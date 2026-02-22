'Volitve so priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo'

"V negotovih časih je pomembno, da se zavedamo vrednosti volitev," pravi dr. Marjan Kos. Prepričan je, da svobodne, enake in poštene volitve niso nekaj samoumevnega. "So izraz dolgotrajnega razvoja ustavne demokracije in, kot kaže zgodovina, ta ne poteka le linearno v smeri vedno večjega razvoja." Volitve so po njegovem priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo in da hkrati izrazimo svoje zaupanje tistim, ki so nas s svojimi vrednotami in rešitvami prepričali v to, da bodo v naslednjem mandatu delali v naše skupno dobro.