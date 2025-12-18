Vozniki z lažnimi dovoljenji na naših cestah?

Izkušeni poznavalec, katerega identiteto smo zakrili, priča o dvomljivih poslih, ki potekajo pri dovoljenjih za poklicne voznike tovornjakov in avtobusov. "Zadnji primer, ki smo ga imeli, je prišel že kar s kupljenim dovoljenjem. Ne vem na kakšen način, od koga, kje, kako. Očitno je veljaven, če ga je z naše strani večkrat kontrolirala policija po Evropi in je dokumentacija štimala." Kje pridobijo dovoljenja? "Baje kupujejo v Bosni in Srbiji. Se da kupiti od ADR-ja do temeljne kvalifikacije."

'Eno noč prespijo, v ponedeljek opravljajo izpit'

Na trgu se pojavljajo posredniki med zainteresiranimi vozniki in centri v Sloveniji, kjer opravljajo izpite. Da bi prikazali, kako to poteka v praksi, smo pridobili njihove kontakte in jih poklicali. Pretvarjali smo se, da imamo transportno podjetje v Bosni in nujno potrebujemo dovoljenja za 10 voznikov. Klicali smo v petek popoldne. Že v prvem klicu smo govorili s posrednikom, ki je ravno v nedeljo načrtoval vožnjo kandidatov iz Bosne v Slovenijo oziroma v Ljubljano. "Pojutrišnjem, v nedeljo zjutraj ob 8. uri, iz Novega Grada (BIH) vozim ljudi. Eno noč prespijo in v ponedeljek ob 16. uri opravljajo izpit." Pojasnil nam je, da kandidatom literaturo pošljejo. In da se vse uredi brez zapletov. "Imamo 97-98-odstotno uspešnost." Predavanja za pridobitev kode sicer niso obvezna. A kako je mogoče, da vozniki, ki prevažajo tone tovora po naših cestah, pridobijo dovoljenja brez ustreznega usposabljanja?

Ključno vprašanje torej je: kako sistem takšne zlorabe sploh dopušča? Nocoj ob 19.00 bomo v rubriki 24UR Dejstva razkrili dokumente, ki vzbujajo sum, da je kandidat dobil dovoljenje kljub temu, da ni dosegel dovolj točk na izpitu.

Voznike usposablja 30 centrov

Vsak, ki želi v državah Evropske unije voziti tovornjak in avtobus, mora pridobiti temeljno kvalifikacijo – tako imenovano 'kodo 95'. Opraviti mora pisni in praktični izpit pred državno komisijo. Če je uspešen, dobi spričevalo oz. dovoljenje za pet let, ki ga nato vsakih pet let obnavlja. Letos ga je obnavljalo 24.361 voznikov.

Voznike pri nas usposablja 30 centrov, ki jih je pooblastilo ministrstvo za infrastrukturo. Kandidatom v povprečju računajo 600 evrov za izpit in usposabljanje. Cene ministrstvo ne določa. Letos je 'kodo 95' delalo 6548 kandidatov. Torej so v tem letu centri skupaj prejeli slabe štiri milijone evrov. Ali ta sistem res zagotavlja dovolj znanja in nadzora? "To pač poslušamo, da na enih so prosto po Prešernu. Gredo ven kadar hočejo, pridejo notri kadar hočejo. Pri enih sploh ne hodijo, pri nekaterih kupijo za dvojno ceno," pove anonimni sogovornik.

Na ministrstvu za infrastrukturo so v letu 2019 začeli spreminjati sistem z željo, da imamo na cestah voznike, ki so usposobljeni in so varni udeleženci v prometu. Tako so imeli Centri nekoč pooblastilo za nedoločen čas. Zdaj imajo pooblastilo za 10 let. Ob tem se je število Centrov povečalo iz 15 na 30. "Ta razpis je bil zaključen letos poleti in smo tudi zaznali precej nejevolje pri tistih, ki so bili pred tem na trgu. Sedaj se je pa ta trg razširil," pojasnjuje Andreja Knez, generalna direktorica Direktorata za ceste in cestni promet.

V Formuli Maribor izobražujejo in usposabljajo poklicne voznike skoraj 35 let, pojasni ustanovitelj Jože Breznik. Predavanja oziroma usposabljanje začnejo ob ponedeljkih, teden dni pred teoretičnim delom izpita. Kandidati prejmejo učno gradivo. Kandidatom za prevoz blaga zaračunajo 600 evrov, za prevoz potnikov pa 640 evrov. "V ceno so vključeni usposabljanje, učno gradivo, opravljanje praktičnega in teoretičnega izpita ter administrativna dela za izpitno komisijo." Glavni stroški centra so plačila predavateljev in ocenjevalcev, vzdrževanje voznega parka, gorivo ter stroški komisije in administracije. Običajno je na izpitu 50 kandidatov. "Od tega le okoli 20 odstotkov Slovencev. Večina kandidatov prihaja iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova in Albanije, v zadnjem času pa tudi iz Indije, Filipinov in Ukrajine." Breznik ocenjuje, da je usposobljenost voznikov po pridobitvi temeljne kvalifikacije zadostna za začetek dela. "Praviloma pa vsak prevoznik, ko enkrat zaposli voznika s pridobljeno kodo, nadaljuje z usposabljanjem oziroma uvajanjem v delo, saj je specifika prevozov tako različna, da je to tudi nujno potrebno."

90-odstotna uspešnost

Uspešnost kandidatov je zadnja leta okoli 90-odstotna, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo. Od leta 2020 do danes je temeljno kvalifikacijo opravljalo 27.348 kandidatov, uspešnih je bilo 24.716.

'Sploh ne znajo voziti'

Po besedah Stanislava Mikuža – direktorja FURS-ove enote v Postojni, lastnika Avtošole Ferdo, ki usposablja voznike, in člana komisije za praktični izpit – prihajajo kandidati, ki sploh ne znajo voziti. "Pridejo vozniki iz Indije, Bangladeša in teh daljnih krajev, kar sem jaz imel izkušenj z njimi, ki sploh ne znajo voziti. Menda je dol čisto legalen in uraden sistem, da vozniško dovoljenje kupiš in se v podjetju navajaš na delo. Jaz sem že imel primere, ko so sicer imeli narejeno 'kodo 95', pa so me prosila podjetja, če bi jih lahko naučil voziti. In smo začeli s šolo z ničle." V Avtošoli Ferdo pokrivajo primorsko regijo. "Imamo pretežno domače voznike iz teh krajev. Imamo približno tri predavanja na leto, se pravi tri termine in se nabere med 70 in 90 kandidatov v celem letu." Večinoma vozniki z območja nekdanje Jugoslavije. "So že v svojih državah dovolj usposobljeni in dobro vozijo. Nimajo nobenih problemov in tudi izpite naredijo. Še v večjem odstotku kot Slovenci, kjer mama plača izpit."

18 kršitev v treh letih

Inšpektorjev na inšpektoratu, ki preverjajo usposabljanje voznikov, je šest. Ti do aprila lani niso imeli pristojnosti, da bi nadzirali pridobivanje 'kode 95'. Nadzorovali so zgolj obnavljanje kode.

