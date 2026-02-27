Več denarja, več učencev, manj mladih učiteljev: kam gre slovensko šolstvo?

Število osnovnošolskih učiteljev se je v zadnjih osmih šolskih letih sicer povečalo, a z izrazitim padcem v šolskem letu 2022/2023. Leta 2017/18 je bilo namreč 17.928 učiteljev, leta 2021/22 19.614, nato pa je število učiteljev padlo na 18.610 v šolskem letu 2022/2023. V času vlade Marjana Šarca se je število zaposlenih v šolstvu povečevalo, predvsem zaradi rasti generacij v osnovnih šolah. V času vlade Janeza Janše se je rast števila učiteljev nadaljevala, dosegla vrh, nato pa začela padati. Leta 2021/22 je bilo učiteljev največ: 19.614. To je bilo tudi obdobje pandemije, ko so se potrebe po dodatnih kadrih povečale zaradi organizacije pouka na daljavo in nadomeščanj. V času vlade Roberta Goloba se je število učiteljev začelo zmanjševati. Leta 2024/25 je število padlo na 18.616.
Razmerje učitelj-učenec
Če pogledamo zadnjih osem šolskih let, se je število učencev povečalo z 181.301 na 195.704, dijakov pa z 73.776 na 83.839. Pri otrocih v vrtcu je trend obraten: z 86.703 na 82.412. To pomeni, da bo demografski padec, ki ga danes vidimo v vrtcih, čez nekaj let dosegel tudi osnovne šole.
Starajoči se učiteljski kader
Povprečna starost učiteljev kaže na dolgoročen problem. Osnovnošolski učitelji so v povprečju stari okoli 44 let in se v zadnjih letih praktično ne pomladijo. Pri srednješolskih učiteljih je povprečna starost še višja – okoli 48 let, z rahlim znižanjem na 47,7 leta do 2025. Najstarejši so predavatelji v višjih šolah in visokošolski učitelji, kjer povprečna starost presega 51 let. To pomeni, da se bo v naslednjih letih večji del kadra približeval upokojitvi.
Ker se je število učencev povečalo, število učiteljev pa ni sledilo tej dinamiki, se to pozna v razmerju učitelj-učenec. Razmerje pri učencih se v zadnjih letih giblje okoli 10–11 učencev na učitelja. Pri dijakih se je razmerje z 12,2–12,5 dvignilo na 13,5 dijaka na učitelja v preteklem šolskem letu.
Zaposleni v šolstvu
Tudi število vseh zaposlenih v izobraževanju, torej tudi hišniki, čistilci, kuharji, strokovno osebje, vodstveni delavci, knjižničarji, narašča. Lani jih je bilo 81.725, leta 2018 pa 71.753, kar je 9.972 zaposlenih več.
Javni izdatki za izobraževanje: več denarja, a tudi več potreb
Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP se je v zadnjih osmih letih povečal. Leta 2017 je znašal 4,81 odstotka, leta 2024 pa 5,14 odstotka. To pomeni, da se je delež javnih sredstev za izobraževanje v BDP v tem obdobju povečal za 0,33 odstotne točke. Država v izobraževanje torej vlaga večji delež BDP kot pred osmimi leti, a se ta sredstva razporejajo v sistem, kjer je več učencev, več študentov in starajoči se kader.
V obdobju zadnjih treh vlad so se javni izdatki za izobraževanje kot delež BDP gibali med 4,9 odstotka in 5,4 odstotka. V času vlade Marjana Šarca (2018–2019) so izdatki ostali stabilni tik pod 5 odstotkov BDP. Pod vlado Janeza Janše (2020–2021) je prišlo do najvišjega skoka, kar je povezano tudi z metodološkimi spremembami Sursa in pandemijo. V obdobju vlade Roberta Goloba (2022–2024) se izdatki nekoliko znižajo. Sicer se rast po letu 2021 umirja.
