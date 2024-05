Več kot milijon za poslanski mandat v Evropskem parlamentu?

705 poslancev Evropskega parlamenta, med njimi osem slovenskih, bo kmalu prejelo še zadnjo plačo v tem sklicu. Od leta 2009 vsi evropski poslanci, ne glede na standard države, kjer so bili izvoljeni, prejemajo enako plačo, ki trenutno znaša 10.075 evrov bruto. Po plačilu davkov EU in prispevkov za zavarovanje to pomeni 7853 evrov neto. Sledi še domači odbitek, vsakemu od osmih Finančna uprava odmeri še dohodnino. Poleg plače pa evropski poslanci, tako kot nacionalni, prejemajo še številna nadomestila, od povračila stroškov prevoza in denimo dnevnic – do mesečnega pavšala, ki znaša 4950 evrov.

Plačo evropskega poslanca najdlje prejema Milan Zver, ki se bo 9. junija z drugega mesta na listi SDS potegoval za četrti mandat v Bruslju. Sledita nosilka liste SDS Romana Tomc in kandidat SLS-a Franc Bogovič, ki se v tekmo za mesto v parlamentu Unije potegujeta tretjič. Enako tudi evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, ki je bila sicer prvič izvoljena leta 2004, drugič pa pred petimi leti. Sledi četverica novincev. Nekdaj LMŠ-jeva, danes pa GS-jeva evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj, kot je znano, je sicer slednji nosilec liste Zelenih. In še dva SD-jevca Milan Brglez in Matjaž Nemec, ki v EP sicer ni bil izvoljen, pač pa je po državnozborskih volitvah, natančneje maja 2022, v Bruslju nadomestil Tanjo Fajon, ki je bila izvoljena za poslanko v domači parlament in se je potem pridružila ministrski ekipi.

Bruseljske povišice Poslanska plača je del parlamentarnega proračuna in po enotnem statutu od 1. julija 2023 znaša 10.075 evrov, to je znesek pred odbitkom davkov. V petih letih se je plača zvišala za 1318 evrov, z 8757 na 10.075 evrov bruto. Kar za vsakega evropskega poslanca na leto pomeni 120.900 evrov oziroma na mandat 604.500 evrov bruto zaslužka z naslova osnovnega prejemka. Kaj pa neto prejemek? Plača evropskih poslancev, ki je mimogrede enotna za vse, ne glede na državo izvora, je obremenjena večkrat. Najprej na ravni Unije, po plačilu davka EU in prispevkov za zavarovanje evropski poslanec prejme 7853 evrov, ta znesek pa države članice lahko obdavčijo še z nacionalnimi davki. Zaradi davčne ureditve Slovenije to pomeni, da so končni neto zneski med poslanci različni. Svojo nam je denimo razkril aktualni poslanec Klemen Grošelj, nosilec Zelenih, ki po akontaciji dohodnine na mesec prejme 6129 evrov. Še to, osnovna plača evropskega poslanca znaša 38,5 odstotka osnovne plače sodnika Sodišča Evropske unije.

Tudi dnevnice so po petih letih višje, za kritje stroškov prebivanja v Bruslju ali Strasbourgu evropskim poslancem, če s podpisom potrdijo svojo navzočnost, na dan pripada 350 evrov nadomestila, pred petimi leti je bil znesek 30 evrov nižji in je torej znašal 320 evrov. Če predpostavimo, da se poslanec udeleži vseh plenarnih zasedanj v Strasbourgu, ki potekajo vsak mesec – razen avgusta – in trajajo od ponedeljka do četrtka, torej štiri dni, to pomeni, da samo od plenarnih zasedanj poslanec lahko prejme 1400 evrov mesečnega nadomestila oziroma na leto 15.400 evrov za kritje stroškov. Še precej pogosteje evropski poslanci seveda zasedajo v Bruslju. Če se udeležijo vseh obveznosti v živo, uradno so na počitnicah avgusta in dva tedna v času božično-novoletnih praznikov, lahko v petih letih na račun dnevnic prejmejo 322.000 evrov. Zaradi odsotnosti, drugačnih oblik dela ali drugih okoliščin ni običajno, da bi evropski poslanec na račun dnevnic dosegel maksimalen znesek.

Podobno kot poslanci doma dobijo tudi evropski tako imenovani mesečni pavšal za stroške, ki nastanejo pri opravljanju njihovih poslanskih dolžnosti. Tudi ta se je v petih letih zvišal za 437 evrov in trenutno znaša 4950 evrov na mesec. To je pavšal za vodenje pisarne in hkrati znesek, ki dviguje največ prahu, saj poslancem ni treba razkriti porabe oziroma pojasnjevati, za kaj točno ta denar porabijo. V osnovi je namenjen za stroške pisarne v državi, kjer so bili izvoljeni, v smislu plačevanja najemnine, nakupa potrebne računalniške opreme, pisarniškega materiala, telefonskih stroškov in kritja dogodkov, povezanih z delom poslanca. Vsak ima na leto razpoložljivih 59.400 evrov, kar v petih letih znaša 297.000 evrov pavšala. Prerez stroškov pavšala od aktualnih slovenskih evropskih poslancev vsak mesec javno objavi le poslanka Irena Joveva.

Evropskim poslancem pripada tudi povračilo potnih stroškov, za katere morajo predložiti dokazila. Največ, kar Evropski parlament povrne, je letalska vozovnica poslovnega razreda, vozovnica za vlak v prvem razredu ali 0,58 evra za vsak kilometer vožnje z avtomobilom, pri čemer velja omejitev na največ 1000 kilometrov. Na podlagi razdalje in dolžine potovanja prejmejo še pavšalno nadomestilo za cestnino, presežno prtljago, rezervacijo itd. Za službena potovanja, ki niso neposredno povezana z evropskimi institucijami, pa jim na leto pripada še dodatnih 4886 evrov.

