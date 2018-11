Vrtoglavih 5,6 milijona evrov za odvetniške posle v Popovičevi Mestni občini Koper

Največji del kolača od 5,6 milijona evrov so na Mestni občini Koper (MOK) odrezali odvetniku Franciju Matozu , kar petino. Matoz je odvetnik, ki je (bil) redno angažiran v zasebnih županovih in občinskih zadevah.

1,2 milijona evrov je Matoz zaslužil na račun Mestne občine Koper

Odvetniška družba Matoz je od februarja 2007 naprej od koprske občine po podatkih Erarja dobila 1.073.798 evrov. Pred tem Matoz še ni imel odvetniške družbe, bil je torej odvetnik Franci Matoz, MOK pa mu je od leta 2003 do oktobra 2006 nakazala 153.931 evrov. Skupaj je torej Matoz od Popovičeve koprske občine dobil 1.227.400 evrov.

Ko smo pregledovali prilive na račun Odvetniške družbe Matoz, smo opazili, da dve leti – od decembra 2015 do decembra 2017 – od občine ni dobil niti evra. Zakaj? Matoz v te podatke dvomi. Pravi namreč, "da je z občino prenehal sodelovati že leta 2013, posebnega razloga da ni, je pa spet začel sodelovati po štirih letih, decembra lani. Poudaril je, da je občini vedno posle zaračunal po tarifi, nikoli po pavšalu in nikoli ni bilo to povezano z zasebnim zastopanjem Popoviča v kazenskih zadevah."

Ker sta se Popovič in Matoz poslovno razšla, sta bila vsak k sebi tudi pri nakupu zemljišča nad predorom Markovec. Matoz je leta 2015 hektarsko zemljišče kupil iz stečajne mase Istrabenz Marine za 280 tisoč evrov. Popovič se je nato na koprskem okrožnem sodišču pritožil, ker da je imela občina za to zemljišče predkupno pravico, vendar je višje sodišče pritrdilo Matozu. Kasneje se je izkazalo, da je Matoz kupil zemljišče za ameriško-srbskega poslovneža Milana Mandarića. To se je dogajalo v času, ko je bil Matoz odvetnik Olimpije in Mandarića. Gre za parcelo, kjer župan Popovič načrtuje gradnjo razgledne ploščadi s panoramskim dvigalom. Ker Mandarić zemljišča ni želel prodati, ga je občina hotela razlastiti. Ni bilo potrebno, saj so zaradi konfiguracije stolpa potrebovali le 280 kvadratnih metrov služnostne poti, s čimer je soglašala upravna enota.

28 odvetnikov zaslužilo več kot 100 tisoč evrov

Deset odvetnikov oziroma odvetniških družb je od koprske občine prejelo več kot 100 tisočakov. Poleg Matoza še odvetnica Veronika Zorn Hočevar, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, Igor Kocjančič, Rok Munih, Branko Gvozdić, Igor Trebec, Janez Starman, pokojni Danijel Starman in Nevio Kofol. Med njimi so tudi tisti, ki so Popoviča zastopali zasebno – odvetniki iz družbe Čeferin in Gvozdić, za katere pa ne trdimo, da so bili plačani iz občinskega denarja, saj pojasnil s koprske občine nismo dobili.

18 odvetnikov pa je s koprsko občino zaslužilo od 10 do 100 tisočakov. Miha Šipec, Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Bogomir Horvat, Odvetniška pisarna Mužina, Žviplej in partnerji, Hranislav Djurković, Sara Ahlin Doljak, Monika Mavsar, Odvetniška družba Gabrič, Bojan Starčič, Zlatko Lipej, Andrej Berden, Nina Zidar Klemenčič, Gregor Velkaverh, Odvetniška pisarnaCek, Denis Zobarič in Nikica Kljajić.