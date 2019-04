Violeta Tomić: Nedopustno je, da predsednik Evropske komisije izbira komisarje

Nato se vsak kandidat predstavi članom pristojnega odbora Evropskega parlamenta, ki glasujejo o njegovi primernosti. Vsi kandidati morajo dobiti podporo v odborih, nato vsi poslanci Evropskega parlamenta glasujejo o celotni ekipi Komisije in jo sprejmejo ali ne. Po glasovanju in odobritvi v Parlamentu komisarje imenuje Evropski svet (vir: Evropska komisija).

Začne se v državah članicah – v Sloveniji kandidata ali kandidate za komisarja predlaga vlada. Predsednik Komisije nato izbere po enega kandidata iz vsake države in jim določi resorje, odobriti pa jih morajo vsi voditelji držav in vlad EU na zasedanju Evropskega sveta.

Prav evropski poslanci so imeli odločilno vlogo pri neuspešni kandidaturi Alenke Bratušek za položaj v Komisiji. Odhajajoča vlada Alenke Bratušek je julija 2014 poslala šefu Komisije Jean-Claudu Junckerju v presojo tri imena: predsednico te vlade Alenko Bratušek, ministra za zunanje zadeve te vlade Karla Erjavca in evropsko poslanko Tanjo Fajon , zaradi česar je predlagani seznam potrdil tudi predsednik SD Židan. Juncker je izbral Bratuškovo, ki je na zaslišanju pred Odboroma za energijo in okolje Evropskega parlamenta pogorela: za je glasovalo 13 članov odborov, proti jih je bilo kar 112, dva sta se vzdržala.

Parlament še dvakrat ustavil kandidata

Bratuškova ni edina, ki ji je Parlament odrekel podporo: ker je bila ogrožena večinska podpora poslancev v sestavi prve Komisije Joséja Manuela Barrosa, je morala leta 2004 italijanska vlada zamenjati Rocca Buttiglioneja zaradi kontroverznih stališč do homoseksualnosti. Bolgarija pa je pri sestavljanju Barrosove naslednje Komisije leta 2010 umaknila kandidatko Rumiano Jelevo zaradi neprepričljivega nastopa na parlamentarnem zaslišanju in dvomov o nepojasnjenih finančnih interesih.

Tudi predsednika Komisije potrjujejo poslanci

Sicer tudi predsednika Komisije, ki ga predlaga Evropski svet in navadno prihaja iz najmočnejše politične skupine vsakega sklica Parlamenta, potrjujejo poslanci z absolutno večino.

Vloga parlamenta pri odpoklicu komisarjev

Poslanci Parlamenta lahko Komisijo tudi odpokličejo. Za to je potrebna absolutna dvotretjinska večina. Do zdaj se to ni zgodilo še nikoli. Posameznega komisarja lahko odpokliče predsednik Komisije, po dogovoru med Parlamentom in Komisijo pa lahko odstop komisarja zahtevajo tudi poslanci. V tem primeru mora predsednik Komisije "resno razmisliti, ali bo zahteval odstop komisarja". Če predsednik komisarja ne umakne, ga čaka zagovor pred poslanci.