odpira vrata v Dars? Hajdinjak je bil piarovec v prvem Janševem mandatu V času prve Janševe vlade je bil Hajdinjak tiskovni predstavnik vlade. Do nedavno je bil v nadzornem svetu družb Eles (do 3. 6. 2022) in Thermana (do 10. 8. 2022). Delal je tudi kot novinar na RTV Slovenija. Bil je tiskovni predstavnik Slovenskih krščanskih demokratov (predhodnice Nove Slovenije), v času vlade Andreja Bajuka pa predstavnik za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade. Leta 2002 je bil predstavnik za odnose z javnostmi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je pozneje prevzel vodenje službe za odnose z javnostmi in promocijo. Decembra 2004 je postal vodja kabineta ministra za delo, družino in socialne zadeve. Leta 2008 je postal vodja oddelka za odnose z javnostmi na zdravniški zbornici, ko ji je predsedovala Gordana Živčec Kalan. V drugi vladi pod vodstvom Janeza Janše leta 2012 je bil Valentin Hajdinjak vodja kabineta ministra Aleša Hojsa. Pozneje je Hajdinjak dobil službo v Obveščevalno-varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo. Nato pa je bil premeščen na mesto podsekretarja za logistiko na obrambnem ministrstvu.