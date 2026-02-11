Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Dejstva

'Vsi si želimo višjih plač'

Ljubljana, 11. 02. 2026 07.30 pred 20 minutami 8 min branja 1

Avtor:
Nika Kunaver
Miniaturni ljudje, bankovci in kovanci

Toda ali vlada res zlahka dviguje minimalno plačo in pri tem ogroža slovensko gospodarstvo? Kdo ima prav v besednem dvoboju – minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec ali Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije? In kakšno vlogo ima v tej zgodbi plača predsednika uprave Petrola? To so dejstva o minimalni plači in stroških dela.

Po januarskem dvigu minimalne plače – ta se je zvišala z 887 evrov neto na 1.000 evrov neto – z Gospodarske zbornice sporočajo, da je zaradi tega ogroženih 16 tisoč podjetij, ki zagotavljajo 66 tisoč delovnih mest.

Vesna nahtigal, generalna direktorica GZS: "Se absolutno strinjam, da je prav, da je minimalna plača tisoč evrov. Vendar tako drastičen dvig ni bil potreben, saj smo to plačo v zadnjih treh letih ves čas usklajevali."

"Da bom zelo neposredna: nobena resna in odgovorna vlada ne bi v tako kratkem času hkrati sprejela tako zimskega regresa kot tudi dviga minimalne plače. V zadnjem polletju smo zaradi teh ukrepov doživeli skoraj 22-odstotno povečanje minimalne plače. In nobena odgovorna vlada si ne bi privoščila takšnih odločitev brez temeljitih analiz in natančnih izračunov o tem, kakšni bodo učinki – ne le zdaj, ampak tudi v prihodnje. Težava ni danes ali jutri. Pravi učinki se bodo pokazali čez dve do tri leta – in ti ne bodo majhni," je sinoči v studiu oddaje 24UR Zvečer razlagala Vesna Nahtigal, ki vodi GZS četrto leto.

Minimalna plača je opredeljena kot najnižje plačilo, ki bi ga moral delavec prejeti za delo, ki ga opravlja. 

Tudi v nadaljevanju je še enkrat ponovila: "Vi, kako delite? Z lahkoto in dvignete za 22 odstotkov minimalno plačo."

Zadnji dvig minimalne plače velja od 1. januarja 2026. Konec lanskega leta je znašala 887,4 evra neto, zdaj pa znaša 1.000 evrov neto, kar predstavlja 12,7-odstotni dvig. Nekoliko višji je bil dvig tako imenovanega bruta I, ki se je povečal za 16 odstotkov, medtem ko se je bruto II zvišal najmanj – za 11,3 odstotka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugi strani so bili lani uvedeni novi stroški za delodajalce in zaposlene. Julija 2025 je bil uveden prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga v višini 1 odstotka plačuje delavec, dodaten 1 odstotek pa od plače odvede še delodajalec.

Poleg tega je bil uveden še obvezen zimski regres, tako imenovana božičnica, ki – če za izračun uporabimo minimalno plačo – poveča stroške na zaposlenega za 3,6 odstotka.

Če tem dodatnim obremenitvam prištejemo še 16-odstotni dvig bruto I minimalne plače, ugotovimo, da so se skupni stroški na zaposlenega z minimalno plačo povečali za skoraj 22 odstotkov.

Zato izjavo Vesne Nahtigal, da je vlada minimalno plačo dvignila za 22 odstotkov, označujemo kot napačno, vendar – ker skupni dvig stroškov dela (ob upoštevanju prispevka za dolgotrajno oskrbo in zimskega regresa) dejansko znaša skoraj 22 odstotkov, kar je med pogovorom večkrat tudi izpostavila – smo njeno izjavo označili kot previdno.

Dejstvomer PREVIDNO

V šestnajstih letih se je minimalna plača več kot podvojila

"Glejte leta 2010, ko je Pahorjeva vlada dvignila minimalno plačo, takrat je pa bila za 20% višja," je sogovornici in gospodarstvenikom odgovoril Luka Mesec.

Iz spodnjega infograma je razvidno, kako se je bruto minimalna plača dvignila v zadnjih 17 letih. Največji enkratni skok minimalne plače se je zgodil leta 2010, ko je vlado vodil Borut Pahor. Minimalna plača se je dvignila za 22,88 odstotkov.

Z Drugo najvišjo rastjo izstopa zadnji dvig, v januarju 2026 v primerjavi z letom 2025.

V letih 2013 do 2017 pa je plača bolj ali manj stagnirala, saj se je v petih letih zvišala zgolj za dobrih 20 evrov.

Od leta 2010 do 2026 je minimalna plača narasla s 734 evrov bruto na 1.482 evrov bruto, kar predstavlja skupno rast za približno 102 odstotka – torej se je več kot podvojila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izjavo Ministra Mesca - da je Pahorjeva vlada leta 2010 plačo dvignila za 20 %, zato označujemo za pravilno.

Dejstvomer DRZI

Tudi stroški dela so šli navzgor

Delodajalci in gospodarstveniki opozarjajo tudi na vse višje stroške dela. Te spremlja Statistični urad Republike Slovenije, pri čemer so zadnji dostopni podatki na voljo za tretje četrtletje leta 2025 – kar pomeni, da v njih še niso zajeti nekateri dodatni stroški, kot je na primer obvezna božičnica.

Kot je razvidno iz spodnjega infograma, so se stroški dela v Sloveniji od leta 2009 do septembra 2025 povečali za približno 40,5 odstotka (upoštevano je tretje četrtletje vsakega leta, izraženo kot indeks glede na leto 2020).

Indeks stroškov dela je vezan na povprečje leta 2020, ki je določeno kot izhodiščna vrednost 100. To pomeni, da vrednost nad 100 označuje, da so stroški dela višji kot leta 2020, medtem ko vrednost pod 100 pomeni, da so nižji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nasprotniki dviga minimalne plače so tisti, ki jim 100 evrov ne pomeni nič"

Minister Luka Mesec je bil kritičen do nasprotnikov dviga minimalne plače. Med drugim je izpostavil primer Petrola, kjer so pred dnevi sporočili, da se bo rast minimalne plače močno odrazila na poslovanju skupine v Sloveniji.

"Stroški dela se bodo izrazito povečali, ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana in neprilagojena dejanskim razmeram, pa je takšna situacija nevzdržna. Da bi zagotovili izpolnitev poslovnega načrta, je družba Petrol sprejela dodatne ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja," so sporočili s Petrola.

Minister Mesec jim odgovarja: "Tukaj se pogovarjamo o sto evrih – ne več ali manj. O vprašanju ranga sto evrov. Običajno pa se kot nasprotniki dviga minimalne plače oglašajo ljudje, ki jim teh sto evrov ne pomeni nič. Naj izpostavim enega. Prejšnji teden se je oglasil Petrol. Dejali so, da bo dvig minimalne plače pri njih povzročil nenormalen dvig cen in druge posledice. Pa poglejmo: predsednik uprave Petrola ima 28.000 evrov bruto mesečne plače. In povprečen član uprave si na to plačo izplača še približno 70 odstotkov variabilnega dela. To pomeni, da en sam član uprave zasluži toliko, kot delavec na minimalni plači v treh letih. Ampak o teh plačah se nikoli ne pogovarjamo, o minimalnih plačah pa ves čas."

Upravo Petrola sestavljajo predsednik uprave, Sašo Berger in člani uprave: Drago Kavšek, Marko Ninčević, Jože Smolič, Metod Podkrižnik in Zoran Gračner.

Sašo Berger je bil kot predsednik uprave Petrola za petletno mandatno obdobje imenovan 23. novembra 2023. Zadnji podatki za njegovo plačo so objavljeni v letnem poročilu Petrola za leto 2024 (poročilo za lansko leto bo objavljeno maja 2026).

Leta 2024 je bila osnovna plača Bergerja 300 tisoč evrov bruto oziroma 25.000 evrov bruto na mesec. Poleg tega je prejel še izplačanih dodatnih 40 tisoč evrov, kot ugodnosti in posebne denarne prejemke, kamor spadajo regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povračila stroškov (prehrana, prevoz, potni nalogi), nagrada za poslovno uspešnost in del plače za delovno uspešnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Samo v prvih devetih mesecih leta 2025 je Petrol ustvaril skoraj 136 milijonov evrov čistega dobička.

Medtem ko predsednik uprave in člani uprave v letu 2024 niso prejeli variabilnega dela plače. "Variabilni del plačila članom uprave za uspešnost poslovanja skupine Petrol v poslovnem letu 2023 in nagrajevanje članov uprave za dosežene rezultate v letu 2023 s strani nadzornega sveta družbe še ni bil obravnavan in tako v letu 2024 tudi ne izplačan. Enako velja tudi za variabilni del za leto 2024," je zapisano v letnem poročilu.

Nazadnje so torej v upravi Petrola variabilni del plače prejeli leta 2023, in sicer za poslovno leto 2022. Med prejemniki ni predsednika uprave Saša Bergerja in Marka Ninčevića, ki sta se Petrolu pridružila leta 2023.

Skupni znesek variabilnih prejemkov znaša 816.448 evrov, pri čemer je bilo skupno za upravo izplačanih 2.112.684 evrov.

Najvišji delež variabilnega dela glede na osnovno plačo je imel takratni član uprave Jože Bajuk – njegov variabilni del je znašal 264.031 evrov, kar je kar 181,78 odstotka več od njegove osnovne bruto plače.

Sledila je takratna predsednica uprave Nada Drobne Popovič, ki je v obliki variabilnega dela prejela približno 70 % svoje osnovne plače.

Enako velja za člana uprave Jožeta Smoliča in Matijo Bitenca, ki sta prejela enak znesek variabilnega dela – 157.781 evrov, kar predstavlja približno 69 % njune osnovne plače.

Podatki o plačah uprave Petrola za leto 2025 še niso znani, prav tako pa ni znano, ali in v kakšni višini bo izplačan variabilni del plače. Minister Mesec je sicer navedel za tri tisoč evrov previsoko mesečno bruto plačo predsednika uprave Bergerja. Ker minister Mesec ni navedel, na katero leto se nanaša njegova izjava in ker uprava takšnega izplačila v letu 2024 ni prejela, izjavo ministra Mesca označujemo kot "previdno".

Dejstvomer PREVIDNO

Francija z najvišjo minimalno plačo?

Evropski statistični urad je pred dnevi objavil primerjavo minimalnih plač v državah članicah Evropske unije. Za primerjavo je bila uporabljena minimalna plača na dan 31. decembra 2025, torej dan preden se je v Sloveniji dvignila minimalna plača (z 1278 evrov bruto na 1482 evrov bruto). Ker je dvig minimalne plače v Sloveniji začel veljati 1. januarja 2026, smo v spodnjem infogramu že upoštevali nov znesek – torej 1482 evrov bruto.

Na vrhu med 22 državami Evropske unije, kjer je določena zakonska minimalna plača, še vedno prednjači Luksemburg z 2704 evri bruto. Sledijo Irska, Nemčija, Nizozemska, Belgija in Francija. Slovenija je s 1482 evri na sedmem mestu. Na dnu lestvice je Bolgarija, kjer minimalna plača znaša 620 evrov.

Od 27 držav članic EU zakonsko določene minimalne plače nimajo: Danska, Italija, Avstrija, Finska in Švedska.

Koliko si z minimalno plačo dejansko lahko privoščimo?

Ni dovolj, da poznamo znesek minimalne plače – pomembno je, kaj si za ta znesek lahko privoščimo. Za to se uporablja kazalnik kupne moči (PPS – Purchasing Power Standard), ki, razlagajo na Evropskem statističnem uradu, omogoča primerjavo življenjskega standarda med državami z različnimi valutami in cenami.

Čeprav ima na primer Francija visoko nominalno minimalno plačo (1.823 evrov), je tudi strošek življenja višji, zato si delavec tam ne more privoščiti toliko kot v nekaterih drugih državah z nižjo nominalno plačo.

Glede na izračune PPS imajo največjo kupno moč z minimalno plačo Nemci, Luksemburžani in Nizozemci.

Slovenija ima 1417 PPS , kar jo uvršča pred večino držav srednje in vzhodne Evrope, vključno s Hrvaško, Romunijo in Madžarsko.

Kje so plače rastle najhitreje?

Najvišjo povprečno letno rast minimalne plače (2016 – 2026) so doživele predvsem vzhodnoevropske države: Romunija (+13,1 %), Litva, (12,7 %), Bolgarija (11,2 %) in Poljska (+10,1 %). Na drugi strani je Francija zabeležila najnižjo rast: +2,2 % v desetih letih – kar pomeni stagnacijo minimalne plače, kljub višjim življenjskim stroškom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Poglavja:
Na vrh Rast minimalne plače Stroški dela Petrol EU - primerjava PPS Rast plač
Vesna Nahtigal Luka Mesec minimalna plača Dejstva
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ROMELS
11. 02. 2026 08.01
Zakaj višati plače???????? To ljudi poleni, postajajo bolj leni. To se najbolj izrazi pri delu birokracije. Npr. Za spremembo namembnosti zemljišča že čakam osem let !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pa še se bi dalo naštevati.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo
zadovoljna
Portal
Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
vizita
Portal
Kako huda poškodba je pretrganje kolenskih križnih vezi?
Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa
Ko blago vnetje sečil skoraj povzroči smrt: kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
cekin
Portal
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
moskisvet
Portal
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice, ki najbolj razvajajo vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527