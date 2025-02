Vdrli v spletno banko in ukradli 3000 evrov

Klemen Magajna je pozno zvečer prejel elektronsko sporočilo o blokirani kartici in z navodilom, da vpiše bančne podatke in davčno in telefonsko številko. "Slepo sem verjel, da je to mail od moje banke. Ker sem naslednji dan nujno potreboval kartico, sem vnesel svoje podatke v dobri veri, da bo vse v redu." Čez par minut je začel denar 'leteti' z njegovega računa. "Na 10, 15 sekund so pobirali 500 evrov. Kupovali so in mi praznili račun do limita, to je okoli 3000 evrov."

Takoj je klical na banko, da bi rešil denar. "Na banki so zatrdili, da denar ni bil sproščen naprej, naj ne skrbim. Čez tri dni so me z banke klicali, da je bil denar sproščen kriminalni združbi, ker so bili podatki pravilni." Klemen jih je, nevedoč, da gre za goljufijo, vpisal sam.