Za čiščenje po poplavah zavarovani za 12.000 evrov, zavarovalnica izplačala le 3000

Zavarovalnice so po poplavah sporočile, da bodo svojim zavarovancem povrnile stroške čiščenja, tudi če za to niso najeli čistilnega servisa. Glede na to, kakšen delež je bil takrat v Sloveniji pod vodo, bi bilo namreč nemogoče, da bi vsi prišli do čistilnega servisa. O tem smo tudi poročali na 24ur.com.

A v praksi se je zapletlo. Zavarovalnice so sicer pričele z izplačevanjem zavarovalnin razmeroma hitro, pri tem pa ljudem pogosto v vednost pošljejo izključno obvestilo o izplačani zavarovalnini, brez vsakršne obrazložitve in pojasnil, pojasnjuje odvetnik Luka Švab. Med drugim se težave in nejasnosti pojavljajo pri stroških čiščenja, ki so v primeru poplav nedvomno visoki, ljudje pa so se seveda tega lotili čimprej, sami, s pomočjo sorodnikov, sosedov, prijateljev, ne pa uradnih čistilnih servisov in drugih obrtnikov.

Čeprav zavarovalnicam naj ne bi bilo treba posredovati ali prilagati nikakršnih računov, pa so nekateri potem prejeli izplačano bistveno nižjo zavarovalnino - denimo zavarovalnica prizna 3000 evrov škode, kljub temu da so bili zavarovani v vrednosti 12.000 evrov. "Takšna odločitev se sprejme brez vsakršne obrazložitve, na kakšen način in kako so prišli do tovrstnega izračuna. Znesek le izplačajo in zgodba je za njih zaključena. Ljudje se potem obračajo po pomoč na nas, ker ne razumejo niti postopka, še manj teh obvestil, ki nimajo nikakršne obrazložitve, razberejo le, da so prejeli manj kot izhaja iz zavarovalnih polic. Naše storitve so za njih seveda dodaten strošek in breme," pojasnjuje Švab.