Dejstva

'Volitve so priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo'

Ljubljana, 22. 02. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 1 min branja 9

Avtor:
Dejstva
Marjan Kos

Dr. Marjan Kos je docent za področje upravnega prava in javne uprave na katedri za upravno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti. Dejstva in volilna soočenja bo podkrepil s pravnim znanjem, razreševal bo dileme in zavračal napačne trditve.

"V negotovih časih je pomembno, da se zavedamo vrednosti volitev," pravi dr. Marjan Kos. Prepričan je, da svobodne, enake in poštene volitve niso nekaj samoumevnega. "So izraz dolgotrajnega razvoja ustavne demokracije in, kot kaže zgodovina, ta ne poteka le linearno v smeri vedno večjega razvoja." Volitve so po njegovem priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo in da hkrati izrazimo svoje zaupanje tistim, ki so nas s svojimi vrednotami in rešitvami prepričali v to, da bodo v naslednjem mandatu delali v naše skupno dobro.

Ricketts
22. 02. 2026 13.42
Srbska skupnost v Sloveniji voli levičarje, v Srbiji pa četnike z Vučićem na čeli, ker imajo dvojno državljanstvo.
proofreader
22. 02. 2026 13.23
Če kdo kaj kritizira Goloba ga on prijavi na policijo in SI-CERT kot kibernetski napad.
proofreader
22. 02. 2026 13.18
Golob kritiki pravi kibernetski napad.
JApajaDAja
22. 02. 2026 13.04
če poslušamo požarjevo uro moči, mayerjev safari...kakšno sliko dobimo o trenutni vladi? kaj ni res, kje je zavajanje-dokazi bi ovrgli njigove trditve...a jih ni...tudi požar nima tožb glede "natega", ne omerza glede udbe na slo...komu verjeti?
ata_jez
22. 02. 2026 13.01
Vse te plenice so bile v uporabi, pa ne samo enkrat. Kaj naj sedaj izbiramo? 🤢
nilly
22. 02. 2026 13.53
Za začetek bi lahko opustili primerjavo ljudi s plenicami in se skušali spomniti, pod čigavim vodenjem ste živeli najbolje. Na primer: enim veliko pomenijo nizki davki in čim več v denarnicah; tistim, ki davkov ne plačujejo, je zelo pomembno, da so ti čim višji in posledično možnost čim večjega izplena iz proračuna; ..... enim je zelo pomembno, da iz javnega zdravstva izločijo "dvoživke", drugim je vseeno, ali gredo na polikliniko, ali v zasebno ambulanto, važno je le, da jim denar od vplačanih prispevkov (plačilo) sledi;.....in ko boste tako nanizali svoje pomembne teme, bo odločitev lahka.
Ferro
22. 02. 2026 13.01
''da oblastnikom nastavimo ogledalo'' A samo trenutni oblasti ali tudi tisti, ki je že 3x bila na oblasti?!
Odgovori
JApajaDAja
22. 02. 2026 13.05
vsem-argumentirano z verodostojnimi dokazi !
medŠihtom
22. 02. 2026 12.50
sami teoritiki z javnih jasli, hahaha. dejstvo je da če sami ne bote poskrbeli zase, drugi sigurno ne bodo. ne zgubljajte časa z volitvami, najdite poslovno nišo in z njo obogatite. vse ostalo so pravljice.
