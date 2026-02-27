Več denarja, več učencev, manj mladih učiteljev: kam gre slovensko šolstvo?

Število osnovnošolskih učiteljev se je v zadnjih osmih šolskih letih sicer povečalo, a z izrazitim padcem v šolskem letu 2022/2023. Leta 2017/18 je bilo namreč 17.928 učiteljev, leta 2021/22 19.614, nato pa je število učiteljev padlo na 18.610 v šolskem letu 2022/2023. V času vlade Marjana Šarca se je število zaposlenih v šolstvu povečevalo, predvsem zaradi rasti generacij v osnovnih šolah. V času vlade Janeza Janše se je rast števila učiteljev nadaljevala, dosegla vrh, nato pa začela padati. Leta 2021/22 je bilo učiteljev največ: 19.614. To je bilo tudi obdobje pandemije, ko so se potrebe po dodatnih kadrih povečale zaradi organizacije pouka na daljavo in nadomeščanj. V času vlade Roberta Goloba se je število učiteljev začelo zmanjševati. Leta 2024/25 je število padlo na 18.616.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Razmerje učitelj-učenec

Če pogledamo zadnjih osem šolskih let, se je število učencev povečalo z 181.301 na 195.704, dijakov pa z 73.776 na 83.839. Pri otrocih v vrtcu je trend obraten: z 86.703 na 82.412. To pomeni, da bo demografski padec, ki ga danes vidimo v vrtcih, čez nekaj let dosegel tudi osnovne šole.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Starajoči se učiteljski kader

Povprečna starost učiteljev kaže na dolgoročen problem. Osnovnošolski učitelji so v povprečju stari okoli 44 let in se v zadnjih letih praktično ne pomladijo. Pri srednješolskih učiteljih je povprečna starost še višja – okoli 48 let, z rahlim znižanjem na 47,7 leta do 2025. Najstarejši so predavatelji v višjih šolah in visokošolski učitelji, kjer povprečna starost presega 51 let. To pomeni, da se bo v naslednjih letih večji del kadra približeval upokojitvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Razmerje učitelj-učenec

Ker se je število učencev povečalo, število učiteljev pa ni sledilo tej dinamiki, se to pozna v razmerju učitelj-učenec. Razmerje pri učencih se v zadnjih letih giblje okoli 10–11 učencev na učitelja. Pri dijakih se je razmerje z 12,2–12,5 dvignilo na 13,5 dijaka na učitelja v preteklem šolskem letu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zaposleni v šolstvu

Tudi število vseh zaposlenih v izobraževanju, torej tudi hišniki, čistilci, kuharji, strokovno osebje, vodstveni delavci, knjižničarji, narašča. Lani jih je bilo 81.725, leta 2018 pa 71.753, kar je 9.972 zaposlenih več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Javni izdatki za izobraževanje: več denarja, a tudi več potreb

Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP se je v zadnjih osmih letih povečal. Leta 2017 je znašal 4,81 odstotka, leta 2024 pa 5,14 odstotka. To pomeni, da se je delež javnih sredstev za izobraževanje v BDP v tem obdobju povečal za 0,33 odstotne točke. Država v izobraževanje torej vlaga večji delež BDP kot pred osmimi leti, a se ta sredstva razporejajo v sistem, kjer je več učencev, več študentov in starajoči se kader.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke