Vladno oglaševanje za 56 tisoč evrov prineslo le 36,6-odstotno precepljenost

V drugi polovici julija je polno cepljenih 36,6 odstotka oziroma 772.643 prebivalcev, kar nas precej oddaljuje od aprilske vladne strategije, ki je kot cilj določila 60-odstotno precepljenost oziroma 1.200.000 cepljenih prebivalcev, kot so zapisali v strategiji. Tak delež dosegamo le pri ljudeh, starih med 70 in 84 let, medtem ko so najstarejši (nad 90 let) polno cepljeni le 51,4-odstotno. Slovenija je tudi pod povprečjem EU – po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je trenutna precepljenost na nivoju EU 51,3-odstotna.

In kdo je Edvard Kadič? V predstavitvi na njegovi spletni strani piše, da se ukvarja s komunikacijo in osebnostnim razvojem, izdal je knjigo Samozavest je seksi , je tudi ustanovitelj Zavoda Delta, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvojem praktične uporabe celovitega človeškega potenciala. Na spletni strani med drugim ponuja tečaj Alfa moški. Zavod je imel lani 28.100 evrov prihodkov in 3.473 evrov izgube.

Vlada oziroma Ukom je za promocijo cepljenja proti covidu-19 skupno namenila 56.078 evrov. In kako so izbrali medije za oglaševanje? Kadič v poročilu o izvedeni promociji navaja, da sta bila kriterija za izbor medijev nacionalni doseg televizijskih postaj in radiev ter individualno pogajanje. Po Kadičevem mnenju so televizijske postaje z nacionalnim dosegom TV Slovenija, Pro Plus (POP TV in Kanal A), Planet TV, TV3 in Nova24TV. Ni jasno, na podlagi katerih kriterijev so določili javni doseg televizij. Lestvica televizij z največjim dosegom namreč ni javno dostopna. Podatke o gledanosti oziroma dosegu televizij te naročijo večinoma pri AGB Nielsen, vendar imajo te podatke za lastno rabo. Na podlagi katerega kriterija potem delijo oglaševalske posle? Pri promociji cepljenja se je zgodilo, da so v isti koš vrgli javno RTV Slovenija ter komercialne POP TV, Kanal A, Planet TV, Novo24TV in TV 3.

Vlada je torej medijem, ki imajo manjši doseg gledalcev, namenila več sredstev kot tistim, ki jih spremlja več ljudi. Tako je na primer pri Pro plusu oziroma televizijskih postajah POP TV in Kanal A z največjim dosegom v Sloveniji zakupila promocijo le med Ligo prvakov – za to so prejeli 2.684 evrov.

Na seznamu je tudi Pro TV, ki izdaja televizijski program TV3. Lastnika Pro TV sta mariborski Gomar v lasti Aleksandra Goloba in hrvaško podjetje Pro scena v lasti Andreja Kregarja – vsak ima polovičen delež. Ta televizijska postaja je prejela 3660 evrov. Oglaševali so tudi v časniku Domovina, ki ga izdaja Zavod Iskreni – ta je bil do marca lani v solastništvu Janeza Ciglerja Kralja iz vrst Nove Slovenije, ki je potem postal minister za delo. Spomnimo na afero, ko je prav njegovo ministrstvo za delo Zavodu Iskreni podelilo 130 tisoč evrov. Minister Cigler Kralj je ob tem zatrdil, da na odločitev ni imel nobenega vpliva.

Med televizijami je za oglaševanje cepljenja največ dobila javna RTV Slovenija – skoraj 9735 evrov. Sledita ji Planet TV v madžarski lasti in Nova24TV, ki je v 45-odstotni madžarski lasti – obe sta dobili 6.100 evrov. Nova24TV je za ta znesek, kot piše v poročilu, namenila 536 objav za promocijo cepljenja. Ta program izdaja NovaTV24.si, največji lastniki so tri madžarska podjetja – Ridikül Magazin KFT, Okeanis Vagyonkezelő ZRT in Hespereia Vagyonkezelő ZRT. Dober odstotek delnic ima Klavdija Snežič , žena Roka Snežiča, prijatelja premierja Janeza Janše , ki, kot trdi Snežič, premierju tudi svetuje na področju davkov. Preostali lastniki, med njimi tudi vidni člani stranke SDS Anže Logar , Branko Grims in Žan Mahnič , imajo manj kot en odstotek lastništva. Medijsko družbo je pred prevzemom funkcije notranjega ministra vodil Aleš Hojs , v upravnem odboru pa sta bila v tem obdobju tudi državna sekretarja Vinko Gorenak in Božo Predalič .

Kakšen učinek je imelo cepljenje, ni znano, številke, ki govorijo o precepljenosti, pa so zgovorne

Kakšen učinek je dosegla promocija cepljenja, ne ve nihče, ker postanalize medijskega zakupa Ukom, naročnik promocije, ni izvedel, so pa zgovorne številke, ki govorijo o precepljenosti. Ob tem se postavlja vprašanje, kako so našteli 536 objav za promocijo cepljenja na Novi24TV. "Predvsem s finančnega vidika se nam to ni zdelo smiselno, saj lahko podatke o številu cepljenih in njegovo rast dnevno spremljamo na spletni strani cepimose.si, prav tako pa so podatki spremljanja sentimenta prebivalstva glede epidemije, ki jih je javno objavila agencija Valicon, kazali odzivanje in pozitiven trend," pojasnjujejo na Ukomu.

Po podatkih analize Valicona, ki so jo objavili v sredini maja, "namera cepljenja stagnira in ne preseže 60 odstotkov". Podatke so zbirali v času od sredine novembra lani, ko je bila objavljena vest o prvem odobrenem cepivu, pa do konca aprila. Število cepljenih je zgovorno – kot smo omenili, je precepljenost 36,6-odstotna, kar je še vedno pod ravnijo, ki si jo je kot cilj zastavila vlada. Hkrati je veliko neporabljenih odmerkov cepiva proti covidu-19 – teh je na dan 21. julija 688.333.

Edvard Kadič učinka promocije cepljenja ne želi komentirati. Vprašali smo ga, ali meni, da je oglaševanje cepljenja doseglo svoj namen, in ali je imelo zadosten učinek. Ni odgovoril, preusmeril nas je na Ukom. Enako nam je odgovoril na vprašanje, zakaj po njegovem mnenju kljub oglaševanju še vedno nismo dosegli 60-odstotne precepljenosti.

Vloga NIJZ in ministrstva za zdravje pri oglaševanju cepljenja

NIJZ je pri promociji cepljenja prevzel komunikacijo na digitalnih kanalih. Kot so pojasnili, niso zakupili nobenega medijskega prostora – bili so torej posredniki oglaševanja. Pri pridobivanju podatkov ministrstva za zdravje o oglaševanju cepljenja pa se je zataknilo. Ko smo jih vprašali, kaj so lani in letos oglaševali, cepljenja ni bilo med navedenimi projekti. So pa s TV-oglasi na javni televiziji in na Pro Plusu ter s plakati obveščali splošno javnost o širjenju novega koronavirusa. Po vnovičnem spraševanju, koliko so namenili za oglaševanje cepljenja, so nam le sporočili, da so za kampanjo "Nalezimo se dobrih navad – cepimo se" aprila letos izvedli javno naročilo majhne vrednosti za TV-oglas "Cepimo se" in javno naročilo majhne vrednosti za oglas na Radiu 1. Njihovih odgovorov na vprašanja o 'pozabljenih' naročilih še nismo prejeli. Na Ukomu želijo k cepljenju spodbuditi tudi z deljenjem kart za koncerte. Radio City jih je denimo delil na Lentu.